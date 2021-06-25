Бронированный кабель: как изготавливают и где он применяется

Конструкция бронированного кабеля
Основными элементами бронированного кабеля являются:
- токопроводящие жилы (материал: алюминий, медь), их число, диаметр и форма сечения могут быть различными;
- изоляция токопроводящих жил (материал: бумага, резина ПВХ и др.);
- заполнители, находящиеся в пространстве между изоляцией, должны иметь свойства диэлектрика и герметика;
- экраны, уменьшающие влияние электромагнитного излучения; в качестве материала используется полупроводящая бумага, металл и др.;
- защитная оболочка ‒ препятствует механическим повреждениям и проникновению влаги;
- подушка для защитной оболочки ‒ предохраняет защитную оболочку от повреждения бронирующими лентами;
- бронированная оболочка для защиты токоведущих жил при эксплуатации.
Внешний бронированный слой может быть выполнен из двух стальных лент, так и из проволоки.
Как происходит бронирование кабеля
Используется заготовка, состоящая из скрученных токоведущих жил, покрытых защитной подушкой, имеющая округлую форму. Для бронирования применяется стальная лента, находящаяся на двух стальных дисках. Ленты накладываются друг на друга повивом, при этом расстояния между витками первой ленты перекрываются другой, с величиной перекрытия не менее 50 процентов. Перед началом процесса бронирования параметры углов перекрытия, скорость обмотки и другие характеристики настраиваются оператором.
Необходим контроль следующих параметров:
- ширины, толщины и биометрических параметров металла исходной ленты;
- коэффициента перекрытия лент готового изделия.
Ленточное бронирование защищает кабель в основном от различных механических повреждений.
Проволочное бронированиеПроволочная броня предохраняет изделие от растягивающих воздействий. Такое бронирование выполняется из круглой и плоской проволоки. При этом необходимо ее сплошное покрытие цинком для предотвращения коррозии. Как и при ленточном бронировании, проволока накладывается на подушку, представляющую собой кабельную пряжу, пропитанную противогнилостным раствором и сверху еще покрытую битумным составом. Скрутка должна быть по направлению противоположна общей скрутке токоведущих жил.
Преимущества бронированного кабеляДополнительная защита бронированием имеет следующие преимущества:
Сфера применения бронированного кабеляБлагодаря своим достоинствам бронированные силовые кабели широко используют для подвода электроэнергии на промышленных предприятиях, в пожароопасных помещениях или в местах с повышенной влажностью. Они нашли применение и в частном секторе: установка светильников, обустройство систем полива. Прокладка их осуществляется подземным (в тоннелях, траншеях, шахтах) или воздушным способом. Чаще всего применяют первый, так как нет необходимости в установке столбов, что значительно облегчает и удешевляет работы.
Бронированные изделия используются для создания подключений к исполнительным аппаратам и группам датчиков, а также при формировании цепей управления.
Среди большого ассортимента товаров присутствуют еще бронированные кабели связи (в том числе для создания телефонных линий) и оптоволоконные.
Провода, защищенные броней, можно использовать практически для любых видов почв, в разных погодных условиях. Однако стоит знать некоторые правила, касающиеся особенностей и способов их прокладывания, и придерживаться их.