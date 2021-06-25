Бронированный кабель: как изготавливают и где он применяется

Конструкция бронированного кабеля

Основными элементами бронированного кабеля являются:

токопроводящие жилы (материал: алюминий, медь), их число, диаметр и форма сечения могут быть различными;

изоляция токопроводящих жил (материал: бумага, резина ПВХ и др.);

заполнители, находящиеся в пространстве между изоляцией, должны иметь свойства диэлектрика и герметика;

экраны, уменьшающие влияние электромагнитного излучения; в качестве материала используется полупроводящая бумага, металл и др.;

защитная оболочка ‒ препятствует механическим повреждениям и проникновению влаги;

подушка для защитной оболочки ‒ предохраняет защитную оболочку от повреждения бронирующими лентами;

бронированная оболочка для защиты токоведущих жил при эксплуатации.

Внешний бронированный слой может быть выполнен из двух стальных лент, так и из проволоки.





Как происходит бронирование кабеля

Используется заготовка, состоящая из скрученных токоведущих жил, покрытых защитной подушкой, имеющая округлую форму. Для бронирования применяется стальная лента, находящаяся на двух стальных дисках. Ленты накладываются друг на друга повивом, при этом расстояния между витками первой ленты перекрываются другой, с величиной перекрытия не менее 50 процентов. Перед началом процесса бронирования параметры углов перекрытия, скорость обмотки и другие характеристики настраиваются оператором.





Необходим контроль следующих параметров:

ширины, толщины и биометрических параметров металла исходной ленты;

коэффициента перекрытия лент готового изделия.

Проволочное бронирование

Преимущества бронированного кабеля

прочность, независимо от механических и электрических нагрузок;

изделие не подвержено влиянию негативных факторов окружающей среды, нечувствительно к высокой и низкой температуре (от -50 до +50 градусов по Цельсию), исключена коррозия;

долгий срок службы (до 50 лет);

кабель укладывается в земле в траншеях, не требует сложных строительных и инженерных действий, не портит внешний вид улиц;

экономия средств из-за отсутствия необходимости в коробах, лотках и других средствах защиты;

большое разнообразие бронированных изделий позволяет подобрать подходящее для конкретных условий и задач.





Сфера применения бронированного кабеля

Толщина исходной стальной ленты – 0,3, 0,5 и 0,8 миллиметров, а ее ширина будет зависеть от диаметра силового кабеля.Ленточное бронирование защищает кабель в основном от различных механических повреждений.Проволочная броня предохраняет изделие от растягивающих воздействий. Такое бронирование выполняется из круглой и плоской проволоки. При этом необходимо ее сплошное покрытие цинком для предотвращения коррозии. Как и при ленточном бронировании, проволока накладывается на подушку, представляющую собой кабельную пряжу, пропитанную противогнилостным раствором и сверху еще покрытую битумным составом. Скрутка должна быть по направлению противоположна общей скрутке токоведущих жил.Дополнительная защита бронированием имеет следующие преимущества:Недостатком бронированного кабеля является то обстоятельство, что он плохо гнется. Но при прокладке многокилометровой электросети это не имеет большого значения. А если понадобится более гнущееся изделие, то можно использовать кабель, где защитной броней является одна стальная спираль.Благодаря своим достоинствам бронированные силовые кабели широко используют для подвода электроэнергии на промышленных предприятиях, в пожароопасных помещениях или в местах с повышенной влажностью. Они нашли применение и в частном секторе: установка светильников, обустройство систем полива. Прокладка их осуществляется подземным (в тоннелях, траншеях, шахтах) или воздушным способом. Чаще всего применяют первый, так как нет необходимости в установке столбов, что значительно облегчает и удешевляет работы.Бронированные изделия используются для создания подключений к исполнительным аппаратам и группам датчиков, а также при формировании цепей управления.Среди большого ассортимента товаров присутствуют еще бронированные кабели связи (в том числе для создания телефонных линий) и оптоволоконные.Провода, защищенные броней, можно использовать практически для любых видов почв, в разных погодных условиях. Однако стоит знать некоторые правила, касающиеся особенностей и способов их прокладывания, и придерживаться их.