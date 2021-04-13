30 интересных фактов про электричество

Современный мир невозможно представить без электричества, ведь мы используем его каждый день. Использование электроэнергии сделало нашу жизнь комфортнее и дало возможность развиваться промышленности в колоссальных масштабах. Впервые термин «электричество» был введен Гилбертом в 1600 году. Но первый источник постоянного тока был изобретен только в 1800 году Вольтом. В 1802 году Василий Петров обнаружил вольтову дугу. Именно с этого момента начинается эра электричества.

Вклад в развитие электричества внесли Ом, Ампер, Джоуль, Максвелл. Неоценимы исследования Томаса Эдисона и Николы Теслы. Первый открыл постоянный ток, а второй переменный. Именно переменный ток используют в бытовых целях за его простоту, высокий КПД и безопасность.

Самые интересные факты об электричестве

Первые упоминания об электрическом токе можно найти еще в текстах древнего Египта. Там рассказывается о людях, которые получили удары током от рыбы. В дальнейшем древние писатели описывали такое явление, упоминая электрических сомов и скатов.



Электрические угри могут ударить током, напряжение которого достигает 500 вольт. Они используют ток в качестве оружия во время охоты и при самообороне.



Лучеперые рыбы в пресноводных водоемах Центральной и Южной Америки определяют доминирующего самца по частоте электрических сигналов.







Первую лампу накаливания создал советский ученый Яблочков. Параллельно с ним другую по конструкции разработал Лодыгин. Эдисон усовершенствовал их изобретение, применив буковую нить, что продлило горение.



В 1910 Девид Кулидж использовал вольфрамовую нить, что снизило стоимость ламп накалывания и позволило выпускать их массово.



Первый генератор электроэнергии создал Фарадей в 1831 г.



В 1882г. Томас Эдисон запустил электростанцию, которая смогла обеспечить электричеством 85 домов на Перл-Стрит.







Эдисон публично убивал животных с помощью тока, чтобы популяризировать постоянный ток. Это привело к появлению электрического стула, который начали использовать для казни.



Современная электростанция производит энергию для обеспечения 180 тыс. домов.



Первая батарея была сделана из серебряных монет и цинкового диска Александром Вольтом.







Громоотвод изобрел отец-основатель США Бенджамин Франклин, проводивший многочисленные опыты. Он создал первую теорию электричества и доказал электрическую природу молнии.



Проводя эксперименты, ученые жертвовали своим здоровьем. Первым пострадал Клейст, потерявший сознание от удара током. Рихман во время исследования поплатился жизнью, его поразило атмосферное электричество, возможно, шаровая молния.



Невозможно измерить вес электрического тока, так как у него нет массы. Это позволяет потоку заряженных частиц в вакууме достигать скорости света.



Самый простой способ получить электроэнергию – сжигать уголь. Именно его используют для работы электростанции. Вращение турбин обеспечивает пар, который появляется в ходе нагревания воды с помощью угля. При этом самый дешевый в долгосрочной перспективе способ получать электричество - атомная энергетика.







Электричество играет немаловажную роль в организме человека. Так как при сокращении мышечные клетки сердца производят электроэнергию, ритм сердца можно измерить, отследив эти импульсы.



Мозг человека постоянно производит электроэнергию. Импульсов будет достаточно, чтобы запитать лампочку на 10 Вт.



Все нервные импульсы являются электрическими сигналами.



Многие удивятся, как птицы могут сидеть на проводах электрической сети. Все дело в том, что через них проходит незначительное количество напряжения, не способное причинить вред. Но стоит птице прикоснуться к чему-то металлическому, как ток ее убьет.



Удар молнии оставляет на теле человека особый след. Рисунок напоминает собой фигуры Лихтенберга.







Во время удара молнии электрические частицы двигаются со скоростью в 2 раза меньшей, чем скорость света. Сам же разряд может достигать 3 000 000 вольт.



Реже всех наблюдают молнию жители Египта – здесь явление встречается раз в 200 лет. А вот наиболее часто молния появляется на острове Ява (220 дней в году) и 322 дня за год в городе Богор (Индонезия).



На всей планете гроза бывает 44 000 раз в год. В среднем длится она один час, но вот в тропиках молнии могут сверкать по 12 часов подряд. Чаще всего явление наблюдают в период с 13.00 до 24.00.



Первыми электроприборами стали чайник, швейная машинка, тостер, вентилятор и электрический стул.







Больше всего электроэнергии в городах потребляют больницы и госпитали.



Самой энергозатратной страной на планете является Китай.



В Австралии есть электрогенератор, работающий на переработке ореховой скорлупы. За час станция перерабатывает 1680 кг необычного топлива и вырабатывает 1,5 мВт энергии.



В США создали кроссовки, которые вырабатывают энергию во время ходьбы (3 ватта за час).







Более миллиарда людей на планете живут без электроэнергии.



Проводником электричества являются не сами молекулы воды, а минеральные соли и примеси, содержащиеся в ней.



Солнечной энергии было бы достаточно, чтобы закрыть потребность в энергии человечества.

Возможности электрической энергии не имеют ограничений. Вот самые интересные факты об электричестве: