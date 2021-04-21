Блог
21.04.2021
Неисправная электропроводка таит множество опасностей, одно из которых – короткое замыкание, в результате которого может загореться розетка и сгореть весь дом. Какими должны быть действия, если вы заметили, что розетка горит? Чем лучше ликвидировать возгорание и какие меры безопасности предпринять, чтобы защититься от столь неприятного и опасного «сюрприза»?
20.04.2021
При подключении электроприборов используются жесткие – одножильные и мягкие – многожильные кабели. При этом часто приходится увеличивать длину проводов, соединять токоведущие жилы. А для удлинения кабелей не всегда применяется тот тип материалов, который был проложен ранее.
19.04.2021
При прокладке электрических сетей на большие расстояния, с многочисленными ответвлениями, подключения электрооборудования необходимо устанавливать кабельные муфты. Устройства обеспечивают дополнительную изоляцию от электротока, увеличивают надежность герметизации мест соединения.
13.04.2021
Современный мир невозможно представить без электричества, ведь мы используем его каждый день. Использование электроэнергии сделало нашу жизнь комфортнее и дало возможность развиваться промышленности в колоссальных масштабах
10.04.2021
Еще во времена Советского Союза строили высоковольтные линии электропередач с использованием алюминиевой проводки. Со временем сплав алюминия в кабелях начали заменять на медный, и отдавать предпочтения более дорогостоящим проводам с улучшенными характеристиками. Но одно осталось неизменным – до сих пор большинство ЛЭП строятся с применением алюминиевых кабелей. А почему так происходит, разберем подробнее.
09.04.2021
Сварочные работы – это отличный способ соединения нескольких деталей в одну цельную конструкцию. Для проведения работ используют специальное оборудование, к которому нужно подобрать правильные сварочные кабели. Выбрать провода бывает трудно из-за большого разнообразия моделей. Рассмотрим подробнее популярные маркировки кабелей для сварочного аппарата и условия, при которых их стоит использовать.