Анекдоты про электричество и электриков

Женщина вызвала домой электрика, заменить лампочку.

Он приходит и прямо в грязных сапогах на стол залазит и начинает менять лампочку.

Хозяйка ошарашено так, может я газетку постелю ???

Да не нужно, я и так достану.

***

Электрик Петрович с детства мечтал стать спортсменом. Спортсменом он не стал, но разряд получил.

***

Устроился Еврей в компанию по импорту кабеля. Директор поручил ему купить максимум много кабеля за минимум денег. Еврей взял деньги и пропал. Неделю нет, две нет, в конце третей недели когда директор уже прощался с деньгами вернулся еврей с 1000-й фур с кабелем. Директор в диком шоке подбегает к еврею и спрашивает:

Д - Ты за сколько это все купил???

Е - За три рубля!!!

Д - Как за три рубля???

Е - Я позвонил своей тете Софе в Одессе которая занимается импортом кабеля в страну.

Д - Ну???

Е - Тетя Софа отправила меня к дяде Изе в Нью Йорк который занимался экспортом кабеля.

Д - Ну а дальше???

Е - Дядя Изя познакомил меня с директором завода по производству кабеля. Я его спрашиваю: "Уважаемый а сколько Вы мне продадите кабеля на ТРИ рубля", а он улыбается и говорит мне: "столько сколько от кончика твоего носа до кончика твоего @@@"

Д - Ну и????????

Е - Но он же не знал, что кончик моего @@@ находится в Тель-Авиве.





–Почему в Германии перебои с электропитанием уже 80 лет?

– Последних электриков расстреляли в 45-ом

***

Как студент электрик понимает, что он голоден? Резисторы на чертежах превращаются в сардельки

***

— Бьёт значит любит…

—Петрович! Это потому что ты плохой электрик!

***

В детском саду вдруг все дети стали ругаться отборным матом. В конце концов выяснилось - виною всему солдаты соседней воинской части, которые чинили проводку. Старшина вызвал их и стал распекать, а они не признаются:

— Никак нет, товарищ Старшина! Мы ничего такого не говорили. Рядовой Петров паял провода, а я держал стремянку. Потом, правда, мне олово стало капать за шиворот...

— Ну, и ты?..

— А я Петрову культурно говорю: «Послушай, разве ты не видишь, что твоему товарищу за шиворот падают капли расплавленного олова?»











В кабинет к психиатру заползает мужик с чем то в зубах. Психиатр:

- Ой, и кто это к нам пришел? Кошечка?

Мужик ползет в угол. Врач умилено следует за ним:

- Собачка?

Мужик провел рукой по плинтусу и пополз в другой угол. Врач не отставая:

- А, наверное ежик! Нет? Черепашка?

Мужик вынимает провод изо рта и говорит:

- Слышь, мужик, ты мне дашь спокойно проводку проложить или нет?!

***

Что будет, если включить карлика в электрическую цепь?

Короткое замыкание.

***

Как говорят электрики, лучше уж изоляция, чем заземление...











На форуме:

- У меня есть кот. Он не даёт себя гладить, потому что когда я к нему прикасаюсь, его сразу бьёт током. Сначала он просто убегал, но теперь начинает атаковать в ответ. Если тут есть электрики, подскажите, пожалуйста, как заземлить кота.

***

Как отличить электрика от учителя геометрии? Попросить назвать антоним к слову "параллельно". Электрик скажет "последовательно", а учитель геометрии - "перпендикулярно".

***

По лысому электрику не понятно, когда он ошибается.

***

В честь дня электрика город Омск переименован в Вольт-на-Амперск







