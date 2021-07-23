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23.07.2021
Чаще всего прокладка кабеля в земле необходима для создания освещения при помощи уличных фонарей или для проводки электрики в баню. Этот способ практически не используется для проведения в дом, так как сильно усложняет процесс ремонта и обслуживания. Укладка кабеля в земле предполагает соблюдение необходимых норм по самой укладке, а также по использованию предназначенных для этой цели материалов.
22.07.2021
Самая надежная прокладка кабеля – под землей. Это сложный и трудоемкий процесс. В почве коммуникации защищены от механических повреждений и воровства. Такой монтаж будет актуальным на приусадебных и дачных участках. Укладка кабеля должна выполняться согласно нормам, указанным в ПУЭ.
21.07.2021
В процессе монтажа силовых линий под землей необходимо позаботиться об их надежной защите от влаги и деформации. Для предохранения кабеля от агрессивных воздействий широко используется современный материал – ПНД труба. Технологический прием, использующийся при монтаже, выбирается с учетом коммуникаций и их расположения.
20.07.2021
Прокладывать электрический кабель в загородном доме в земле, чаще всего необходимо для уличного освещения, или чтобы провести электрическую проводку для сауны. В каждой из этих ситуаций, обязательно нужно действовать согласно законодательным требованиям ПУЭ. Также обязательно необходимо соблюдать технику безопасности во время проведения электрических и монтажных работ. Чтобы прокладывать кабель в земле, обязательно соблюдаются нормы и правила, в соответствии с законодательством.
19.07.2021
Монтажные работы, предполагающие установку или дополнительную прокладку электропроводки в доме с целью добавки пары розеток или проведения дополнительного освещения, предусматривают решение проблемы выбора проводов. На нашем сайте представлен огромный ассортимент соответствующей кабельной продукции. В этой статье мы подскажем вам, как выбрать кабели для проводки частного дома правильно, избежав ошибок.
08.07.2021
Среди специальных приспособлений, посредством применения которых есть возможность реализовать надежное ответвление, соединение, подключение к линиям электропередач и оконцевания кабелей силового типа, особое место занимают кабельные муфты. Они способствуют обеспечению стыковки с высокими показателями качества, эффективной герметизации, а также изоляционного просвета. Монтаж кабельных муфт может быть реализован на тоннелях, в земле, на эстакадах и других сооружениях