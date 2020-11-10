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    Анекдоты и шутки про электрика и электричество

    10.11.2020

    Китай. 60-тые. Новость во всех газетах: «В Китае была пущена в эксплуатацию самая крупная на его территории электростанция. 1 000000 китайцев катаются в шелковых штанах по эбонитовой горке...»

    ***

    Трое мужчин ведут спор о том, чья профессия древнее.
    Строитель:
    — Да, наша профессия самая древняя. Мы еще египетские пирамиды строили.
    Садовник:
    — Да, куда уж вам?
    Наши специалисты еще Эдемский сад насаждали.
    Электрик:
    — Что вы все спорите? Еще до того как Бог сказал:
    — Да будет свет, — у нас уже вся проводка была проложена.


    Анекдоты про электричество и электриков


    Дама звонит электрику.
    — Я просила вас зайти починить звонок!
    — А я был у вас.
    — Но я никуда не выходила.
    — Я пришел, позвонил, мне никто не открыл, я и ушел.

    ***

    Вызвали электрика на завод, где сломался станок. Электрик походил вокруг него, что-то замерял, покрутил. Потом щелкнул в нем какую-то деталь и станок заработал. Всё это заняло не больше 5-ти минут.

    Заказчик: - Сколько стоят ваши услуги?

    Электрик: - 300 евро.

    Заказчик озадачено, но не растерявшись: - Пришлите, пожалуйста, смету о выполненных ремонтных работах

    Текст сметы:

    1) Щелчок - 1 евро;

    2) Знание, где щелкнуть - 299 евро.

    ***

    На экзамене по электротехнике преподаватель спрашивает студента:
    - Какие вы знаете изоляторы?

    Студент мнётся, смотрит в потолок, и т.д. и т.п. Тогда преподаватель начинает задавать наводящие вопросы:
    - Ну, допустим, встречаетесь вы с девушкой, чем вы будете с ней заниматься?
    Студент (радостно):
    - А , эбонит!

    Профессор (смущенно):
    - Ну что же, тоже правильно, хотя я имел в виду целлулоид.

    ***

    Главное, что понимаешь в ходе общения с водопроводчиками и электриками - если человек занимается чем-то 20 лет, это еще не значит, что он умеет это делать.

    ***

    Почему в кинотеатре свет гаснет постепенно?

    (Электрик медленно-медленно вынимает вилку из розетки)

    ***

    Конец рабочего дня…
    В бытовку к прорабу вбегает запыхавшийся электрик-стажер и кричит:
    — Степаныч! Че делать-то? Девки уже стены заштукатурили, а я проводку забыл!
    — Эх, студент, сколько тебя учить, что ПРО ВОДКУ на стройке забывать нельзя!

    ***

    Заходит мужик к соседу и видит: стоит тот со сковородкой в руке,
    жарит яичницу, только как-то странно это делает:
    с одной электроплитки перекладывает на вторую, с второй
    на третью, а потом опять на первую.
    Мужик: - Ты чего делаешь?
    Сосед: - Да вот у меня провод со светофора проведен.


    Анекдоты про электричество и электриков


    Вывожу из интернет-зависимости. Быстро, надолго, недорого. Электрик Сидоров.

    ***

    Прапор спрашивает солдата:
    — Это правда, Кузькин, что ты — электрик?
    — Так точно, товарищ прапорщик!
    — Я тебе нашел работу по специальности. Будешь проверять в 23.00 — выключен ли свет в казарме!

    ***

    Каждый раз, когда я открываю где-нибудь распределительную коробку, то вновь и вновь убеждаюсь, что в нашей стране электрики — люди творческие.

    ***

    Однажды мудрого восточного учителя спросили:
    - Учитель, вы могли бы доступно объяснить, что такое электричество?
    - Видишь ли, - ответил Учитель ищущему, - это довольно объёмное понятие. Подобно тому, как друза кристаллов имеет невероятное количество граней, так же и термин «электричество» имеет множество различных аспектов. Да, один из аспектов могу объяснить доступно.
    - Прошу вас, Учитель, - взмолился ищущий.
    Учитель взял свою тяжёлую бамбуковую палку и от души треснул ищущего по башке.
    - Вот, в частности, электричество бьётся током, - невозмутимо заметил Учитель.

    ***

    Вступительный экзамен в ВУЗе.
    Экзаменатор:
    — Объясните, пожалуйста, почему крутится электромотор.
    — А потому что электричество...
    — Что ж это за ответ?
    Отчего же тогда электрический утюг не крутится?
    — А потому что не круглый...
    — Ну хорошо, а электроплитка?
    Круглая? Почему она не крутится?
    — А потому что шершавая, трение в ножках...
    — Ладно... А лампочка!
    Электрическая! Круглая! Гладкая!
    Без ножек! Почему лампочка не крутится?
    — А лампочка-то как раз и крутится...
    — ???!!!
    — А вот когда вы ее в патроне меняете, что вы делаете?
    Вы ведь ее крутите!
    — Нда-а... в самом деле... кручу хм... Да! но ведь это Я ее кручу, а не она сама...
    — Ну, знаете, само по себе вообще ничто не крутится! Вон электромотору тоже, небось, электричество нужно!

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