Бронированный кабель: когда стоит использовать?

Плюсы изделия

Это провода из меди либо алюминия в оплетке из полиэтилена, которые защищены лентами из металла и расположены в полипропиленовом шланге. Благодаря такой защите бронированный кабель можно монтировать под землей, на дне реки, в воздухе.





Силовой бронированный кабель располагает следующими достоинствами:

высокопрочная конструкция;

стойкость к механическим воздействиям;

возможность использования в различных температурных условиях – от -50 до +50 градусов;

устойчивость к коррозийному воздействию;

длительный эксплуатационный период;

демократичная цена;

отсутствие необходимости в использовании трубы при монтаже;

устойчивость к влаге.

Наивысшую прочность имеют провода, оплетенные лентами из стали и цинка. Для защиты от влажности и деформаций используют кабели с защитой из оцинкованной проволоки. Ленты из стали считаются универсальной защитой, применяются для защиты проводов, которые используются при монтаже телекоммуникаций.

Разновидности

Можно купить кабель одного из следующих типов:

1. ВБбШв. Содержит 2-4 жил из меди в форме круга. Для защиты от внешний воздействий применяются ленты из стали. В качестве изоляции используется цветной пластикат.

2. АВбШв. Имеет одно- либо многопроволочную алюминиевую жилу, защищен намоткой из металлических лент. Наружная оплетка изготовлена из покрашенного пластика.

3. ВкбШв. Имеет однопроволочную медную жилу, защищен сталью, изоляция – полиэтиленовая.

4. ПвБбШв. Имеет 2-4 токопроводящие жилы из меди, защищен 2 стальными оплетками. Изоляция – полиэтиленовая. Изделие предназначается для монтажа под землей.

5. КВБбШв. Однопроволочный провод из меди с полиэтиленовой изоляцией и оцинкованной броней. Применяется, когда нужно обеспечить пожаробезопасность.

6. АПвБбШв. Провод из алюминия, изолированный вулканизирующим поливинилхлоридом. Для защиты используются стальные ленты, устойчивые к коррозии. Такой кабель заказать стоит для установки на эстакадах.

7. ОКЛК. Провод из оптоволокна, включающий в себя несколько слоев. В середине провода расположены оптоволоконные модули, силовой компонент из стеклопластикового материала и металла, имеющие полиэтиленовую защиту. Далее расположена броня из стали, которая защищена стержнями из полиэтилена. Изделие имеет оплетку в виде ленты из лавсана, расположено в поливинилхлоридной трубе.

Особенности использования

То, где можно использовать кабель из каталога, зависит от конструктивных особенностей изделия. Легкие провода из алюминия не так хорошо защищены, как кабели из меди, потому обычно используются для возведения жилых зданий. Провода с жилами из меди целесообразно купить, когда нужно подключить высокомощное производственное оснащение. Вне зависимости от вида жил, бронированные изделия можно монтировать в траншеях с почвой любой коррозийности; туннелях, где влажность воздуха может доходить до 98 процентов.

Провода для монтажа под землей

Когда нужно выполнить монтаж под землей, требуется заказать бронированный кабель. Такой способ установки имеет следующие преимущества перед воздушным:

отсутствие провисаний под снежными массами, льдом;

долгий срок службы;

невысокая стоимость установки;

защищенность от действия солнечных лучей, которые могут повредить изоляционный слой;

отсутствие риска возгорания;

защищенность от гниения.

Различия по виду брони

Сфера эксплуатации силового бронированного кабеля зависит от типа защиты. Провода, защищенные лентами из стали, чаще всего применяются для установки в траншеях. Их очень сложно разрубить, деформировать спецтехникой при проведении ремонтных работ.

Изделия в проволочной защите подходят для использования в местах, где важна форма провода. Они не подвержены растяжению, устойчивы к повышенной влажности. Провода в стальной гофре применяются на телефонных линиях. Они невосприимчивы к осадкам, защищены от грызунов, насекомых.

Особенности монтажа под землей

Основные правила установки подземного бронированного провода:

кабель кладут в траншею, предварительно проверив на целостность;

расстояние между разными проводами должно равняться минимум 0.1 м – чем мощнее провод, тем больше должна быть дистанция;

провода размещаются ровно, без перекручиваний;

обязательно выполняется заземление;

все грунтовые слои подвергаются утрамбовке.

На бронированный кабель цена зависит от характеристик, таких как число и материал жил, материал изоляции и конструктивные особенности.