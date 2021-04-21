Что делать, если загорелась розетка?

Причины возгораний в розетке

Как говорит статистика, именно возгорания электрики становятся наиболее частыми причинами пожаров в жилых и нежилых домах, квартирах, любых сооружениях. Согласитесь, увидеть розетку в огне не ожидает никто, поэтому чаще всего свидетели этого зрелища попросту впадают в ступор. Но речь не об этом, а о том, почему же розетка может воспламениться. Частыми причинами становятся:

замыкания;

перегрузки (особенно, если проводка слишком старая);

плохие контакты и провода.

Также возгорание может произойти из-за того, что в устройство попадает вода или металлические предметы.

В большинстве случаев исключить эти причины поможет соблюдение элементарных правил безопасности. Не стоит к одной розетке подключать одновременно множество приборов, особенно мощных. Также следите, чтобы в нее не попадала жидкость и сторонние предметы.





Что делать?

Но все же, что делать, если худшего сценария избежать не удалось, и розетка воспламенилась? Чем тушить пожар в розетке? Как поступать в этом случае, и каким должен быть алгоритм действий? Первым делом – никакой паники! Соблюдайте спокойствие, только так можно оценить ситуацию. Если розетка только задымилась и начала искрить, необходимо как можно быстрее отключить электроприборы, работающие от нее.

Запомните: хвататься за шнур и за оголенные провода руками ни в коем случае нельзя – это опасно для жизни.

Даже в том случае, если возгорания не произошло, но с розеткой явно что-то не то (она трещит, искрится, не работает), необходимо немедленно вызвать электрика, который определит поломку и оперативно устранит ее. Если же возгорание есть, алгоритм действий следующий:

отключите электропитание. В каждом доме, квартире есть электрощиток. Чтобы обесточить помещение, выкрутите пробку, поверните рубильник или выключите реле;

позвоните в пожарную службу. Обязательно объясните ситуацию и опишите, что у вас происходит.

Если пламя не слишком большое, его можно потушить самостоятельно подручными средствами. Лучше всего использовать землю из цветочного горшка (они ведь есть практически в каждом доме). Подойдет также песок. На крайний случай, подойдет одеяло или тряпка (только не синтетическая, лучше из натуральной ткани) – ими необходимо сбить пламя.

Если же пламя большое, не стоит самостоятельно пытаться потушить его, это может быть опасно для жизни. Лучше хватайте документы, деньги и уходите из помещения. Дождитесь спасателей.

Чем тушить?

Если розетка под напряжением, отличным вариантом для тушения станет применение огнетушителя – углекислотного, порошкового или химически-пенного. Но, к сожалению, это устройство есть далеко не в каждом доме, да и в самый нужный момент его попросту может не оказаться под рукой. Поэтому необходимо знать о других эффективных способах, которые помогут потушить пламя. Чтобы воспользоваться ими, нужно сперва обязательно снять напряжение. Самый простой способ – воспользоваться щитком, о чем говорилось выше.





Если сделать это нет возможности, можно просто перекусить провода, идущие к розетке. Но опять-таки, оценивайте ситуацию, предпринимать что-то можно только в том случае, если пламя еще небольшое и не вышло за пределы розетки. Также для этого нужно использовать подходящий инструмент, ручки которого изолированы. Перекусывать провода нужно по одному, исключая соприкосновения.

Максимально кардинальный способ – перерубить провода топором. Важно, чтобы при этом ручка была выполнена из дерева и не была намокшей. Перед тем, как совершить удар, отвернитесь, чтобы искры не попали в лицо.





Однако отключение от питания работает не всегда. Что же делать, если розетка все так же продолжает гореть? Постараться затушить ее любым доступным способом. В этом случае можно использовать даже воду, но только если вы на 100% уверены, что от питания устройство отключено. И, конечно, самое главное правило – не прикасайтесь руками к расплавленным частям, ведь это чревато серьезными ожогами.

Надеемся, наши советы помогут вам в случае, если розетка загорится. Но лучше, конечно, не допускать таких ситуаций. Для этого пользуйтесь только исправными приборами, соблюдайте правила безопасности и ни в коем случае не игнорируйте признаки поломки, даже если они еще неявно выражены. Чтобы устранить неисправность, немедленно вызывайте специалиста.