Что делать при обрыве кабеля?

Обрыв высоковольтных линий передач электрического тока часто приводят к смертям случайных прохожих. Такая же ситуация может возникнуть и в частном доме. Чтобы избежать травматизма и опасности для жизни человека, необходимо знать, как действовать при обрыве кабеля.

Теоретические знания

Высоковольтные линии электропередач (ВЛЭП) классифицируют по разным параметрам. Среди них класс напряжения и тип изоляции:

Опытный электромеханик может определить вид линии, только взглянув на нее. Остальные люди, которые не сталкиваются в повседневной жизни и деятельности с электричеством, часто не знают, что нужно делать при обрыве кабеля. Поэтому мастера рекомендуют исходить из самой сложной и опасной ситуации. Проблема заключается в том, что человек не может определить класс напряжения и тип изоляции. В такие моменты важно рассматривать линию, как потенциально опасный для жизни объект.

Прежде всего необходимо запомнить о том, что оборванный кабель несет опасность и на расстоянии. Вокруг него формируется особая зона, которая называется областью шагового напряжения. Даже при самых критических ситуациях ее диаметр не может превышать 10 м.

Если по каким-либо причинам человек попал в эту область, ему запрещено отрывать подошвы от поверхности земли. Для выхода потребуется отказаться от выполнения широких шагов. Если в радиусе действия находится пострадавший, бежать к нему также запрещено. Допускается ходьба так называемым гусиным шагом. Такая походка заключается в постоянном соприкосновении пятки одной ступни с носком другой. При этом подошвы полностью не отрываются от поверхности земли.

Шаговым напряжением называется это то напряжение, которое действует на землю или пол вокруг обрыва. Его величина напрямую зависит от силы электрического тока, равной разнице потенциалов между двумя точками. При этом последние располагаются ровно на расстоянии шага среднестатистического человека.

Шаговое напряжение напрямую зависит от длины шага, сопротивления почвы, частоты электрического тока и других параметров. Во время пребывания в области его действия, через тело человека начинает протекать ток. При неправильном передвижении появляются судороги мышц, которые, в большинстве случаев, приводят к потере координации движений. В результате, человек просто падает на землю и страдает от воздействия электричества в разы больше. Даже при незначительном первичном поражении, если пострадавший выживает, он не может самостоятельно покинуть опасную зону.





Что нужно делать при обнаружении обрыва кабеля

Существует особый порядок действий, которые необходимо выполнить для предотвращения поражения электрическим током. А именно:

Если обрыв кабеля замечен издалека, запрещено пересекать периметр в радиусе 10 м. Если внутри круга оказались пострадавшие люди, передвижение допускается только выполнением гусиного шага. При прямом контакте тела человека с оборванным проводом, необходимо вооружиться диэлектрическим шестом. В качестве подходящего инструмента вполне может быть сухая деревянная палка. Если есть возможность, до прибытия опытных монтажников, следует оградить зону пошагового напряжения. Дотрагиваться до пострадавшего человека голыми руками строго запрещается. Для его перемещения из опасной зоны необходимо ухватиться за край куртки или любой другой одежды. Сопротивление тела человека равно 1000 Ом, что недостаточно для безопасного контакта. Поэтому спасатель может оказаться в подобной ситуации и превратиться в жертву при контакте с кожей. Первая медицинская помощь может быть оказана исключительно за пределами зоны пошагового напряжения.

В большинстве случаев эти знания не потребуются в повседневной жизни. Но их необходимо заучить и запомнить на всю жизнь. В случае возникновения обрыва кабеля на улице, в доме или любом другом месте, они помогут спасти жизнь себе и другим людям. Главное правило – не паниковать к критической ситуации, четко выполнять вышеописанные действия.

После того, как пострадавший или другой человек окажется вне зоны действия зоны пошагового напряжения, необходимо незамедлительно вызвать бригаду ремонтников. До их прибытия следует оградить участок, чтобы в него случайно не попали другие люди. Использовать можно любые подручные средства. Необходимо разместить их в радиусе, значение которого превышает 10 м.



