Анекдоты и шутки про электрика и электричество

Китай. 60-тые. Новость во всех газетах: «В Китае была пущена в эксплуатацию самая крупная на его территории электростанция. 1 000000 китайцев катаются в шелковых штанах по эбонитовой горке...»

***

Трое мужчин ведут спор о том, чья профессия древнее.

Строитель:

— Да, наша профессия самая древняя. Мы еще египетские пирамиды строили.

Садовник:

— Да, куда уж вам?

Наши специалисты еще Эдемский сад насаждали.

Электрик:

— Что вы все спорите? Еще до того как Бог сказал:

— Да будет свет, — у нас уже вся проводка была проложена.











Дама звонит электрику.

— Я просила вас зайти починить звонок!

— А я был у вас.

— Но я никуда не выходила.

— Я пришел, позвонил, мне никто не открыл, я и ушел.

***

Вызвали электрика на завод, где сломался станок. Электрик походил вокруг него, что-то замерял, покрутил. Потом щелкнул в нем какую-то деталь и станок заработал. Всё это заняло не больше 5-ти минут.

Заказчик: - Сколько стоят ваши услуги?

Электрик: - 300 евро.

Заказчик озадачено, но не растерявшись: - Пришлите, пожалуйста, смету о выполненных ремонтных работах

Текст сметы:

1) Щелчок - 1 евро;

2) Знание, где щелкнуть - 299 евро.

***

На экзамене по электротехнике преподаватель спрашивает студента:

- Какие вы знаете изоляторы?

Студент мнётся, смотрит в потолок, и т.д. и т.п. Тогда преподаватель начинает задавать наводящие вопросы:

- Ну, допустим, встречаетесь вы с девушкой, чем вы будете с ней заниматься?

Студент (радостно):

- А , эбонит!

Профессор (смущенно):

- Ну что же, тоже правильно, хотя я имел в виду целлулоид.

***

Главное, что понимаешь в ходе общения с водопроводчиками и электриками - если человек занимается чем-то 20 лет, это еще не значит, что он умеет это делать.

***

Почему в кинотеатре свет гаснет постепенно?

(Электрик медленно-медленно вынимает вилку из розетки)

***

Конец рабочего дня…

В бытовку к прорабу вбегает запыхавшийся электрик-стажер и кричит:

— Степаныч! Че делать-то? Девки уже стены заштукатурили, а я проводку забыл!

— Эх, студент, сколько тебя учить, что ПРО ВОДКУ на стройке забывать нельзя!

***

Заходит мужик к соседу и видит: стоит тот со сковородкой в руке,

жарит яичницу, только как-то странно это делает:

с одной электроплитки перекладывает на вторую, с второй

на третью, а потом опять на первую.

Мужик: - Ты чего делаешь?

Сосед: - Да вот у меня провод со светофора проведен.











Вывожу из интернет-зависимости. Быстро, надолго, недорого. Электрик Сидоров.

***

Прапор спрашивает солдата:

— Это правда, Кузькин, что ты — электрик?

— Так точно, товарищ прапорщик!

— Я тебе нашел работу по специальности. Будешь проверять в 23.00 — выключен ли свет в казарме!

***

Каждый раз, когда я открываю где-нибудь распределительную коробку, то вновь и вновь убеждаюсь, что в нашей стране электрики — люди творческие.

***

Однажды мудрого восточного учителя спросили:

- Учитель, вы могли бы доступно объяснить, что такое электричество?

- Видишь ли, - ответил Учитель ищущему, - это довольно объёмное понятие. Подобно тому, как друза кристаллов имеет невероятное количество граней, так же и термин «электричество» имеет множество различных аспектов. Да, один из аспектов могу объяснить доступно.

- Прошу вас, Учитель, - взмолился ищущий.

Учитель взял свою тяжёлую бамбуковую палку и от души треснул ищущего по башке.

- Вот, в частности, электричество бьётся током, - невозмутимо заметил Учитель.

***

Вступительный экзамен в ВУЗе.

Экзаменатор:

— Объясните, пожалуйста, почему крутится электромотор.

— А потому что электричество...

— Что ж это за ответ?

Отчего же тогда электрический утюг не крутится?

— А потому что не круглый...

— Ну хорошо, а электроплитка?

Круглая? Почему она не крутится?

— А потому что шершавая, трение в ножках...

— Ладно... А лампочка!

Электрическая! Круглая! Гладкая!

Без ножек! Почему лампочка не крутится?

— А лампочка-то как раз и крутится...

— ???!!!

— А вот когда вы ее в патроне меняете, что вы делаете?

Вы ведь ее крутите!

— Нда-а... в самом деле... кручу хм... Да! но ведь это Я ее кручу, а не она сама...

— Ну, знаете, само по себе вообще ничто не крутится! Вон электромотору тоже, небось, электричество нужно!