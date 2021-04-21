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    Блог

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    Что делать, если загорелась розетка?

    21.04.2021

    Неисправная электропроводка таит множество опасностей, одно из которых – короткое замыкание, в результате которого может загореться розетка и сгореть весь дом. Какими должны быть действия, если вы заметили, что розетка горит? Чем лучше ликвидировать возгорание и какие меры безопасности предпринять, чтобы защититься от столь неприятного и опасного «сюрприза»?
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    Как соединить мягкий и жесткий провод?

    20.04.2021

    При подключении электроприборов используются жесткие – одножильные и мягкие – многожильные кабели. При этом часто приходится увеличивать длину проводов, соединять токоведущие жилы. А для удлинения кабелей не всегда применяется тот тип материалов, который был проложен ранее.
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    Муфты для соединения кабелей

    19.04.2021

    При прокладке электрических сетей на большие расстояния, с многочисленными ответвлениями, подключения электрооборудования необходимо устанавливать кабельные муфты. Устройства обеспечивают дополнительную изоляцию от электротока, увеличивают надежность герметизации мест соединения.
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    30 интересных фактов про электричество

    13.04.2021

    Современный мир невозможно представить без электричества, ведь мы используем его каждый день. Использование электроэнергии сделало нашу жизнь комфортнее и дало возможность развиваться промышленности в колоссальных масштабах
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    Почему провода для ЛЭП делают из алюминия, а не из меди?

    10.04.2021

    Еще во времена Советского Союза строили высоковольтные линии электропередач с использованием алюминиевой проводки. Со временем сплав алюминия в кабелях начали заменять на медный, и отдавать предпочтения более дорогостоящим проводам с улучшенными характеристиками. Но одно осталось неизменным – до сих пор большинство ЛЭП строятся с применением алюминиевых кабелей. А почему так происходит, разберем подробнее.
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    Кабель для сварочного аппарата: самые популярные маркировки

    09.04.2021

    Сварочные работы – это отличный способ соединения нескольких деталей в одну цельную конструкцию. Для проведения работ используют специальное оборудование, к которому нужно подобрать правильные сварочные кабели. Выбрать провода бывает трудно из-за большого разнообразия моделей. Рассмотрим подробнее популярные маркировки кабелей для сварочного аппарата и условия, при которых их стоит использовать.