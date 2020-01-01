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Поисковик кабеля и провода

Поставщики, как на ладони. Кабель.Онлайн показывает наличие кабеля и провода на всех складах в одном месте.

в базе 901 складов

Как это работает?

Поиск кабеля

Укажите в поисковой строке маркировку кабеля

Можно с помощью фильтров выбрать нужный вам регион, нужного вам поставщика.

Выбирайте поставщика

После того, как вы нашли нужный кабель, можно сразу отправить заказ или позвонить поставщику и запросить коммерческое предложение или счет.

Добавляйте в корзину

Загружайте в корзину нужные вам маркировки кабеля и отправляйте одним кликом заявки поставщикам.

Начать поиск кабеля

Найти кабель

Это бесплатно!

Приме поиска. Картинка

Заказы онлайн

Разместите заказ на кабель или электротехническую продукцию

Всего 1 минута требуется на размещение. Можно публиковать неограниченное число заказов.

Поставщики отправят предложение c ценами

Мы оповещаем поставщиков о новом заказе по почте, после чего они предлагают свои цены на продукцию.

Выбирайте поставщика с лучшим предложением

Из всех полученных предложений вы можете выбрать любое подходящее вам и связаться с поставщиком.

Разместить заказ

Разместить

Это бесплатно!

Пример заказа. Картинка

Что позволяет сделать сервис?

Ответы наших пользователей:

Выражаем благодарность создателям данной площадки за простоту в использовании и возможности оперативно найти поставщика с нужным кабелем.

ООО «СМУ-45»

На Кабель.Онлайн мы проводим мониторинг цен для сметной документации, а также ищем поставщиков для закрытия срочных заявок.

ПАО «Газпром»

Можно быстро зарегистрироваться и тут же разместить заказ.
Замечательно и то, что весь процесс общения с поставщиками напрямую без посредников.

ООО «Энергоремонт»

Удобно и выгодно! Требуемый нам кабель нашелся ровно в те деньги, который он и стоит, а не по сверхзавышенной цене, как это зачастую бывает.

ООО «Строймонтаж»

Удобный сервис.
С помощью Кабель.Онлайн удалось найти новых поставщиков и заключить с ними сделки.

ООО «Энергосеть»

Экономия времени и денег! Нужно было срочно найти кабель. Разместили заказ и получили отклики от поставщиков и выбрали лучшее предложение.

АО «ЭЦМ»

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Только у нас

234 610 позиций в наличии
901 складов
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Расчет веса кабеля и барабана
Иконка расчёта веса кабеля

Расчет диаметра кабеля
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Размещение кабельной тары (барабанов) в транспорте
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Мы не занимаемся продажей кабеля.
Информация о наличии и стоимости продукции
не является публичной офертой.
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