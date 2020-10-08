Для чего нужны кабели управления?

Область применения кабелей управления

Кабели управления применяются в цепях управления, измерения, контроля и учета, защиты и сигнализации, автоматики и телемеханики в электроустановках напряжением до 1000В.

Особенности токопроводящих жил кабелей управления:

Токопроводящие жилы кабелей управления являются главным элементом, изготавливаются из меди и имеют многопроволочную структуру. В зависимости от сложности подключаемого оборудования, количество токопроводящих жил выбирают с запасом. Сечение проводников в одном кабеле может быть неодинаковым.

При механическом повреждении отдельных основных жил многожильного кабеля, имеется возможность использовать резервные. В этом случае отсутствует необходимость замены всей кабельной линии или монтажа дополнительной.





Основные элементы конструкции и назначение кабелей управления

Кроме изоляции каждой жилы, для защиты от механических повреждений кабеля, применяется общая покрывная изоляция. Сердечники кабеля управления изготавливаются с повивной скруткой. В качестве экранирующего элемента применяется медная оплетка. В зависимости от условий, в которых эксплуатируется кабель, применяется покрывная изоляция из разных материалов.

С помощью кабелей управления происходит передача сигнала от источника на исполнительный механизм. Передача сигналов небольшой мощности может осуществляться как при переменном, так и при постоянном напряжении.

Многожильные кабели управления классифицируют по:

номинальному напряжению;

теплостойкости;

конструктивному исполнению.

Маркировка жил кабелей управления

Все жилы кабелей управления маркируются. Этим облегчается поиск неисправных жил. Маркировка выполняется нанесением буквенно-цифрового обозначения или по цвету изоляции жил.

Аббревиатура обозначения кабелей управления состоит из букв и цифр. Буквы указывают на наличие и материал изготовления внутренней и наружной изоляции. Цифрами обозначается количество токопроводящих жил кабеля и их сечение.

Кабели управления в измерительных системах

В каталоге электротехнической кабельно-проводниковой продукции дается описание, приводятся основные технические характеристики, и указывается область применения.

Кабели управления нашли широкое применение в измерительных устройствах и для присоединения различных приборов:

датчиков давления;

датчиков влажности;

указателей уровня жидкостей;

расходомеров;

счётчиков;

термометров;

газоанализаторов;

устройств коррозионного мониторинга и другого контрольно-измерительного оборудования.





Температурные режимы эксплуатации кабелей управления

Кабели управления с полиэтиленовой изоляцией применяются при работе в температурном режиме от -50 до +70 градусов.

Кабели управления с резиновой изоляцией применяются при температуре окружающего воздуха в диапазоне от -40 до +60 градусов.

Кабели с изоляцией из пластиката надежно работают при температуре от -40 до +50/60 градусов.

Особенности и выбор кабелей управления

Главной отличительной особенностью кабеля управления является наличие подвижного соединения. При этом передача и распределение электроэнергии осуществляется беспрепятственно. Наличие большого числа токопроводящих элементов кабеля управления позволяет выполнить подключение множества устройств одновременно. Управление работой различного оборудования по одному кабелю с одного места очень удобно. Это позволяет сэкономить материалы, уменьшить количество промежуточных операций, повысить производительность и надежность работы оборудования.

Чтобы приобрести нужную марку кабеля, необходимо знать технические и эксплуатационные особенности подключаемого оборудования. Важно учитывать температуру воздуха, наличие воздействия на кабель механических усилий, температурный режим. Цена на кабели управления зависит от количества токопроводящих жил, их сечения, материала покрывной изоляции и длины.

В случае применения кабеля для управления работой кран-балки, мостового крана или другого грузоподъемного механизма с управлением с пола, необходимо заказать гибкий кабель в резиновой изоляции. Дополнительно необходимо купить трос для надежной фиксации незакрепленного участка кабеля управления или приобрести кабель с встроенным тросом.

Стоимость и сроки выполнения монтажных и пусконаладочных работ существенно снижаются при использовании кабелей управления, имеющих достаточное количество основных и резервных токопроводящих жил.

Покупая кабель управления нужно особое внимание уделить состоянию покрывной изоляции. На всю приобретаемую кабельно-проводниковую продукцию должна предоставляться сопроводительная документация. Обязательным условием качества изделия является наличие сертификата.