Размещение рекламного баннера на Кабель.Онлайн
Кабель.Онлайн - бесплатная система для поиска кабельной продукции. Наша задача - наполнить сайт полезной и актуальной информацией, которая поможет посетителям подобрать кабель для покупки на реальных складах.
Самый простой способ сделать вашу компанию и вашу продукцию максимально заметной для посетителей - это баннерная реклама. С помощью рекламных баннеров на страницах Кабель.Онлайн вы всегда сможете заявить о себе, рассказать всей нашей аудитории о новинках, специальных акциях или же распродажах. Баннерная реклама всегда будет в поле зрения потенциальных горячих клиентов, которые каждый день ищут кабель здесь и сейчас.
Повысьте узнаваемость вашей компании и выделитесь среди всех своих конкурентов. Станьте заметнее для потребителя и заключайте выгодные сделки уже сейчас вместе с Кабель.Онлайн!
Визиты
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Стоимость баннерной рекламы (мы работаем без НДС)
Раздел "Поставщики"
- До 3-х рекламодателей с ротацией
- Формат GIF, JPG, PNG
300 руб. в неделю
- 2% 3 месяца
- 5% 6 месяцев
- 10% 12 месяцев
экономия 1 440 руб.
Раздел "Заказы Онлайн"
- До 3-х рекламодателей с ротацией
- Формат GIF, JPG, PNG
1 000 руб. в неделю
- 2% 3 месяца
- 5% 6 месяцев
- 10% 12 месяцев
экономия 4 800 руб.
В поисковой выдаче
- До 4-х рекламодателей с ротацией
- Формат GIF, JPG, PNG
3 000 руб. в неделю
- 2% 3 месяца
- 5% 6 месяцев
- 10% 12 месяцев
экономия 14 400 руб.
На всех страница сайта низ
- До 4-х рекламодателей с ротацией
- Формат GIF, JPG, PNG
5 000 руб. в неделю
- 2% 3 месяца
- 5% 6 месяцев
- 10% 12 месяцев
экономия 24 000 руб.
На всех страница сайта верх
- До 4-х рекламодателей с ротацией
- Формат GIF, JPG, PNG
5 500 руб. в неделю
- 2% 3 месяца
- 5% 6 месяцев
- 10% 12 месяцев
экономия 26 400 руб.
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