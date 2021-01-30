Чем опасны ЛЭП? Вред ЛЭП для человека и экологии

Чрезмерное использование линий электропередач (ЛЭП) привело к нарушению естественных полей планеты. В некоторых странах фиксируется увеличение напряжения практически в 100 раз. Поэтому со временем человечество начало задаваться актуальным вопросом, а безопасны ли на самом деле ЛЭП? И какой вред они могут причинить человеческому здоровью, животному и растительному миру.

Опасность для человека

Ответ на вопрос пагубного влияния ЛЭП для человеческого организма дали исследования, проведенные учеными из разных уголков мира. Практически во всех есть заключение о том, что линии электропередач все же негативно сказываются на состоянии здравья человека. Главная опасность, которую несет непосредственная близость с ЛЭП – нагнетание токов внутри тела. Эта ситуация возникала из-за естественной проводимости внутренних органов и тканей, по которым течет лимфа и кровь.

Исходя из данных тех же исследований, у жителей, дома и квартиры которых расположены вблизи ЛЭП или подстанций, злокачественные опухоли появляются в 2 раза больше. На детский организм электрическое поле влияет гораздо серьезнее. Лейкоз проявляется в четыре раза чаще.





Ученые и доктора свидетельствуют о повышении количества различных заболеваний при постоянном проживании с близь расположенными ЛЭП. Чаще всего страдают:

сердечно-сосудистая система;

иммунная;

гематологическая;

эндокринная;

нервная;

половая.

Проживая в непосредственной близости от ЛЭП, человеческий организм быстрее стареет и подвержен большему количеству недугов. У таких людей прослеживаются частые головные боли, наблюдаются проблемы с памятью, появляются боли в мышечной ткани, головокружения. Многие жители, находящиеся в непосредственной близости от электромагнитных полей страдают от инфарктов и инсультов чаще. У женщин, которые вынашивают детей, значительно ухудшается здоровье, а у новорожденных младенцев уже фиксируют ухудшение иммунной системы.

Стоит отметить, что количество наносимого вреда здоровью напрямую зависит от длительности пребывания под негативным действием ЛЭП и интенсивностью излучения. Соответственно, в стандартах и технических нормах, указаны следующие параметры ограничения этого показателя:

В городах. До 5 кВ/м. На пересечении с дорогами общего пользования. До 10кВ/м. За пределами населенных пунктов. До 15кВ/м. В метах, где редко бывают люди. До 20 кВ/м.

Человеческий организм может бессимптомно переносить постоянное напряжение в 0,5 кВ/м. При этом вред организму не наносится при длительном контакте.





При необходимости пребывания человека в зоне высоковольтных линий электропередач, определены временные ограничения. А именно:

без ограничений до 5 кВ/м;

максимум 180 минут до 10 кВ/м;

90 минут – 15 кВ/м;

10 минут – 20 кВ/м;

5 минут – 25 и более кВ/м.

Если выполнять вышеуказанные нормы, здоровье человека приходит в норму по истечению максимум суток.

Вред для экологии

Электромагнитное поле, которое обязательно присутствует вблизи ЛЭП, оказывает влияние на любой живой организм. От него страдают насекомые, растения и животные.

Ярким примером являются пчелы. Для них близкое нахождение линий электропередач крайне губительно. Насекомые становятся гораздо агрессивнее, теряют покой, что приводит к потере их работоспособности. Часто пчелы просто умирают без видимых причин.

Поэтому буквально все жуки, бабочки, мухи и даже комары стремятся поселиться вдалеке от чрезмерного излучения электромагнитного поля.

Пагубно влияют ЛЭП и на растения. У некоторых видов фиксируют изменение формы листьев. Часто деформируются соцветия и стебли, корневая система. В результате произрастания вблизи высоковольтных линий электропередач наблюдается появление нехарактерных аномалий в росте и развитии. Тем не менее, согласно проведенным исследованиям, близость ЛЭП положительно сказывается на плодоношении некоторых сельскохозяйственных культур и деревьев. В результате влияния электромагнитного поля семена начинают чаще прорастать и существенно ускоряют этот процесс.





На животных близость ЛЭП оказывает такое же влияние, как и на человеческий организм. Согласно исследованиям, наибольший вред наблюдается у парнокопытных. В результате постоянного трения копытами об землю, в теле животного собирается заряд равный примерно 10 кВ. При высвобождении заряда, возникает ток силой 100-200 мкА. Такое значение не опасно для жизни и здоровья. Но животное будет испытывать существенные неудобства от постоянных ударов током.

Чаще всего от линий электропередач страдают птицы. Помимо того, что они врезаются в них и гибнут от удара электрическим током, они еще и теряют способность ориентироваться в пространстве.

Избежать таких последствий можно посредством монтажа ЛЭП со специальными защитными элементами. Это уникальные в своем роде приборы и установки.