Бронированный кабель для прокладки в земле

Строительство дома или промышленного объекта невозможно представить без подключения света. Самым лучшим решением в такой ситуации будет прокладка бронированного кабеля в земле. Такой способ решает много проблем с воздушной или комбинированной проводкой. Ниже представлена подробная информация о том, какие бронированные кабели подходят для прокладки в земле.

Плюсы и минусы прокладки кабеля в земле

Дома с квартирами нуждаются в организации системы электрического снабжения требуемой мощности. Организовать ее можно тремя способами: воздушным, подземным и комбинированным. Воздушный - самый простой способ электромонтажа, в ходе которого применяется обычная жила без изоляции. Комбинированный - самый затратный, трудоемкий способ электромонтажа, в ходе которого комбинируется воздушная и подземная прокладка между собой при наличии сложных условий расположения ЛЭП с рельефом местности. В соответствии с этим, комбинированный тип прокладки кабеля - затратный вариант для электромонтажа или ремонта оборудования. Подземный - современный и надежный способ подведения света в дом или промышленный объект. Он трудоемкий в выполнении, последующем обслуживании и ремонте, но сопряжен с большим количеством плюсов:

Кабель для прокладки в земле бронированного типа можно выбирать, несмотря на сечение, поскольку не нужно учитывать, как он будет провисать;

Можно задействовать минимум вводных устройств;

Цена обустройства подземной линии ниже, чем воздушной в ряде случаев;

При соблюдении технологии кабельной укладки в землю, можно не прибегать к ремонту;

Такой вариант более эстетичный, поскольку линия не провисает посередине двора и не преграждает участок.

Тем не менее, укладка в землю сопряжена с проблемами. Если недостаточно углубить кабельную траншею, то кабель зимой может замерзнуть. В любой момент провод могут повредить грызуны. Также при земляных работах можно повредить кабель. Ремонт кабельной линии сложен в организации.

Избежать всех этих проблем можно, используя бронированный кабель для прокладки в земле типа ВБбШв при использовании дополнительной металлической трубы.





Виды бронированных кабелей

Как правило, для прокладки в земле используется силовой кабель ВБбШв - силовой кабель, имеющий поливинилхлоридную изоляцию, токопроводящую медную жилу и несколько защитных слоев. Есть промежуточный или стальной слой (броня с профилем) и внешний - поливинилхлоридный слой шланг. АВБбШв, АПвБбШв, АПвБВ - еще одни бронированные алюминиевые кабели с защищенными токопроводящими жилами, которые идеально подходят для прокладки проводника в земле. Первый из них аналог ВБбШв. Отличие состоит только в алюминиевом материале жил. Второй кабель обладает полиэтиленовой сшитой проводниковой изоляцией, а в третьем представлена полиэтиленовая обмотка, антикоррозийная броня и внешний поливинилхлоридный слой.

ПвБВнг, ПвБбШв - еще одна группа бронированных кабелей, которая используется для подземной прокладки электричества. Это перечень медных проводников, имеющих полиэтиленовую жильную обмотку. Первый проводник выполнен из антикоррозийного бронированного слоя, поливинилхлоридного внешнего шара. Обладает негорючим исполнением. Второй провод обладает стальной профильной жилой и поливинилхлоридным шлангом на внешнем слое.

Какие еще используются кабели?

Для подземной прокладки дополнительно используется электромонтажниками СБл и ЦСКл. Это проводники с 1-4 жилами, бумажной изоляцией, электропроводящим бумажным экраном и улучшенной броней. В первом случае используются несколько стальных лент, а во втором - несколько круглых стальных оцинкованных проволок. Они применяются при этом в любых грунтах, имеющих любую степень активности действия коррозии. СБл используется даже когда в земле есть блуждающие токи. При этом он не выдерживает нагрузок на растяжения. Ограничений по кабельным трассам нет в обоих случаях на вертикальных участках.

Стоит указать, что кабельная прокладка в подземной траншеи позволяет при выборе проводника не смотреть на его массу. Тем не менее, необходимо обращать внимание на мощность. Она должна быть выбрана с запасом в случае расширения. Ее нужно определять, рассчитывая суммарную нагрузку всех энергопотребителей (часто подключаемых бытовых электроприборов). Также ее следует выявлять, отталкиваясь от материала с минимальным сечением жил.

Таким образом, для прокладки в земле следует использовать бронированные кабели АВБбШв, АПвБбШв, АПвБВ, ПвБВнг, ПвБбШв, СБл и ЦСКл. При этом обязательно нужно соблюдать ПУЭ.