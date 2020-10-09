Что такое полевой кабель?

Особенности полевого кабеля

Полевой кабель предназначен для обеспечения связи вдали от населенных пунктов и стационарных линий электропередач, а также для установления временной связи в полевых условиях. Полевой кабель отличается легкостью и возможностью неоднократного монтажа.

Полевые кабели бывают:

легкие, которые применяются для связи внутри одной абонентской сети (К примеру, П-274);

кабели для обеспечения связи на удаленные дистанции(П-294);

распределительные (ВСКП 5х2), необходимы при устройстве вводов воздушных и полевых кабельных линий в узлы связи и контрольно-испытательные пункты, а также для их соединения их элементов между собой;

подводные (П-273, П-276, П-277), применяются для эксплуатации линий связи под водой на небольшой глубине.

Полевые провода и кабели связи обладают повышенной прочностью и устойчивы к износу, благодаря чему их можно эксплуатировать даже в неблагоприятных условиях внешней среды.

Полевой кабель может также использоваться в частном секторе либо при аварийных ситуациях. Цена кабеля зависит от его вида и длины. Заказать и купить кабель можно в интернете или на специальных предприятиях.

Полевые кабели используются сотрудники МЧС при организации лагерей временного размещения, в различных экспедициях и партиях.

Ценность кабеля в его высокой прочности, большом сроке эксплуатации. Легкий вес позволяет переносить его на значительные расстояния и обеспечивает легкость монтажа и демонтажа. На стоимость также оказывает влияние марка кабеля.

Кабель П-274

Основное назначение полевого кабеля П-274 в установлении телефонной связи в полевых условиях. Часто употребляется военными на учениях. Токопроводящая сердцевина этого кабеля состоит из металлических и медных проволок, скрученных в плотный жгут. Изготовленное из светостабилизирующего полиэтилена изолирующее полотно имеет высокую прочность, за что этот кабель любят военные.

П-274 устойчив к негативным факторам воздействия внешней среды. Этот вариант полевого кабеля может быть проложен под землей, в воде или быть подвешенным на различные предметы, но при этом сохранить свою работоспособность.

Кабель состоит из 2-х проводов, каждый из которых – это 3 стальные проволоки диаметром 0,3 мм и 4 медные жилы того же размера. Слой капроновой изоляции покрывает полиэтиленовую оболочку, обеспечивая высокий уровень герметичности жил.





Технические характеристики П-274

Характеристики данного кабеля довольно универсальны и позволяют вести работу даже в самых сложных условиях:

Возможность эксплуатации при температурах от -50 до +65.

Кабель может быть изогнут десятикратно, но при этом не выполнять свои функции.

Минимальный срок эксплуатации от 15 лет.

Легкий вес. Вес 1 км провода не превышает 15 кг.

Полевой кабель П-296

Кабель П 296 часто используется для организации полевых линий связи на увеличенных дистанциях. К примеру, в частном секторе. Кабель имеет следующую конструкцию:

токопроводящая жила состоит из 7 медных проволок диаметром 0,3 мм;

изоляция жил выполняется из композитного полиэтилена;

внутренняя оболочка делается из композитного полиэтилена;

кабельный экран, представляет собой повив медной проволоки сечением 0,23 мм;

грузонесущий слой, выполняется в виде оплетки из стальной проволоки диаметром 0,25 мм;

наружный защитный шланг выполнен из поливинилхлоридного пластиката.

Кабель имеет конструкцию из нескольких слоев, что позволяет осуществлять его прокладку в различных условиях внешней среды, не опасаясь нарушения его работоспособности. Кабель П-296 может быть проложен по подземным траншеям, подвешен на опорах или проложен через водоем на глубине не более 10 метров.

Кабель может эксплуатироваться при температуре от -50С до +55оС. Существует возможность его неоднократного демонтажа.

Заключение

Полевые кабели ценят за их надежность, легкость, высокие эксплуатационные характеристики. Спектр их применения очень широк. Они могут применяться военными, научными сотрудниками, работниками МЧС и во многих других сферах деятельности. Благодаря ним появляется связь в отдаленных районах страны, а также в полевых экспедициях. Своей надежностью они заслужили доверие различных людей.