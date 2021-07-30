Правила прокладки кабеля в лотках и коробах

Ее стоимость невысокая, а обслуживание будет совсем незатруднительно. Но чтобы кабель, уложенный в лотки и коробы, прослужил много лет, его нужно правильно монтировать. Сделать это можно самостоятельно, но при отсутствии знаний и опыта лучше обратиться к квалифицированному электрику.

Нормы и правила ПУЭ

Существуют определенные правила и нормы. Их называют ПУЭ. Прокладка кабелей требует их обязательного соблюдения. Необходимо выбирать материалы и проводку, которая будет соответствовать всем стандартам.

Подготовительным этапом является создание проектной документации. Она представляет собой чертежи, в которых указан план размещения кабеля и его разводка. Этот пункт является обязательным. Данный документ должен храниться все время эксплуатации электропроводки. При ее замене разрабатывается новый проект.

Технология монтажа кабеля в лотки и короба

Существует определенная технология, которой руководствуются специалисты при прокладке кабелей.

Перед укладкой все провода складываются в пучки. Между токоведущими частями должно быть расстояние не менее 5 мм.

Есть требования относительно размера пучков. Его радиус не должен превышать 10 см, а количество проводов – 12 штук.

После укладывания в лоток или короб необходимо проверить напряжение с помощью мультиметра. Так можно определить, нет ли обрывов цепи.

При монтаже электропроводки следует учитывать температуру воздуха в помещении. Если она слишком низкая, то это грозит повреждением кабеля. В таком случае потребуется его предварительно прогревать. Если прокладка происходит при воздействии на материал прямых солнечных лучей, то необходимо устанавливать специальные экраны. Они будут препятствовать перегреву и возгоранию.

При монтаже в местах, где проходят трубы, нужно уделить внимание расстоянию. Дистанция между электропроводкой и коммуникациями должна составлять не менее 5-10 см.

Стоит помнить, что полностью заполнять лоток или короб кабелем нельзя. Все провода должны быть аккуратно уложены, а вокруг необходимо иметь свободное пространство. Хотя бы половина емкости должна быть пустой.

Если провода будут уложены слишком плотно, это приведет к их перегреву, а соответственно – возгоранию. В таком случае есть риск возникновения пожара в помещении. Кроме этого, наполовину пустой лоток или короб обеспечит свободный доступ к кабелям в случае необходимости ремонта, замены, обслуживания.

Нужно помнить и общие правила монтажа электропроводки в доме или квартире. Они должны находиться на уровне 2 м от пола или выше. Необходимо присутствие заземления. Прокладку кабеля в короб и лоток лучше доверить электрику. Этот человек прошел обучение, а соответственно – знает нормы ПУЭ и технику безопасности. Он выполнит работу быстро и качественно.

Коробы могут быть разборные или нет. Если планируется размещение на открытом пространстве, то лучше использовать емкость с крышкой. В таком случае у людей будет возможность открыть ее для обслуживания электропроводки. Когда необходим монтаж внутрь стены, допустимо использование неоткрывающихся моделей.

Виды лотков и их крепление

Существует несколько видов лотков. Все они изготовлены в соответствии с ГОСТом. Наиболее популярны – металлические. Их изготавливают из нержавеющей стали. Они обладают универсальными характеристиками, подходят для любых условий эксплуатации.





Бывают пластиковые лотки. Они менее популярны. Такие изделия неустойчивы к воздействию высоких температур и механическим повреждениям.

Иногда встречаются бетонные лотки. Их используют для прокладки кабеля под землей. В домашних условиях такие не применяются.

Лотки крепят к конструкциям зданий. При этом расстояние между ними должно быть не меньше 2 м. Основание изделий крепится с помощью специальных гвоздей и винтов. Затем их устанавливают на полки. Монтировать к лоткам подъемники и стропы запрещено.

Проводка, расположенная в лотках и коробах, выглядит красиво, эстетично, не занимает много места. Присутствует свободный доступ к кабелю, благодаря чему можно выполнить ремонт. Некоторые люди монтируют электропроводку самостоятельно. Но при отсутствии необходимых знаний лучше обратиться к электрику, который быстро и качественно выполнит прокладку.