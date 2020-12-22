Что такое кабель НУМ и почему на него нет ГОСТа?

Медный кабель NYM считается популярным проводником. Он используется во время построения внутренней электропроводки в жилых, административных зданиях. Его монтаж можно производить внутри других построек, включая среднего уровня пожароопасные сооружения.

Технические характеристики кабеля НУМ

Кабель NYM включает в себя медные жилы, заизолированные с помощью поливинилхлоридного пластиката. Все проводники покрываются с помощью негорючего слоя. Поверх него размещают наружную изоляцию. Максимально кабель работает на 660-ваттно допустимом напряжении при частоте номинального тока в 50 герц. Кабель имеет гибкий тип. Его не нужно подогревать при монтаже. Прокладывать его допустимо при минимальной температуре в -5 градусов. Работает проводник на температуре от -50 до 50 градусов в течение 40 лет. Допустимо изгибать его в четыре наружных диаметра. Он устойчив к возгоранию и не способен распространять горение.





Почему нет ГОСТа?

Изначально изделие было европейским, отсюда и использование латинских букв аббревиатуры. Сегодня его изготавливают в разных странах, в том числе и в России. Почему на него нет ГОСТа? Дело в том, что силовой кабель появился в Германии. Кабель использовался на промышленном, бытовом объекте для стационарного монтажа электрического питания. В нем оболочка выполнена из резины малонаполненного типа, поэтому его удобно зачищать во время монтажа. Он пожаробезопасный и гибкий.

В Германии сегодня, как и во всей Европе, он популярен и формируется по лицензии Союза немецких электротехников. На нем нанесена соответствующая маркировка. В России производят аналог функционального и конструктивного типа. Тот же создается по ТУ российского производства, регламентируется по ГОСТу от 1978 года. Кабели немецкого производства более безопасны, даже при незначительном повреждении. Их защита для пользователей гарантирована немецким институтом испытаний и сертификации. В России эту гарантию не дают. Поэтому среди представленных на рынке кабелей NYM нет ГОСТа на немецких моделях.

Область применения

Кабель эксплуатируется в разных климатических зонах, внутри производства, где наблюдается пониженный или повышенный уровень влажности, в бытовой или жилой комнате, на открытом воздухе. Во время наружного монтажа важно исключение прямого попадания ультрафиолета.

Внутри жилого дома провод применяется при открытой со скрытой электропроводкой. При помощи него осуществляется коммутация осветительного оборудования с электрическими розетками, выключателями и другими приспособлениями. Во время обустройства электролинии на открытом грунте кабель необходимо защитить гофрированными трубами или специальными коробами. При воздушной прокладке следует усилить его с помощью качественных эстакад. Для любых электроустройств на вводе должно присутствовать уплотнение.

Расшифровка аббревиатуры

NYM состоит из латинских букв и расшифровывается так:

N - кабель в стандартном типе;

Y - оболочка изоляции из ПВХ;

M - наружная защитная оболочка.

Отсутствие буквы А говорит о медном происхождении проводника. Кроме стандартных трех букв, могут быть добавлены J и O. Они говорят о заземлении. После букв идут цифры. Они указывают на проводниковое сечение и количество жил. В стандартном кабеле находится от 1 до 5 жил с сечением от 1,5 до 30 квадратных миллиметров.

Что касается цвета, то жилы NYM проводника окрашиваются в черный, синий, белый, оранжевый и желто-зеленый цвет. Синий цвет имеет нейтральная жила. Желто-зеленый оттенок имеет заземляющая жила. Остальные жилы токопроводящие.

Обратите внимание! По российскому ГОСТу в представленном кабеле не должно присутствовать белого с бело-синим оттенком. Эти цвета указывают на подделку. Эксплуатировать такую продукцию нельзя. Может возникнуть короткое замыкание и возгорание.







Плюсы кабеля НУМ

NYM - это кабель как немецкого, так и российского производства, обладает повышенной эластичностью, удобным монтажом и эксплуатацией. Гибкость его обусловлена внутренним каучуковым изоляционным слоем. Провод не подвергается действию сырости, влаги. Его можно прокладывать в земле на большие промежутки. Продукт не способен поддерживать горение, гниение, из-за чего его можно использовать для подключения осветительных систем с силовыми цепями. Источник отличается продолжительным сроком эксплуатации. Недостаток модели заключается в высокой стоимости, но его технические характеристики затмевают этот незначительный минус.