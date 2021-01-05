Алюминиевый контрольный кабель: самые популярные маркировки

Кабельно-проводниковая продукция широко представлена на российском рынке. Отдельная группа - контрольная продукция, которая служит для электрической транспортировки сигналов управления с контролем. Их подключают к релейной защите, сигнализации, другим подконтрольным устройствам.

Особенность кабелей заключается в большом количестве жил, в отличии от силовых кабелей. Контрольные проводники - промежуточные провода между кабелями связи и силовыми проводниками. Они часто используются для вторичной коммутации устройств, активации систем и пусковом регулировании.

Для кабельной защиты используется гофрированный тип трубы с металлическим бандажом. Подключение к электрическим установкам контрольные проводники обозначаются с помощью специальных бирок. Прокладка контрольных кабелей осуществляется в специальных каналах с лотками, клеммными сборками. Подключение кабеля осуществляется в ящиках с коробками и распределительными щитками.





Классификация контрольных кабелей

Контрольные кабели бывают медными и алюминиевыми. Медные проводники имеют высокую эластичность, медленное окисление жил. Стоят они дорого, дешевле обходятся алюминиевые провода. Алюминиевые жильные проводники обладают малым весом, невысокой стоимостью. Недостатками служит повышенная скорость окисления жил на воздухе. Алюминиевые контрольные кабели делаются из резиновой, поливинилхлоридной, полиэтиленовой изоляции жил. По форме кабельного сечения жил имеются круглые, плоские жильные проводники.

Маркировка

Маркировка кабельных жил выполняется с помощью цифр или цвета. При цветовой маркировке используется один тон. При цифровом обозначении указывается номер жилы. Основные правила маркировки выглядят следующим образом:

Если кабель включает в себя жилы из алюминия, то первой буквой проводникового обозначения будет А. Если жилы создаются из меди, то никакой буквы стоять не будет. Следующей буквой по правилам будет К. Она обозначает контрольный вид кабеля. Затем идет буква, которая определяет материал изготовления диэлектрика оболочки жил. Обычно это П или В. В первом случае речь идет о полиэтиленовой оболочке, а во втором - поливинилхлоридной или ПВХ-пластиковой.

Следующее обозначение - изоляционный материал кабеля и наличие, отсутствие дополнительной защиты. Буква Г обозначает голый проводник, а Б - бронированный кабель.

В качестве дополнительных символов маркировки, могут быть использованы буквенные сочетания НГ, LS и Э. Первое обозначение говорит о возможности кабеля противостоять распространению горения и негорючем типе конструкции. Вторая маркировка говорит о пониженном образовании дыма. Буква Э в маркировке означает использование металлического экрана в кабеле. Допустимы другие буквы и цифры. Цифры показывают количество жил и проводниковое сечение в квадратных миллиметрах.

Применение и популярные марки алюминиевого кабеля

Контрольные кабели популярны повсеместно. Экранированные модели используются в местах, где возможно сигнальное искажение от внешней электромагнитной помехи. Бронированный кабель часто укладывается в грунт, поскольку обладает защитной оболочкой, предотвращающей различные виды повреждений механического типа. Контрольный кабель с негорючей изоляцией используется на пожароопасном объекте, а с малодымной изоляцией - в общественном месте, поскольку во время возгорания такой тип не выделяет газ с дымом, опасным для здоровья с жизнедеятельностью людей.





По правилам, кабель прокладывается в туннеле, канале, промышленном и жилом здании. Он прокладывается с силовым кабелем вместе, не прилегая друг к другу вплотную. Выбирая определенную кабельную марку, необходимо учитывать условия их эксплуатации. Популярными марками служат следующие контрольные кабели с алюминиевыми жилами: АКРВГЭ, АКРВБ, АКРВБГ, АКРВБбГ, АКРНГ, АКРНБ, АКРНБГ и АКРНБбГ.

В них используется резиновая и поливинилхлоридная изоляция жил, есть антикоррозийное покрытие. Из распространенных марок контрольных кабелей можно назвать алюминиевые проводники из самозатухающего ПЭ: АКПсВБбГ, АКПсБбШв, АКПсВГ, АКПсВГЭ, АКПсВБ, АКПсВБГ и другие. Они подходят для неподвижного присоединения к электроустановкам с небольшим номинальным показателем переменного напряжения. Обладают необходимыми параметрами для домашнего, производственного использования.