Что делать, если загорелась розетка? Неисправная электропроводка таит множество опасностей, одно из которых – короткое замыкание, в результате которого может загореться розетка и сгореть весь дом. Какими должны быть действия, если вы заметили, что розетка горит? Чем лучше ликвидировать возгорание и какие меры безопасности предпринять, чтобы защититься от столь неприятного и опасного «сюрприза»?

Как соединить мягкий и жесткий провод? При подключении электроприборов используются жесткие – одножильные и мягкие – многожильные кабели. При этом часто приходится увеличивать длину проводов, соединять токоведущие жилы. А для удлинения кабелей не всегда применяется тот тип материалов, который был проложен ранее.

Муфты для соединения кабелей При прокладке электрических сетей на большие расстояния, с многочисленными ответвлениями, подключения электрооборудования необходимо устанавливать кабельные муфты. Устройства обеспечивают дополнительную изоляцию от электротока, увеличивают надежность герметизации мест соединения.

30 интересных фактов про электричество Современный мир невозможно представить без электричества, ведь мы используем его каждый день. Использование электроэнергии сделало нашу жизнь комфортнее и дало возможность развиваться промышленности в колоссальных масштабах

Почему провода для ЛЭП делают из алюминия, а не из меди? Еще во времена Советского Союза строили высоковольтные линии электропередач с использованием алюминиевой проводки. Со временем сплав алюминия в кабелях начали заменять на медный, и отдавать предпочтения более дорогостоящим проводам с улучшенными характеристиками. Но одно осталось неизменным – до сих пор большинство ЛЭП строятся с применением алюминиевых кабелей. А почему так происходит, разберем подробнее.