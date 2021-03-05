Аббревиатура маркировки кабелей и ее расшифровка

Маркировка создана с целью удобства взаимодействия с кабельной продукцией во время эксплуатации и монтажа. Цифровые и буквенные обозначения помогают установить вид изоляции и оболочки, количество жил и материал, из которых они изготовлены, другие важные технические характеристики. Эти обозначения наносят на кабель на этапе изготовления на предприятиях.

Назначение маркировки

Порой даже опытные электрики с многолетним стажем работы не могут разобраться в маркировке. Причиной такой ситуации становится различие в обозначениях технических характеристик изделий отечественного и зарубежного изготовления. Ключевыми параметрами, которые сообщает маркировка, являются:

Материал, из которого изготовлены жилы, их количество. Наиболее распространенными являются алюминий и медь. Реже встречаются изделия из стали или композитных материалов. Тип изоляции. Указывает на количество слоев и материала, из которого они изготовлены. Сечение. Этот параметр помогает определить площадь проводника. В зависимости от его значения, кабель будет иметь большее сопротивление электрическому току. Согласно общепринятым стандартам, этот показатель варьируется в пределах от 0,35 до 240 мм. Сфера использования. Аббревиатура указывает на то, где может быть использован кабель без потери его функциональности. Особенно важна, если изделие используют для прокладки коммуникаций в местах с агрессивной окружающей средой. Специфика конструкции. Обозначает использование нестандартных материалов при изготовлении. Гибкость. Указывает на изменение формы кабеля в определенных условиях эксплуатации. Необходимо знать параметр при необходимости прокладки коммуникаций под определенным углом и его последующим изменением. Имеет значение от 1 до 6. Последняя цифра указывает на максимальную гибкость изделия. Номинальное значение электричества. Указывает на параметры электрической сети, где может быть использован конкретный вид кабеля.

Согласно действующим законам, маркировка кабельной продукции осуществляется с применением технических условий, а не по существующим стандартам. Соответственно, аббревиатура будет существенно отличаться даже в однотипной продукции разных производителей.





Обозначения и расшифровка

Кабель используется для подключения не только бытовых приборов, но и мощных силовых агрегатов, устанавливаемых в промышленности. Поэтому очень важно знать маркировку, ее значения и расшифровку. Самыми распространенными буквенными кодами считаются:

А. Указывает на изготовление жил из алюминия. При ее отсутствии используемый материал – медь. Б. Обычно размещается второй в списке, а иногда первой, если буква А отсутствует. Свидетельствует о наличии изоляционного слоя вокруг металлической жилы. В. Указывает на наличие поливинилхлоридного слоя изоляции. Обычно стоит второй, реже первой. Р. Указывает на наличие резинового изоляционного слоя вокруг металлической жилы. Существует подвид – НР. В этом случае применяемый материал не будет гореть даже при отрытом источнике огня. П. Свидетельствует о наличии изоляции, изготовленной из полиэтилена. Следует знать, что это не стандартная разновидность, а особый материал, который является термопластичным. Существует дополненная аббревиатура Пс, которая свидетельствует о самозатухании. Также, есть маркировка Пв, что означает вулканизацию. Иногда встречается обозначение АА и АС. Она указывает на наличие алюминиевой обмотки. Буква С указывает на наличие второго слоя, исполненного из свинца. К. Сообщает о наличии защитного бронированного слоя, изготовленного из оцинкованной стали. В данном значении регламентируется только в случае указания буквы первой в аббревиатуре. Это значит, что покупатель собирается приобрести контрольный кабель. Б. Часто встречается в середине маркировки и указывает на наличие бронированной защиты, изготовленной в виде стальной пластины. Существует подвид Бн – негорючесть изделия. И Бб – без подушки. Г. Заглавная буква свидетельствует о широком спектре применения кабеля. Можно использовать даже в условиях горных выработок. г. Маленькая буква сообщает о наличии слоя герметизации. Часто встречается вариант, отталкивающий влагу, созданный в виде маленьких лент. 2г указывает на наличие алюмополимерной основы. Шв, Шп, Шпс. Указывает на материал, из которого изготовлено покрытие. В данном случае используется поливинилхлоридный полимер, полиэтиленовый или негорючий шланг. О. Каждая жила имеет собственную оболочку. Э. Часто размещается в самом начале аббревиатуры. Указывает на универсальности использования. Подходит для прокладки коммуникаций внутри шахт.

Особого внимания заслуживает обозначение нг, которое указывает на пожарную безопасность. При наличии сочетания этих двух букв, кабель не будет подвержен горению. Также существуют приписки к индексу -нг, такие как -FR, -LS, -HF, которые обозначают невозможность воспламенения в течение 180 минут, низкое выделение дыма и отсутствие галогенов при горении. Эти кабели используются в системах пожарной сигнализации и в сложных пожароопасных условиях.