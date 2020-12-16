LS, HF, FR, LTx в маркировке кабеля - что это означает?

Маркировкой кабеля называется нанесение на проводник цветовой разметки с условными знаками, бирками, этикетками и специальными электронными маркерами. Маркировка говорит о кабельных свойствах, помогает в однозначной идентификации среди других проводников. На кабель с проводом на заводе наносится буквенное с цифровым обозначением. Более подробнее о том, что обозначают буквы LS, HF, FR, LTx в маркировке кабеля, далее.

Приставка LS

Приставка LS или low smoke указывает на то, что во время возгорания дымовыделение минимальное. Кабели с такой приставкой, как правило, прокладываются внутри помещений с людьми. Этому способствует возможность выделения минимального количества ядовитых веществ во время нагревания в жилых домах, офисах и магазинах. Прокладку кабелей производят при температуре не менее -15 градусов, в противном случае, необходим дополнительный нагрев.

Чаще всего приставку LS можно встретить на кабелях наподобие ВВГнг-LS. Такие кабели нужны, чтобы передавать, распределять электрическую энергию на стационарной электротехнической установке на номинальный показатель переменного напряжения в 0,66 и 1 киловатт при частоте в 50 герц. Также необходимы, чтобы прокладывать проводники по трассе вертикального участка.





Маркировка HF

HF или halogen free говорит об отсутствии содержания галогенных элементов в оболочке проводника, которые при горении выделяют опасные для жизнедеятельности человека вещества. Обозначение показывает, что кабель HF типа обеспечивает приемлемую видимость на эвакуационном маршруте. Его можно использовать в условиях, где кабель может подвергнуться механическому воздействию. В отдельных проводниковых видах конструкции находятся водоотталкивающие конструкции. Их можно использовать на объектах, где сохраняется повышенная влажность.

Наиболее востребованными марками серии HF служит проводник марки ППГнг(А)-HF. Из-за того, что в кабелях нет галогенов, их можно применять для стационарной кабельной линии в местах, где скапливаются люди (в офисах с образовательными и медицинскими учреждениями), производственных объектах, где предъявляются высокие требования к пожарной безопасности. Обычно кабели, имеющие марку ППГнг(А)-HF используются в цепях электрического питания с контролем электрического оборудования, компьютерной техники.

Приставка FR

Приставка FR обозначает стойкость к действию пламени или fire resistant. По требованию ГОСТа, кабель огнестойкого типа должен сохранять функционал, то есть осуществлять передачу электрической энергии под прямым пламенем. Во время этого его работоспособность в осложненных условиях должна составляет от полтора до трех часов. Как правило, такую приставку имеют кабели ВВГнг-FRLS, КНРЭкнг-FRHF, КВнг-FRLS, КСБКнг-FRLS.

Огнестойкие проводники могут быть изготовлены в разных исполнениях. Чаще всего можно встретить кабели FRLS и FRHF. Отличаются они друг от друга тем, что проводники первого типа обладают пониженным дымовым и газовым выделением, подходят для внутренних и внешних электрических установок, снижают световую проницаемость при горении на 50% и выделяют хлор со фтором при горении. Вторые кабели обладают безгалогенным строением, они не выделяют хлор и фтор во время воспламенения. Снижают световую проницаемость на показатель до 40%. Используются в высотных зданиях, аэростанциях, детских и медицинских учреждениях. Их можно также активно использовать в многолюдных местах и офисных центрах. Подходят для внутренних и внешних электрических установок.

Маркировка LTx

Приставка LTx или low toxic обозначает на кабеле малотоксичность. Обозначение зафиксировано в ГОСТе от 2009 года и изменено в ГОСТе от 2012 года. Кабели с такой маркировкой необходимо прокладывать в детских садах с больничными заведениями. Согласно государственным стандартам, в таких проводниках должна быть минимальная токсичность. К таким проводникам относятся силовые кабели бронированного типа ВБШвнг(A)-LSLTx и МККШВнг(A)-FRLSLTx. Маркировка присутствует на проводниках с алюминиевыми жилами АВВГнг(А) и АВВГЭнг(А) в исполнении LSLTx и FRLSLTx. Также такую маркировку имеют контрольные АКВВГнг(А) с универсальными проводами МКШВнг(А), МКЭШВнг(А), кабелями пожарной сигнализации и оптическими проводниками. Приставка LTx есть в витой паре ParLan U/UTP Cat5e PVCLS.