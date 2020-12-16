    • Вход / Регистрация
    Поставщики Заказы Сервисы Характеристики
    blog-picture

    Анекдоты про электричество и электриков

    16.12.2020

    Женщина вызвала домой электрика, заменить лампочку.
    Он приходит и прямо в грязных сапогах на стол залазит и начинает менять лампочку.
    Хозяйка ошарашено так, может я газетку постелю ???
    Да не нужно, я и так достану.

    ***

    Электрик Петрович с детства мечтал стать спортсменом. Спортсменом он не стал, но разряд получил.

    ***

    Устроился Еврей в компанию по импорту кабеля. Директор поручил ему купить максимум много кабеля за минимум денег. Еврей взял деньги и пропал. Неделю нет, две нет, в конце третей недели когда директор уже прощался с деньгами вернулся еврей с 1000-й фур с кабелем. Директор в диком шоке подбегает к еврею и спрашивает:
    Д - Ты за сколько это все купил???
    Е - За три рубля!!!
    Д - Как за три рубля???
    Е - Я позвонил своей тете Софе в Одессе которая занимается импортом кабеля в страну.
    Д - Ну???
    Е - Тетя Софа отправила меня к дяде Изе в Нью Йорк который занимался экспортом кабеля.
    Д - Ну а дальше???
    Е - Дядя Изя познакомил меня с директором завода по производству кабеля. Я его спрашиваю: "Уважаемый а сколько Вы мне продадите кабеля на ТРИ рубля", а он улыбается и говорит мне: "столько сколько от кончика твоего носа до кончика твоего @@@"
    Д - Ну и????????
    Е - Но он же не знал, что кончик моего @@@ находится в Тель-Авиве.


    –Почему в Германии перебои с электропитанием уже 80 лет?

    – Последних электриков расстреляли в 45-ом

    ***

    Как студент электрик понимает, что он голоден? Резисторы на чертежах превращаются в сардельки

    ***

    — Бьёт значит любит…

    —Петрович! Это потому что ты плохой электрик!

    ***

    В детском саду вдруг все дети стали ругаться отборным матом. В конце концов выяснилось - виною всему солдаты соседней воинской части, которые чинили проводку. Старшина вызвал их и стал распекать, а они не признаются:
    — Никак нет, товарищ Старшина! Мы ничего такого не говорили. Рядовой Петров паял провода, а я держал стремянку. Потом, правда, мне олово стало капать за шиворот...
    — Ну, и ты?..
    — А я Петрову культурно говорю: «Послушай, разве ты не видишь, что твоему товарищу за шиворот падают капли расплавленного олова?»


    Анекдоты про электричество и электриков


    В кабинет к психиатру заползает мужик с чем то в зубах. Психиатр:
    - Ой, и кто это к нам пришел? Кошечка?
    Мужик ползет в угол. Врач умилено следует за ним:
    - Собачка?
    Мужик провел рукой по плинтусу и пополз в другой угол. Врач не отставая:
    - А, наверное ежик! Нет? Черепашка?
    Мужик вынимает провод изо рта и говорит:
    - Слышь, мужик, ты мне дашь спокойно проводку проложить или нет?!

    ***

    Что будет, если включить карлика в электрическую цепь?
    Короткое замыкание.

    ***

    Как говорят электрики, лучше уж изоляция, чем заземление...


    Анекдоты про электричество и электриков


    На форуме:
    - У меня есть кот. Он не даёт себя гладить, потому что когда я к нему прикасаюсь, его сразу бьёт током. Сначала он просто убегал, но теперь начинает атаковать в ответ. Если тут есть электрики, подскажите, пожалуйста, как заземлить кота.

    ***

    Как отличить электрика от учителя геометрии? Попросить назвать антоним к слову "параллельно". Электрик скажет "последовательно", а учитель геометрии - "перпендикулярно".

    ***

    По лысому электрику не понятно, когда он ошибается.

    ***

    В честь дня электрика город Омск переименован в Вольт-на-Амперск


    Анекдоты про электричество и электриков

    < Назад