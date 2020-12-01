АВВГ 4х240: технические характеристики кабеля

Силовой кабель АВВГ пользуется большой популярностью в России благодаря невысокой цене и высокому качеству. Этот кабель нередко используется не только в промышленности, но и для электромонтажа проводки в доме. Поэтому перед его использованием необходимо рассказать о технических характеристиках проводника, его области применения и особенностях.

Конструкция и расшифровка АВВГ 4х240

Токопроводящие жилы кабеля выполняются из алюминия. По количеству жил значение варьируется от 1 до 6. Они имеют многопроволочную и однопроволочную структуру. Изоляция отличается стандартной проводной маркировкой. Она соответствует ГОСТу, обладает синим, желтым и зеленым цветом. Оболочка сделана так, что ее можно легко отделять от кабельных жил со своей изоляцией. Проводниковые жилы при этом обладают разным сечением. Обычно, ноль считается самым малым.

Кабель АВВГ 4х240 1кВ расшифровывается следующим образом:

А - алюминиевая жила;

В - винил или поливинилхлоридная оболочка жилы;

В - стандартная внешняя поливинилхлоридная оболочка;

Г - голый кабель без защитной оболочки.





Помимо стандартных обозначений, может быть представлена приставка П или Т. П приставка в АВВГ-П говорит о плоской форме проводника. Т буква в марке АВВГ-Т означает, что кабелю не страшна плесень и тропические климатические опасности. Цифровая маркировка говорит о количестве жил, сечении. Нередко бывает обозначена цифра, которая указывает на рабочее напряжение проводника. Другие вариации маркировки АВВГ можно найти в алфавитном перечне на странице кабель.онлайн/catalog/

Область применения

Сегодня проводник используется для следующей электромонтажной работе: при прокладке сети по мосту, блоку и эстакаде. Также он может быть применен в пожароопасных помещениях. Проводник подходит для затопленного, сырого помещения. С помощью него можно осуществить прокладку линии электрических передач по воздуху. Провод нельзя применять при земляной укладке. Он не имеет бронированную структуру, поэтому даже маленькие повреждения приводят к его выходу из строя.

Если нужна прокладка в земле, необходимо использовать кабель, имеющий маркировку АВВГз. Эти изделия имеют плотное расположение жил. Чтобы уменьшить свободное пространство, внутрь необходимо добавить поливинилхлоридный пластикат, который используется для изготовления внешней оболочки. Вначале следует выкопать траншею, потом создать песчаную подушку, а потом уложить кабель. Только убедившись в том, что натяжения нет, трассу нужно засыпать песочным слоем в 150 миллиметров.

Кабель можно размещать на улице, под открытым небом, поскольку конструкция провода защищает его от пыли и влаги. Им можно смело обустраивать электроцепи в подвалах с погребами, где есть вероятность появления грибка с плесенью. Хранить при этом кабель под открытым небом можно в течение двух лет, под навесом в павильоне - 5 лет, а на специализированном складе - 10 лет.

Обратите внимание! АВВГ не рекомендуется использовать в парилке, бане и сауне, поскольку его крайней температурой является 50 градусов. Средняя температура в бане равна 90 градусов.





Технические характеристики

Кабель АВВГ 4х240 обладает 50 герцевой частотой переменного тока, от -50 до 50 градусов температурой работы, 30-летним сроком службы, 5-летней гарантией производителя, 7,5 минимальным радиусом изгиба наружных кабельных диаметров. В нем есть 660 и 1000 Вольт-ное рабочее напряжение. Он максимально греется до 70 градусов. Его нельзя прокладывать при температурном режиме ниже -15 градусов.

Важно! Вне зависимости от выбранного кабеля в прокладке в земле, необходимо обеспечить дополнительную защиту, используя сигнальную ленту. Ее толщину с протяженностью следует подобрать так, чтобы целиком перекрыть кабель по ширине с длиной. В точках, где допускается большая грунтовая нагрузка, проводник необходимо защитить с помощью металлической трубы. Для полного создания безопасной среды применения, рекомендуется выбирать тот кабель, который имеет сертификат качества и безопасности.

Кабель АВВГ - идеальный вариант, чтобы обустроить электрические сети на объектах, где предъявляются повышенные требования пожарной безопасности и нужны негорючие изделия. Приставка нг обозначает, что кабель не горит, даже при пучковой прокладке.

Кабель АВВГ можно прокладывать открыто и закрыто. Тем не менее, при отсутствии защиты понадобится ремонт с техническим обслуживанием кабельной трассы. Несмотря на то, что он просто укладывается в грунт, подвешивается к стенам, его нужно беречь от механических повреждений. В остальном, это идеальное изделие для организации домашней, промышленной электропроводки.