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    Размещение рекламного баннера на Кабель.Онлайн

    Кабель.Онлайн - бесплатная система для поиска кабельной продукции. Наша задача - наполнить сайт полезной и актуальной информацией, которая поможет посетителям подобрать кабель для покупки на реальных складах.

    Самый простой способ сделать вашу компанию и вашу продукцию максимально заметной для посетителей - это баннерная реклама. С помощью рекламных баннеров на страницах Кабель.Онлайн вы всегда сможете заявить о себе, рассказать всей нашей аудитории о новинках, специальных акциях или же распродажах. Баннерная реклама всегда будет в поле зрения потенциальных горячих клиентов, которые каждый день ищут кабель здесь и сейчас.

    Повысьте узнаваемость вашей компании и выделитесь среди всех своих конкурентов. Станьте заметнее для потребителя и заключайте выгодные сделки уже сейчас вместе с Кабель.Онлайн!

    Общая диаграмма

    Визиты

    Диаграмма визитов

    Просмотры

    Диаграмма просмотров

    Стоимость баннерной рекламы (мы работаем без НДС)

    Картинка Примерное расположение баннеров

    Раздел "Поставщики"

    • До 3-х рекламодателей с ротацией
    • Формат GIF, JPG, PNG

    300 руб. в неделю

    - 2% 3 месяца

    - 5% 6 месяцев

    - 10% 12 месяцев

    экономия 1 440 руб.

    Картинка Примерное расположение баннеров

    Раздел "Заказы Онлайн"

    • До 3-х рекламодателей с ротацией
    • Формат GIF, JPG, PNG

    1 000 руб. в неделю

    - 2% 3 месяца

    - 5% 6 месяцев

    - 10% 12 месяцев

    экономия 4 800 руб.

    Картинка Примерное расположение баннеров

    В поисковой выдаче

    • До 4-х рекламодателей с ротацией
    • Формат GIF, JPG, PNG

    3 000 руб. в неделю

    - 2% 3 месяца

    - 5% 6 месяцев

    - 10% 12 месяцев

    экономия 14 400 руб.

    Картинка Примерное расположение баннеров

    На всех страница сайта низ

    • До 4-х рекламодателей с ротацией
    • Формат GIF, JPG, PNG

    5 000 руб. в неделю

    - 2% 3 месяца

    - 5% 6 месяцев

    - 10% 12 месяцев

    экономия 24 000 руб.

    Картинка Примерное расположение баннеров

    На всех страница сайта верх

    • До 4-х рекламодателей с ротацией
    • Формат GIF, JPG, PNG

    5 500 руб. в неделю

    - 2% 3 месяца

    - 5% 6 месяцев

    - 10% 12 месяцев

    экономия 26 400 руб.

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