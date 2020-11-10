Анекдоты и шутки про электрика и электричество

Китай. 60-тые. Новость во всех газетах: «В Китае была пущена в эксплуатацию самая крупная на его территории электростанция. 1 000000 китайцев катаются в шелковых штанах по эбонитовой горке...»
***
Трое мужчин ведут спор о том, чья профессия древнее.
Строитель:
— Да, наша профессия самая древняя. Мы еще египетские пирамиды строили.
Садовник:
— Да, куда уж вам?
Наши специалисты еще Эдемский сад насаждали.
Электрик:
— Что вы все спорите? Еще до того как Бог сказал:
— Да будет свет, — у нас уже вся проводка была проложена.
Дама звонит электрику.
— Я просила вас зайти починить звонок!
— А я был у вас.
— Но я никуда не выходила.
— Я пришел, позвонил, мне никто не открыл, я и ушел.
***
Вызвали электрика на завод, где сломался станок. Электрик походил вокруг него, что-то замерял, покрутил. Потом щелкнул в нем какую-то деталь и станок заработал. Всё это заняло не больше 5-ти минут.
Заказчик: - Сколько стоят ваши услуги?
Электрик: - 300 евро.
Заказчик озадачено, но не растерявшись: - Пришлите, пожалуйста, смету о выполненных ремонтных работах
Текст сметы:
1) Щелчок - 1 евро;
2) Знание, где щелкнуть - 299 евро.
***
На экзамене по электротехнике преподаватель спрашивает студента:
- Какие вы знаете изоляторы?
Студент мнётся, смотрит в потолок, и т.д. и т.п. Тогда преподаватель начинает задавать наводящие вопросы:
- Ну, допустим, встречаетесь вы с девушкой, чем вы будете с ней заниматься?
Студент (радостно):
- А , эбонит!
Профессор (смущенно):
- Ну что же, тоже правильно, хотя я имел в виду целлулоид.
***
Главное, что понимаешь в ходе общения с водопроводчиками и электриками - если человек занимается чем-то 20 лет, это еще не значит, что он умеет это делать.
***
Почему в кинотеатре свет гаснет постепенно?
(Электрик медленно-медленно вынимает вилку из розетки)
***
Конец рабочего дня…
В бытовку к прорабу вбегает запыхавшийся электрик-стажер и кричит:
— Степаныч! Че делать-то? Девки уже стены заштукатурили, а я проводку забыл!
— Эх, студент, сколько тебя учить, что ПРО ВОДКУ на стройке забывать нельзя!
***
Заходит мужик к соседу и видит: стоит тот со сковородкой в руке,
жарит яичницу, только как-то странно это делает:
с одной электроплитки перекладывает на вторую, с второй
на третью, а потом опять на первую.
Мужик: - Ты чего делаешь?
Сосед: - Да вот у меня провод со светофора проведен.
Вывожу из интернет-зависимости. Быстро, надолго, недорого. Электрик Сидоров.
***
Прапор спрашивает солдата:
— Это правда, Кузькин, что ты — электрик?
— Так точно, товарищ прапорщик!
— Я тебе нашел работу по специальности. Будешь проверять в 23.00 — выключен ли свет в казарме!
***
Каждый раз, когда я открываю где-нибудь распределительную коробку, то вновь и вновь убеждаюсь, что в нашей стране электрики — люди творческие.
***
Однажды мудрого восточного учителя спросили:
- Учитель, вы могли бы доступно объяснить, что такое электричество?
- Видишь ли, - ответил Учитель ищущему, - это довольно объёмное понятие. Подобно тому, как друза кристаллов имеет невероятное количество граней, так же и термин «электричество» имеет множество различных аспектов. Да, один из аспектов могу объяснить доступно.
- Прошу вас, Учитель, - взмолился ищущий.
Учитель взял свою тяжёлую бамбуковую палку и от души треснул ищущего по башке.
- Вот, в частности, электричество бьётся током, - невозмутимо заметил Учитель.
***
Вступительный экзамен в ВУЗе.
Экзаменатор:
— Объясните, пожалуйста, почему крутится электромотор.
— А потому что электричество...
— Что ж это за ответ?
Отчего же тогда электрический утюг не крутится?
— А потому что не круглый...
— Ну хорошо, а электроплитка?
Круглая? Почему она не крутится?
— А потому что шершавая, трение в ножках...
— Ладно... А лампочка!
Электрическая! Круглая! Гладкая!
Без ножек! Почему лампочка не крутится?
— А лампочка-то как раз и крутится...
— ???!!!
— А вот когда вы ее в патроне меняете, что вы делаете?
Вы ведь ее крутите!
— Нда-а... в самом деле... кручу хм... Да! но ведь это Я ее кручу, а не она сама...
— Ну, знаете, само по себе вообще ничто не крутится! Вон электромотору тоже, небось, электричество нужно!