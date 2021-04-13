30 интересных фактов про электричество

Современный мир невозможно представить без электричества, ведь мы используем его каждый день. Использование электроэнергии сделало нашу жизнь комфортнее и дало возможность развиваться промышленности в колоссальных масштабах. Впервые термин «электричество» был введен Гилбертом в 1600 году. Но первый источник постоянного тока был изобретен только в 1800 году Вольтом. В 1802 году Василий Петров обнаружил вольтову дугу. Именно с этого момента начинается эра электричества.
Вклад в развитие электричества внесли Ом, Ампер, Джоуль, Максвелл. Неоценимы исследования Томаса Эдисона и Николы Теслы. Первый открыл постоянный ток, а второй переменный. Именно переменный ток используют в бытовых целях за его простоту, высокий КПД и безопасность.
Самые интересные факты об электричествеВозможности электрической энергии не имеют ограничений. Вот самые интересные факты об электричестве:
- Первые упоминания об электрическом токе можно найти еще в текстах древнего Египта. Там рассказывается о людях, которые получили удары током от рыбы. В дальнейшем древние писатели описывали такое явление, упоминая электрических сомов и скатов.
- Электрические угри могут ударить током, напряжение которого достигает 500 вольт. Они используют ток в качестве оружия во время охоты и при самообороне.
- Лучеперые рыбы в пресноводных водоемах Центральной и Южной Америки определяют доминирующего самца по частоте электрических сигналов.
- Первую лампу накаливания создал советский ученый Яблочков. Параллельно с ним другую по конструкции разработал Лодыгин. Эдисон усовершенствовал их изобретение, применив буковую нить, что продлило горение.
- В 1910 Девид Кулидж использовал вольфрамовую нить, что снизило стоимость ламп накалывания и позволило выпускать их массово.
- Первый генератор электроэнергии создал Фарадей в 1831 г.
- В 1882г. Томас Эдисон запустил электростанцию, которая смогла обеспечить электричеством 85 домов на Перл-Стрит.
- Эдисон публично убивал животных с помощью тока, чтобы популяризировать постоянный ток. Это привело к появлению электрического стула, который начали использовать для казни.
- Современная электростанция производит энергию для обеспечения 180 тыс. домов.
- Первая батарея была сделана из серебряных монет и цинкового диска Александром Вольтом.
- Громоотвод изобрел отец-основатель США Бенджамин Франклин, проводивший многочисленные опыты. Он создал первую теорию электричества и доказал электрическую природу молнии.
- Проводя эксперименты, ученые жертвовали своим здоровьем. Первым пострадал Клейст, потерявший сознание от удара током. Рихман во время исследования поплатился жизнью, его поразило атмосферное электричество, возможно, шаровая молния.
- Невозможно измерить вес электрического тока, так как у него нет массы. Это позволяет потоку заряженных частиц в вакууме достигать скорости света.
- Самый простой способ получить электроэнергию – сжигать уголь. Именно его используют для работы электростанции. Вращение турбин обеспечивает пар, который появляется в ходе нагревания воды с помощью угля. При этом самый дешевый в долгосрочной перспективе способ получать электричество - атомная энергетика.
- Электричество играет немаловажную роль в организме человека. Так как при сокращении мышечные клетки сердца производят электроэнергию, ритм сердца можно измерить, отследив эти импульсы.
- Мозг человека постоянно производит электроэнергию. Импульсов будет достаточно, чтобы запитать лампочку на 10 Вт.
- Все нервные импульсы являются электрическими сигналами.
- Многие удивятся, как птицы могут сидеть на проводах электрической сети. Все дело в том, что через них проходит незначительное количество напряжения, не способное причинить вред. Но стоит птице прикоснуться к чему-то металлическому, как ток ее убьет.
- Удар молнии оставляет на теле человека особый след. Рисунок напоминает собой фигуры Лихтенберга.
- Во время удара молнии электрические частицы двигаются со скоростью в 2 раза меньшей, чем скорость света. Сам же разряд может достигать 3 000 000 вольт.
- Реже всех наблюдают молнию жители Египта – здесь явление встречается раз в 200 лет. А вот наиболее часто молния появляется на острове Ява (220 дней в году) и 322 дня за год в городе Богор (Индонезия).
- На всей планете гроза бывает 44 000 раз в год. В среднем длится она один час, но вот в тропиках молнии могут сверкать по 12 часов подряд. Чаще всего явление наблюдают в период с 13.00 до 24.00.
- Первыми электроприборами стали чайник, швейная машинка, тостер, вентилятор и электрический стул.
- Больше всего электроэнергии в городах потребляют больницы и госпитали.
- Самой энергозатратной страной на планете является Китай.
- В Австралии есть электрогенератор, работающий на переработке ореховой скорлупы. За час станция перерабатывает 1680 кг необычного топлива и вырабатывает 1,5 мВт энергии.
- В США создали кроссовки, которые вырабатывают энергию во время ходьбы (3 ватта за час).
- Более миллиарда людей на планете живут без электроэнергии.
- Проводником электричества являются не сами молекулы воды, а минеральные соли и примеси, содержащиеся в ней.
- Солнечной энергии было бы достаточно, чтобы закрыть потребность в энергии человечества.