Анекдоты про электричество и электриков

Женщина вызвала домой электрика, заменить лампочку.
Он приходит и прямо в грязных сапогах на стол залазит и начинает менять лампочку.
Хозяйка ошарашено так, может я газетку постелю ???
Да не нужно, я и так достану.
***
Электрик Петрович с детства мечтал стать спортсменом. Спортсменом он не стал, но разряд получил.
***
Устроился Еврей в компанию по импорту кабеля. Директор поручил ему купить максимум много кабеля за минимум денег. Еврей взял деньги и пропал. Неделю нет, две нет, в конце третей недели когда директор уже прощался с деньгами вернулся еврей с 1000-й фур с кабелем. Директор в диком шоке подбегает к еврею и спрашивает:
Д - Ты за сколько это все купил???
Е - За три рубля!!!
Д - Как за три рубля???
Е - Я позвонил своей тете Софе в Одессе которая занимается импортом кабеля в страну.
Д - Ну???
Е - Тетя Софа отправила меня к дяде Изе в Нью Йорк который занимался экспортом кабеля.
Д - Ну а дальше???
Е - Дядя Изя познакомил меня с директором завода по производству кабеля. Я его спрашиваю: "Уважаемый а сколько Вы мне продадите кабеля на ТРИ рубля", а он улыбается и говорит мне: "столько сколько от кончика твоего носа до кончика твоего @@@"
Д - Ну и????????
Е - Но он же не знал, что кончик моего @@@ находится в Тель-Авиве.
–Почему в Германии перебои с электропитанием уже 80 лет?
– Последних электриков расстреляли в 45-ом
***
Как студент электрик понимает, что он голоден? Резисторы на чертежах превращаются в сардельки
***
— Бьёт значит любит…
—Петрович! Это потому что ты плохой электрик!
***
В детском саду вдруг все дети стали ругаться отборным матом. В конце концов выяснилось - виною всему солдаты соседней воинской части, которые чинили проводку. Старшина вызвал их и стал распекать, а они не признаются:
— Никак нет, товарищ Старшина! Мы ничего такого не говорили. Рядовой Петров паял провода, а я держал стремянку. Потом, правда, мне олово стало капать за шиворот...
— Ну, и ты?..
— А я Петрову культурно говорю: «Послушай, разве ты не видишь, что твоему товарищу за шиворот падают капли расплавленного олова?»
В кабинет к психиатру заползает мужик с чем то в зубах. Психиатр:
- Ой, и кто это к нам пришел? Кошечка?
Мужик ползет в угол. Врач умилено следует за ним:
- Собачка?
Мужик провел рукой по плинтусу и пополз в другой угол. Врач не отставая:
- А, наверное ежик! Нет? Черепашка?
Мужик вынимает провод изо рта и говорит:
- Слышь, мужик, ты мне дашь спокойно проводку проложить или нет?!
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Что будет, если включить карлика в электрическую цепь?
Короткое замыкание.
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Как говорят электрики, лучше уж изоляция, чем заземление...
На форуме:
- У меня есть кот. Он не даёт себя гладить, потому что когда я к нему прикасаюсь, его сразу бьёт током. Сначала он просто убегал, но теперь начинает атаковать в ответ. Если тут есть электрики, подскажите, пожалуйста, как заземлить кота.
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Как отличить электрика от учителя геометрии? Попросить назвать антоним к слову "параллельно". Электрик скажет "последовательно", а учитель геометрии - "перпендикулярно".
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По лысому электрику не понятно, когда он ошибается.
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В честь дня электрика город Омск переименован в Вольт-на-Амперск