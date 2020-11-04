Кабель ПВКВ

Расшифровка

Каждая буква в аббревиатуре ПВКВ обозначает определенное свойство проводника. П - тип изделия, провод. В - изоляционный тип, винил или поливинилхлорид. Эластичный материал, имеющий стабильные диэлектрические свойства. К - второй изоляционный слой в виде кремниеорганической резины. Материал стойко выносит температурное воздействие, благодаря чему провод обладает другим уровнем. В - тип использования выводной кабель. То есть производитель рекомендует использовать проводник для вывода. Нередко в обозначении первой буквой идет А. Она обозначает материал жил - алюминий. Если буквы А нет, значит, проводник делается из меди. Последним обозначением аббревиатуры идет цифра. Она показывает проводниковое сечение в квадратных миллиметрах.





Характеристики

ПВКВ проводник отличается от других проводов структурой. Он обладает механическими, электрическими свойствами. Провод отличается гибкостью. Его можно обмотать 20 раз на цилиндр, который равен двукратному размеру диаметра проводника. По сравнению с другими кабелями, это хороший показатель.

Проводник имеет температурную стойкость. Винил не выдерживает температуру свыше 70 градусов самостоятельно, поэтому в кабеле находится дополнительной слой изоляции, сделанный из кремния и резины. Поэтому ПВКВ выдерживает температуру от -60 до 180 градусов окружающей среды. Сам проводник максимально нагревается до 70 градусов, а позже теряет свои механические свойства.

Он стойко выдерживает воздействие лучей солнца, лака, микроорганизмов, вибрационных колебаний, повышенной влажности и других параметров. Однако ПВКВ не устойчив к действию масла, агрессивной химии. Срок его службы равен 8 лет. При нормальных эксплуатационных условиях, имеет повышенный срок службы, на практике.

Такие электрические характеристики как внутреннее проводниковое сопротивление, сечение, изоляционное сопротивление и масса кабеля оптимальны для работы. Внутреннее сопротивление регулируется по ГОСТу от 2012 года. Если ПВКВ имеет сечение в 4 квадратных миллиметров, его сопротивление должно быть не больше 4,8 Ом на километр длины для оптимальной работы. Изоляционное сопротивление должно составлять не меньше 20 микроом на каждый проводниковый километр длины. Кроме того, провод должен выдерживать напряжение в 2500 вольт при частоте в 50 герц в течение 5 минут.





Условия эксплуатации

Силовое изделие гибкого типа из меди с двухслойной изоляцией используется для монтажа, вывода электрических машин на переменный показатель напряжения в 660-1140 вольт. Он обладает вторым климатическим исполнением, Н классом нагревостойкости. Предназначен для работы в местах, где нет агрессивной химической среды и масла. Выдерживает пониженное атмосферное давление в 1,3 килопаскаль, повышенное атмосферное давление в 294 килопаскаль, вибрацию и физический удар. Провод стойко переносит пониженную рабочую температуру. Отличается стойкостью к пропиткам. Нужен для рабочей эксплуатации при 100% относительной воздушной влажности, без заблаговременного нагрева при температуре -15 градусов. Соответствует ТУ16 от 1990 года.

Отличительные особенности

ПВКВ провод отличается следующими преимуществами:

превосходной электропрочностью резины;

660 вольтным напряжением;

работой на переменном токе при частоте в 50 герц;

стойкостью к действию озона, солнечной радиации;

отсутствием распространения горения;

широкой цветовой гаммой.

Кроме того, ПВКВ устойчив к температурным перепадам, его можно использовать при 100% влажности воздуха. Он устойчив к действию грибка, плесени, поэтому прекрасно подходит для бань и подвалов. Справляется с вибрационными, механическими воздействиями, к примеру, ударами. Благодаря своим свойствам, широко используется в местах с повышенной пожароопасностью, что делает его незаменимым в электромонтажной работе.