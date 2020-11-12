Цветовая маркировка кабеля и провода

Цветовая маркировка жил по нормативам

Согласно ПУЭ 7, проводниковые идентификации цветом, буквами и цифрами из ГОСТа, чтобы окрашивать изоляцию жил, необходимо применять только черный с белым, бирюзовым цветом. Можно использовать оттенок коричневого, розового, красного. Допустим серый с оранжевым, фиолетовым, желтым, синим и зеленым цветом. Одинаковая цветовая комбинация должна соблюдаться по всей протяженности жилы изоляции.

Оттенки желтого с зеленым могут применяться только вместе, формируя единое покрытие. Выполнение маркировки возможно смешанными метками. Они делаются по протяженности токопроводящего проводника. Маркировка цветом неизолированных жил осуществляется в участках соединений, на концах.





Цветовая маркировка в цепи переменного тока

В цепи с одной фазой токопроводящая жила идентифицируется коричневым оттенком. В трехфазной цепи, чтобы обозначить разные проводники, необходимо использовать коричневую с черной и серой расцветкой. В распределительной коробке различные фазы по ПУЭ окрашиваются в желтую, зеленую и алую краску. Помимо перечисленных выше оттенков фазой токопроводящих жил выступают проводники розового цвета. Есть красные с белыми, бирюзовыми, фиолетовыми и оранжевыми кабелями.

Обратите внимание! Чтобы идентифицировать нейтральный тип проводника, необходимо использовать голубой тип изоляционной жилы. Защитные проводники, которые нужны, чтобы повысить уровень электробезопасности, необходимо покрасить двухцветной желто-зеленой окраской. Такую комбинацию цветов нельзя использовать в других целях.

ГОСТ сообщает, что каждые 1,5 сантиметров изоляции по всей длине необходимо окрашивать одним цветом не менее 30%, но не более 70%. Оставшаяся поверхность должна покрывать другой слой.

Для защитного проводника, который объединяет в себе функции нейтрали и заземления, можно использовать проводку с желтым, зеленым и синим покрытием.

При токопроводящем монтаже следует делать дополнительную маркировку синим цветом. Во втором случае необходимо делать обозначение желтым, зеленым цветом. Провода, имеющие синюю изоляцию, должны выполнять функции заземления в однофазной, трехфазной цепи.

Цепь постоянного тока

В постоянной сети для обозначения положительного полюса используется коричневая изоляция, а для отрицательного - серая. Средний проводник, который соединяется со средней точкой цепи постоянного тока, обозначается синим цветом. Для заземленного положительного и отрицательного полюсного проводника используется синий цвет. Чтобы не наступила путаница со средним проводником используется буквенно-цифровое обозначение для монтажа. Оно наносится в краях местах соединений.

В распределительном устройстве сети с постоянным током положительным проводникам соответствуют красные, а отрицательным - синие проводники. Если есть средняя рабочая шина, ее окрашивают голубым цветом.

Идентификация проводов по цвету

ПУЭ регламентируется цветовая идентификация фазы, нулевой и защитной жилы провода. В реальности соединения выполняются с применением другой маркировки. Связано это с тем, что:

производители, выпуская кабельную продукцию, используют другие нормативные документы; при электромонтажных работах используются кабели с проводами не сертифицированного типа; схема имеет старое покрытие, ее собирают по старым требованиям; кабельная продукция имеет иностранное производство; электрик совершает банальную ошибку, выполняя монтажную работу по причине невнимательности или отсутствии понимания.





В действующих ГОСТах указана как маркировка для всей длины провода, так и его продольной полосы.

Стандартизация маркировки упрощает, ускоряет выполнение электромонтажных работ по аварийному ремонту электрического оборудования. Одновременно она повышает производительность, безопасность работы. В жизни электрики сталкиваются с нестандартной кабельной продукции, тогда им рекомендуется промаркировать проводниковые концы по нормам для дальнейшего обслуживания электрических установок.