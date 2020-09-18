Алюминиевый силовой кабель или медный? Как выбрать?

Алюминиевый силовой кабель

Все больше и больше владельцев промышленных помещений обращают внимание на то, какой выбрать кабель для проводки. В этой статье попытаемся дать полный ответ на этот вопрос.

Алюминиевый силовой кабель используется чаще для прокладывания временной проводки трёхфазного тока в помещении – обычно на 1-2 года, а то и месяца. Часто он применяется строителями во время возведения здания, а затем заменяется на медный. Однако во многих промышленных помещениях до сих пор есть алюминиевые провода, в частности это касается промышленных зданий образца 1920-1970-х годов, где такая проводка используется с такой же регулярностью, как и медная.

Сегодня производят алюминиевые силовые кабели со следующими защитными покрытиями:

из сшитого полиэтилена со сроком службы до 30 лет;

полимерным – до 25 лет;

с обработкой в виде специальной пасты – до 40 лет.

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Преимущества

К преимуществам изделия стоит отнести:

небольшой вес – данная характеристика важна, если монтаж электрики происходит в ветхом здании или при монтаже электропередач, растянувшихся на десятки километров, так как большой вес попросту будет тянуть провода вниз, обрывая их с креплений;

дешевизна – стоимость алюминиевого силового кабеля в 3 раза ниже медного;

при контакте с воздухом на поверхности образовывается серовато-черноватая пленка, защищающая от окисления.

При всех положительных свойствах алюминиевых проводов есть у них существенный недостаток – разрушение под действием времени и относительно небольшая пропускная мощность – на 1 квадратный миллиметр площади алюминиевого кабеля приходится всего 1кВт нагрузки, в то же врем у медных аналого этот показатель – 2-2,25 кВт.

Чтобы подключить электроприбор в сеть из алюминиевого кабеля, нужно знать мощность электроприборов, которые будут подключаться в сеть. Это позволит определить величину сечения алюминиевого провода. Определив точное сечение, нужно добавить к нему еще около 30-40% на перегрузку или подключение иных приборов. Срок службы проводки – 20-25 лет, после чего она разрушается с интенсивностью 3-8% в год от изначального размера, что приводит к невозможности выполнять свою функцию.

Медный силовой кабель

Медный силовой кабель сегодня используется гораздо чаще для прокладывания проводки внутри помещений за счет небольшого удельного сопротивления и относительно небольшой длины всей проводки в помещении. Многие утверждают, что медь служит дольше, но это не совсем так. Многие справочники говорят о том, что медь служит столько, сколько и алюминий, но ее проблема не время, а прогорание. С одинарной обмоткой медный провод прослужит около 20-25 лет, с двойной – до 35 лет.





Преимущества

К преимуществам изделия стоит отнести:

возможность выдерживать большое количество изгибов – до 80 в одной точке;

хороший уровень проводимости тока – в 2 раза выше, чем у алюминия, что позволяет использовать менее массивные по сечению кабели при прокладке;

не разрушается со временем.

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Как выбрать?

Алюминиевый силовой кабель или медный, как выбрать? На самом деле, достаточно просто. Здесь нужно выбирать между дорогим и удобным в монтаже медным кабелем и дешевым, но иногда сложным в монтаже алюминиевым. Чтобы правильно выбрать, нужно помнить о следующем:

стоимость алюминиевого силового провода в 2-4 раза ниже;

медный провод легче в установке за счет выдерживания большого количества перегибов;

срок службы примерно одинаков и различается на 2-5 лет, причем иногда дешевый алюминиевый кабель в специальном защитном составе долговечнее медного;

пропускная способность лучше у меди – сопротивление 0,018 Ом на квадратный миллиметр против 0,028 Ом у алюминия;

сечение алюминиевого кабеля примерно на 50-60% больше, чем у медного при необходимости добиться одинакового уровня пропускной способности;

алюминий изнашивается от тока, а медь способна быстро прогореть.

Выбор между двумя типами кабелей не несет ничего сложного: если важно сэкономить, нужно приобретать алюминиевые провода, но при этом с качественной обмоткой и защитой, а если важно получить качественную проводку тока без сложных манипуляций – лучше обращать внимание на медные.