Виды микрофонного кабеля

Конструкция звукового кабеля

Внутри кабеля находится жила из медной проволоки, вокруг которой расположен слой изоляции. Зачастую одним из изоляционных слоев является экран кабеля из меди или алюминия. Наружный слой обычно изготавливается из поливинилхлорида.

Виды экранов микрофонного кабеля

Кабели для микрофонов представлены экранами, разными по технологии производства:

Плетеный экран. Не деформируется при многократных разматываниях, скручиваниях, перегибах, поэтому может выполнять как портативную функцию, так и соединительную. Цена его выше других, так как технология изготовления более затратна.

Спиральный экран. Представлен плотной намоткой вокруг кабеля нескольких медных проволок. Эффект усиливается при симметричной намотке второго слоя. При сгибании может испортиться. Целесообразно использовать для стационарных установок.

Экран из алюминиевой фольги. Алюминиевая лента, запаянная в полиэстеровую оболочку обкручивает кабель. Слой покрывает всю поверхность. Этот относительно недорогой вариант используется для прокладывания на значительные расстояния. Кабель с кевларовым наполнителем и алюминиевой фольгой оптимален для прокладывания кабеля в металлическом корпусе. Кабель защищен даже при механических воздействиях кабель защищен. Часто применяется на стадионах.

Наиболее качественное звучание передается кабелями с жилой из бескислородной меди, которая меньше реагирует на электромагнитные помехи, защищена от коррозии, обеспечивает долговечность.

Кабель с двух сторон имеет XLR-разъемы, которые могут быть представлены в виде разъемов, вилок, розеток. Обычно, микрофонный кабель с одной стороны представлен TRS-разъемом, с другой — USB-разъемом, подсоединяемым к источнику звука в виде звуковой карты.





Разновидности

Микрофонные кабели бывают двух видов:

Симметричные или балансные

Наиболее устойчивы к воздействию электромагнитных помех. Такой вид выбирают при необходимости прокладывания кабеля на большие расстояния. Они гарантируют качество передаваемого звука и надежно работают даже при неблагоприятных климатических условиях с повышенной влажностью. Надежность обеспечивается конструкцией: хорошая изоляция, экранирующий слой, внешний слой из прочных материалов.

Несимметричные (инсталляционные)

Качество передачи звука в них хуже, чем в симметричных. Находят применение в тех системах, где не важен идеально чистый звук.

Как выбрать микрофонный кабель

Стоит отдать предпочтение специализированным поставщикам микрофонного кабеля, в которых предоставляется полный каталог. Общий список микрофонного кабеля можно посмотреть на нашем сайте: кабель.онлайн/catalog/kabeli-i-shnury-mikrofonnye/ Кроме приобретения кабелей, имеющихся в наличии, есть возможность заказать необходимую модель.

Выбор зависит от:

назначения (длинные кабели для работы на сцене, домашнее использование караоке, небольшой кабель для крепления на пиджаке, используемый ведущими в студиях);

требуемого качества звучания.

Для домашнего использования не нужен профессиональный шнур. На профессиональной сцене или общественных мероприятиях лучше использовать симметричный кабель.

Выбор материалов, используемых для кабеля

Более качественный звук передается через кабель, жилы которого изготовлены из бескислородной меди. Целесообразно применять их для работы с аудиоаппаратурой.

Кабели с посеребренными и позолоченными разъемами — более долговечны, так как не подвластны коррозии. Самые прочные разъемы — те, у которых напыление нанесено на дополнительный слой никеля. Никель является наиболее оптимальным материалом, так как он плотнее других и более износостойкий.





Количество жил в микрофонном кабеле

Многожильный (от двух) медный кабель имеет преимущества перед одножильным. Такие модели, как правило, лучше улавливают высокочастотные звуковые. Для музыкантов на сцене разницы между количеством жил нет, но при этом, многожильные с защитой экраном меньше реагируют на электромагнитное излучение.