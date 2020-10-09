Что такое полевой кабель?

Особенности полевого кабеля
Полевой кабель предназначен для обеспечения связи вдали от населенных пунктов и стационарных линий электропередач, а также для установления временной связи в полевых условиях. Полевой кабель отличается легкостью и возможностью неоднократного монтажа.
Полевые кабели бывают:
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легкие, которые применяются для связи внутри одной абонентской сети (К примеру, П-274);
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кабели для обеспечения связи на удаленные дистанции(П-294);
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распределительные (ВСКП 5х2), необходимы при устройстве вводов воздушных и полевых кабельных линий в узлы связи и контрольно-испытательные пункты, а также для их соединения их элементов между собой;
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подводные (П-273, П-276, П-277), применяются для эксплуатации линий связи под водой на небольшой глубине.
Полевые провода и кабели связи обладают повышенной прочностью и устойчивы к износу, благодаря чему их можно эксплуатировать даже в неблагоприятных условиях внешней среды.
Полевой кабель может также использоваться в частном секторе либо при аварийных ситуациях. Цена кабеля зависит от его вида и длины. Заказать и купить кабель можно в интернете или на специальных предприятиях.
Полевые кабели используются сотрудники МЧС при организации лагерей временного размещения, в различных экспедициях и партиях.
Ценность кабеля в его высокой прочности, большом сроке эксплуатации. Легкий вес позволяет переносить его на значительные расстояния и обеспечивает легкость монтажа и демонтажа. На стоимость также оказывает влияние марка кабеля.
Кабель П-274
Основное назначение полевого кабеля П-274 в установлении телефонной связи в полевых условиях. Часто употребляется военными на учениях. Токопроводящая сердцевина этого кабеля состоит из металлических и медных проволок, скрученных в плотный жгут. Изготовленное из светостабилизирующего полиэтилена изолирующее полотно имеет высокую прочность, за что этот кабель любят военные.
П-274 устойчив к негативным факторам воздействия внешней среды. Этот вариант полевого кабеля может быть проложен под землей, в воде или быть подвешенным на различные предметы, но при этом сохранить свою работоспособность.
Кабель состоит из 2-х проводов, каждый из которых – это 3 стальные проволоки диаметром 0,3 мм и 4 медные жилы того же размера. Слой капроновой изоляции покрывает полиэтиленовую оболочку, обеспечивая высокий уровень герметичности жил.
Технические характеристики П-274
Характеристики данного кабеля довольно универсальны и позволяют вести работу даже в самых сложных условиях:
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Возможность эксплуатации при температурах от -50 до +65.
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Кабель может быть изогнут десятикратно, но при этом не выполнять свои функции.
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Минимальный срок эксплуатации от 15 лет.
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Легкий вес. Вес 1 км провода не превышает 15 кг.
Полевой кабель П-296
Кабель П 296 часто используется для организации полевых линий связи на увеличенных дистанциях. К примеру, в частном секторе. Кабель имеет следующую конструкцию:
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токопроводящая жила состоит из 7 медных проволок диаметром 0,3 мм;
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изоляция жил выполняется из композитного полиэтилена;
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внутренняя оболочка делается из композитного полиэтилена;
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кабельный экран, представляет собой повив медной проволоки сечением 0,23 мм;
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грузонесущий слой, выполняется в виде оплетки из стальной проволоки диаметром 0,25 мм;
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наружный защитный шланг выполнен из поливинилхлоридного пластиката.
Кабель имеет конструкцию из нескольких слоев, что позволяет осуществлять его прокладку в различных условиях внешней среды, не опасаясь нарушения его работоспособности. Кабель П-296 может быть проложен по подземным траншеям, подвешен на опорах или проложен через водоем на глубине не более 10 метров.
Кабель может эксплуатироваться при температуре от -50С до +55оС. Существует возможность его неоднократного демонтажа.
Заключение
Полевые кабели ценят за их надежность, легкость, высокие эксплуатационные характеристики. Спектр их применения очень широк. Они могут применяться военными, научными сотрудниками, работниками МЧС и во многих других сферах деятельности. Благодаря ним появляется связь в отдаленных районах страны, а также в полевых экспедициях. Своей надежностью они заслужили доверие различных людей.