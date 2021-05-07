Что такое кабель особого назначения?

Есть отдельная категория кабелей, к использованию которых прибегают в определенных условиях, когда применить провода общего назначения невозможно по причине воздействия агрессивной среды, экстремально высокой температуры, излучения и так далее. В этом случае целесообразно воспользоваться кабелем особого назначения.

Особенности кабельной продукции особого назначения

Электросоединения требуются не только в обычных условиях. На больших производствах и в других отраслях они должны работать в не совсем привычных средах. Для таких целей применяют продукцию особого назначения со специальными характеристиками. Сферы применения достаточно широкие:

строительная;

авиационная;

транспортная;

геологическая;

космическая и другие.

Отличительными особенностями таких кабелей являются жилы, изготовленные из цветных металлов, изоляция, устойчивая к таким показателям как повышенная радиация или высокая температура. У проводов и кабелей особого назначения могут иметься дополнительные оплетки для создания бронированного слоя, слоя для защиты от электрических полей и так далее.

Каждая марка провода разрабатывается под конкретную отрасль с ее нуждами. Иногда производство таких изделий настолько сложное, что их длина не превышает нескольких метров. Цена на кабели для особых условий, конечно, тоже высокая из-за сложности производства.





Каждый кабель особого назначения имеет свои отличительные особенности и характеристики. Но есть и общие черты, которым соответствует абсолютно вся продукция данного типа. Так, все кабели отличаются весьма высокими показателями прочности, а их срок эксплуатации длительный, исчисляется десятилетиями. Производители, как правило, дают 15-летний гарантийный срок на изделия из категории кабелей спецназначения.

Разновидности специального кабеля

У проводов и кабелей особого назначения достаточно большое разнообразие. Ассортимент постоянно обновляется ввиду повышенного спроса. Такие изделия могут иметь самую разнообразную маркировку, выбор которой зависит от конкретных требований и потребностей.

Но даже с учетом всех особенностей и отличий от привычных кабелей монтаж проводов спецназначения проводится по тем же схемам, что и обычного назначения. К данной категории относятся:

силовые провода (автотракторные);

кабели связи;

судовые кабели;

радиочастотные кабели и кабели для радиоустановок;

термостойкие кабели;

водопогружные кабели для насосов.

Каждая группа отличается конструктивными особенностями и имеет свои технические характеристики. Отличий у этой категории продукции действительно много. Как правило, жилы у специального кабеля медные, они защищены специальной многослойной изоляцией из полимерных материалов. Спецкабели предназначены для монтажа в установках, мощность которых составляет до 3000 В и токовой частотой до 400 Гц.

Коаксиальные кабеля изготавливаются из экранированных проводников, расположенных соосно. Их нередко применяют с целью передачи сигналов высокой частоты. Рассмотрим в качестве примера усиленный волоконно-оптический кабель серии LD.

Он разработан для эксплуатации в жестких условиях. Благодаря армированию арамидными и кевларовыми нитями, обеспечена максимально надежная защита волокон. Это также гарантирует прекрасные эксплуатационные характеристики. Кабель отличается легкостью, повышенными показателями гибкости. Внешняя оболочка – полиуретановая, устойчива к УФ излучению и горению. Используется при изготовлении патчкордов. Волокон может быть от 2 до 12.





Заключение

На основе вышесказанного можно сделать вывод, что кабели особого назначения – отдельный вид продукции, которая пользуется повышенным спросом в узких или специфических областях. Такие изделия предназначены для эксплуатации в тяжелых условиях, суровом климате, при повышенной радиации и экстремальных температурах. Кабели способны выдерживать максимальные нагрузки.

Если вам необходимо такое изделие, при выборе отдавайте предпочтение сертифицированной продукции от проверенных производителей. Это – гарантия многолетней бесперебойной эксплуатации и полноценного выполнения предназначенных для кабеля функций. Только так вы можете быть уверенными, что кабель особого назначения будет высокого качества и соответствует всем заявленным характеристикам.