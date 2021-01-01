Баннерная реклама на страницах системы «Кабель Онлайн»

Аудиторию системы «Кабель Онлайн» составляют руководители и специалисты закупочных подразделений различных предприятий по всей России. Большинство из них пользуются системой ежедневно в качестве рабочего инструмента.

Баннерная реклама на наших страницах – это самый простой и быстрый способ донести информацию о новой продукции, специальных акциях и распродажах до лиц, принимающих решение о закупке кабельно-проводниковой продукции.



Стоимость баннерной рекламы

На одном рекламном месте размещаются баннеры до четырёх рекламодателей с ротацией.

Это сделано для того, чтобы не загромождать ресурс рекламными материалами и обеспечить приемлемую цену для наших клиентов. Несмотря на это, вы можете быть уверены в эффективности вашего баннера, и в том что он будет показан подавляющему большинству наших посетителей, ведь они пользуются «Кабель Онлайн», как постоянным рабочим инструментом.



Стоимость размещения 1 баннера в шапке: 10000 руб. в месяц.



Стоимость размещения 1 баннера в результатах поиска: 10000 руб.в месяц



Требования к баннерам

Стоимость размещения 1 баннера в подвале: 10000 руб.в месяц

Баннеры должны иметь формат JPG или PNG. Размер баннера 1400х100 пикселей. Вы можете предоставить широкий баннер размером до 2500х100 пикселей, если содержательный контент помещается в полосу шириной 1400 пикселей по центру баннера.



Для корректного отображения баннера на мобильных устройствах можно предоставить мобильный вариант баннера размером 320х100 пикселей.



Размер и формат баннера можно согласовать с нашими администраторами, отправив письмо на адрес info@cabelonline.info

