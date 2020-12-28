Что такое установочные провода и где они применяются?

Классификация

Каждая проводниковая продукция представлена со своей маркировкой и со своим сокращением информации, характеристик. Самыми популярными установочными проводами являются АПВ, ПВС, АПВ 4 и МГШ.

АПВ является электрическим проводником с алюминиевой жилой, которая покрыта поливинилхлоридом. Он предохраняет ее от повреждений без нарушения его основных функций. Монтаж осуществляется с применением труб со специальными каналами, которые защищают его от прямого ультрафиолета. АПВ применяется в силовых установках для освещения помещения.





ПВС считается электрическим проводником с медной жилой, которая покрыта с помощью поливинилхлорида. Из-за высокого уровня гибкости, кабель можно использовать для удлинителя и шнура бытовой техники. Он не способен ломаться во время скручивания, изгиба. В результате, безопасность и долговечность электрооборудования будет обеспечена на 100%.

АПВ 4 является проводником, имеющим четырех квадратную миллиметровую алюминиевую жилу. Ее оптимальным сроком службы при соблюдении норм эксплуатации равен 4-15 лет. Такой тип гарантирует проводимость стационарной электроцепи с напряжением до 400 вольт. Конструкция его выполняется в одной жиле или многочисленном количестве жил.

МГШ считается проводником с медной жилой, шелковым типом изоляции. Благодаря высокой гибкости, кабель сохраняет целостность во время скручивания и изгиба. Он широко применяется в электрооборудовании, стационарном, передвижном инструменте, помогающем в электромонтажных работах.

Применение

Установочные провода необходимы, чтобы распределять электрическую энергию в силовой, осветительной сети. Они нужны для электрического снабжения электрических установок. Проводники производители упаковывают в резиновую, поливинилхлоридную, полиэтиленовую изоляцию. Интервал с рабочими температурами составляет от -40 до 65 градусов. Все установочные провода можно применять во время относительной влажности до 98%. Проводники с резиновой изоляцией можно устанавливать при 20 градусов. Источники с пластмассовой изоляцией необходимо ставить при температуре в 40 градусов.

АПВ необходим для прокладки в стальной трубе, пустотном строительном конструктивном канале, на лотке и на электрической цепи. ПВ2 используется для участкового монтажа электроцепи, где реальны проводниковые изгибы. АППВ необходим для негибкого монтажа. АПБПП требуется для неподвижной прокладки в осветительной сети.





Особые монтажные условия

Прокладывая установочный кабель, необходимо учитывать, выполнять нормы в температурном воздействии. Чтобы обеспечить нормальное проводниковое охлаждение, необходимо помнить о том, что кабель, который будет находиться в трубе или другой защитной конструкции, будет медленно охлаждаться, чем находящийся под навесом кабель без защиты.

По этой причине необходимо продумать целесообразность кабельной защиты, где он не подвергается внешним факторам, которые приводят к деформации с порчей. Также следует учитывать момент, что кабель с резиновым покрытием не должен нагреваться на отметку больше 60 градусов. Пластиковая изоляция способна выдерживать температуру в 70 градусов.

Чтобы избежать сложных ситуаций, следует во время замены продукции бытовой техники выбирать кабель, который соответствует напряжению помещения, где будет эксплуатирован электрический прибор. Необходимо серьезно отнестись к выбору, что не любой кабельный вид сможет подойти для бытовых электрических приборов. Не следует забывать о том, что гибкие шнуры для электрических приборов не защищаются от прямого солнца со влагой.

Учитывая все советы выбора электрических проводов, необходимо соблюдать технические правила безопасности. Качественно проведенная работа сможет принести в домашнюю обстановку света, тепла и уюта.

