Провод ПУГВ – расшифровка, характеристики кабеля, применение

Расшифровка

Он обладает гибкой, полихлорвиниловой оболочкой и цветовой маркировкой. Провод, который применяется в общей проводке скрытого типа внутри промышленного, офисного и бытового сооружения. Он отличается способностью к изгибу, имеет малый на изгиб радиус, что помогает в его применении в местах сложной коммутации.

ПУГВ - проводник расшифровывающийся следующим образом:

П считается общераспространенным названием проводников кабеля;

У - установочное изделие для электромонтажа лини проводника;

Г - гибкость провода (по ГОСТу от 2012 года ПУГВ имеет 5 класс гибкости);

В - поливинилхлоридная кабельная изоляция.

Нередко кабель идет с дополнительными символами. Если в конце стоит приставка "нг", значит кабель не распространяет горение в общей прокладке, если "HF", значит, при горении он не выделяет едкие химические вещества. Приставка "HFLTx" обозначает выделение малого количества газа, коррозийно-активного вещества и пыли при горении.

После букв, как правило, идут цифры. Они обозначают сечение проводниковой токоведущей части. Иногда это цифровое сочетание, где первое число - количество жил, второе число - проводниковое сечение.

Технические характеристики

ПУГВ провод по конструкции считается многопроволочным одножильным токопроводником, имеющим защитную полимерную изоляцию. Благодаря использованию ГОСТа при создании кабеля, обеспечивается его эксплуатационная надежность. Провод работает при номинальном рабочем напряжении в 450 или 750 Вольт переменного тока, рабочей частоте в 400 Герц или при постоянном токе с пиковым напряжением в 1000 Вольт, что помогает применить проводник в электрических бытовых сетях или промышленных высоковольтных сетях.

Рабочий диапазон составляет от -50 до 70 градусов. Проводник работает беспрерывно при влажности в 98%, разогревается и нормально функционирует при 70 градусов температуры. Несмотря на свою прочную полимерную защитную оболочку, он устанавливается при температуре не ниже -15 градусов.

Тем не менее, оболочка кабеля выдерживает кратковременный прогрев до 160 градусной температуры. Она не способствует поддержке горения, отличается устойчивостью к пламени, что делает проводник пожаробезопасным по ГОСТу от 2009 года.

Провод имеет устойчивость к механическому, вибрационному, акустическому воздействию. Имеет повышенную гибкость при минимальном изгибе в 5 диаметров. Чтобы облегчить формирования сложных схем электрической проводки, провод выпускается в разной оболочке по цветам. Это помогает делать маркировку фазы тока, использовать его в управляющих, коммуникационных промышленных блоках. Изоляция по нормативной документации бывает белой, серой, желтой, оранжевой и другой, в зависимости от производителя. Гарантированно проводник служит не меньше 15 лет.





Сфера применения

ПУГВ считается многофункциональным проводником по применению. Он выпускается с сечением в 0,5-400 квадратных миллиметров. Это дает возможность использования провода в коммуникационных схемах в качестве силовой электрической магистрали. При необходимости организации кабеля вне помещения, его укладку специалисты рекомендуют осуществлять в пластмассовые со стальными трубами. Следует также укладывать изделия в коробы, лотки, другие специализированные колодцы. В противном случае, полихлорвинил в защитной оболочке стареет под воздействием ультрафиолетовых лучей.

Оптимально применять провод можно, делая коммуникационные, силовые электрические сети под слоем штукатурки. Он годится для прокладки в строительном колодце, канале, монолитном бетоне, кладке кирпича. С помощью него можно организовать подвесные электрические сети внутри помещения. При наружной кладке рекомендуется его помещать в гофру с каналом. Это нужно, чтобы исключить возможность изоляционного растрескивания и предотвратить механические повреждения. Стоит также помнить о том, что прокладывая провода, температура окружающей среды должна находиться на установленной производителем отметке. В противном случае, кабель становится негодным.