Бортовые провода: что это такое и какие маркировки применяются

Для производства авиационной, космической техники, вне зависимости от того, какой она имеет уровень сложности и назначения, должны быть использованы исключительно надежные и идеально качественные комплектующие. Это определение относится полностью к электрическому оборудованию, называемому бортовыми кабелями. Отличаются они от бытовой электрической проводки тем, что беспроблемно способны:

выдерживать нагрузку в 6 000 Вольт;

бесперебойно функционировать на частоте в 5500 килогерц.

Бортовые кабели обязательно сертифицируются. Они должны соответствовать существующему ГОСТу и иметь установленные нормы.

В конструкции бортового провода находятся внутренние проводники, изоляционный слой, экран и защитное покрытие. Жилы создаются из меди посеребренного типа проволочной структуры. Изоляция создается из полимида фторопласта пленки ПМФ. Экран для защиты каждого кабеля создается по коэффициенту плотности оплетки защищенным на 80%. Он состоит из меди и проволоки посеребренного типа. Защитное покрытие формируется из полиамида пленочного фторопласта

Особенности

Авиационная промышленная электрическая проводка должна быть качественной, обладать высокими техническими характеристиками. В такой классической конструктивной схеме должна быть представлена:

одна или несколько жил центрального типа из луженой меди с серебряным, никелевым слоем на поверхности;

изоляция из стеклофторопласта со стеклонитями или полимидофторопластом в несколько слоев;

защитный экран из хлопковой волоконной пряжи с медной оплеткой или стальными нитями.

Для работы при повышенной температуре кабели должны обладать дополнительной термической защитой из особо сконструированного кремниевого или органически резинового материала.

Применение

Бортовые виды проводов используются в самолетах марок СУ-27, ТУ-334, ИЛ-96-300. Их используют в космической технике и сферах, где необходима устойчивость химического воздействия, воздействия масел с топливом, различных агрессивных сред и пожаров. Нередко их можно увидеть в машинах с подвижными составами и банями. Они спокойно выдерживают 98% влажность воздуха, если температура окружающей среды не становится выше 35 градусов. Кроме того, электросопротивление изоляции их имеет оптимальный показатель при нормальных климатических условиях, 200-градусной температуре и отсутствии механических воздействий. Как правило, бортовые провода обладают 2200 киловаттным переменным напряжением на испытании.

Виды

Кабели, в зависимости от вида, рассчитаны на номинальный показатель напряжения в 1000 ватт при частоте в 10 килогерц. Делятся по назначению на следующие виды:

ПТЛ считается проводами, позволяющими организовать бортовые электрические сети авиационной техники. Они рассчитаны на 600-вольтное напряжение. Используются, чтобы организовывать электрические сети воздушных судов. Проводники этого типа выдерживают многократные ударные нагрузки. Им не страшны удары с длительностью в 3 миллисекунды с вибрационными нагрузками до 2000 герц. Благодаря чему их можно ставить на авиационной технике. Они устойчивы к истиранию, акустической нагрузке, воздействию масла с бензином. Они могут сохранять рабочие качества при пониженном давлении окружающей среды.

БПВЛ - провода, имеющие строительную длину в 15 метров. Они применяются для электромонтажа, поскольку имеют высокий класс исполнения и защиту. Ресурс их службы равен 15 лет. Их можно применять в авиации. Они имеют медное исполнение и защитный экран.





БИФ - кабели для бортового монтажа с фиксацией. В зависимости от модификации провода бортового типа выдерживают рабочий показатель напряжения в 250 вольт переменного и постоянного тока, при условии, что воздействие атмосферного давления составит в 0,64 килопаскаль. Провода отличаются малой восприимчивостью к истиранию, линейной и ударной нагрузке. Он выдерживает до 10 000 ньютон. В среднем, служит до 15 лет. Это провода, имеющие полимидно-фторопластовую изоляцию, медный посеребренный проволочный проводник.

БИФЭ - улучшенные модификации, имеющие защитный экран с посеребренным проволочным сплавом. Жилы этих проводников выдерживают разрывные нагрузки с посеребрением.

БИФ-Н - кабели с проводами для авиационной техники, имеющие внутренние проводники из медного никеля в полиимиднофторопластовой изоляции.