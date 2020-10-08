Для чего нужны кабели управления?

Область применения кабелей управления
Кабели управления применяются в цепях управления, измерения, контроля и учета, защиты и сигнализации, автоматики и телемеханики в электроустановках напряжением до 1000В.
Особенности токопроводящих жил кабелей управления:
Токопроводящие жилы кабелей управления являются главным элементом, изготавливаются из меди и имеют многопроволочную структуру. В зависимости от сложности подключаемого оборудования, количество токопроводящих жил выбирают с запасом. Сечение проводников в одном кабеле может быть неодинаковым.
При механическом повреждении отдельных основных жил многожильного кабеля, имеется возможность использовать резервные. В этом случае отсутствует необходимость замены всей кабельной линии или монтажа дополнительной.
Основные элементы конструкции и назначение кабелей управления
Кроме изоляции каждой жилы, для защиты от механических повреждений кабеля, применяется общая покрывная изоляция. Сердечники кабеля управления изготавливаются с повивной скруткой. В качестве экранирующего элемента применяется медная оплетка. В зависимости от условий, в которых эксплуатируется кабель, применяется покрывная изоляция из разных материалов.
С помощью кабелей управления происходит передача сигнала от источника на исполнительный механизм. Передача сигналов небольшой мощности может осуществляться как при переменном, так и при постоянном напряжении.
Многожильные кабели управления классифицируют по:
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номинальному напряжению;
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теплостойкости;
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конструктивному исполнению.
Маркировка жил кабелей управления
Все жилы кабелей управления маркируются. Этим облегчается поиск неисправных жил. Маркировка выполняется нанесением буквенно-цифрового обозначения или по цвету изоляции жил.
Аббревиатура обозначения кабелей управления состоит из букв и цифр. Буквы указывают на наличие и материал изготовления внутренней и наружной изоляции. Цифрами обозначается количество токопроводящих жил кабеля и их сечение.
Кабели управления в измерительных системах
В каталоге электротехнической кабельно-проводниковой продукции дается описание, приводятся основные технические характеристики, и указывается область применения.
Кабели управления нашли широкое применение в измерительных устройствах и для присоединения различных приборов:
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датчиков давления;
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датчиков влажности;
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указателей уровня жидкостей;
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расходомеров;
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счётчиков;
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термометров;
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газоанализаторов;
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устройств коррозионного мониторинга и другого контрольно-измерительного оборудования.
Температурные режимы эксплуатации кабелей управления
Кабели управления с полиэтиленовой изоляцией применяются при работе в температурном режиме от -50 до +70 градусов.
Кабели управления с резиновой изоляцией применяются при температуре окружающего воздуха в диапазоне от -40 до +60 градусов.
Кабели с изоляцией из пластиката надежно работают при температуре от -40 до +50/60 градусов.
Особенности и выбор кабелей управления
Главной отличительной особенностью кабеля управления является наличие подвижного соединения. При этом передача и распределение электроэнергии осуществляется беспрепятственно. Наличие большого числа токопроводящих элементов кабеля управления позволяет выполнить подключение множества устройств одновременно. Управление работой различного оборудования по одному кабелю с одного места очень удобно. Это позволяет сэкономить материалы, уменьшить количество промежуточных операций, повысить производительность и надежность работы оборудования.
Чтобы приобрести нужную марку кабеля, необходимо знать технические и эксплуатационные особенности подключаемого оборудования. Важно учитывать температуру воздуха, наличие воздействия на кабель механических усилий, температурный режим. Цена на кабели управления зависит от количества токопроводящих жил, их сечения, материала покрывной изоляции и длины.
В случае применения кабеля для управления работой кран-балки, мостового крана или другого грузоподъемного механизма с управлением с пола, необходимо заказать гибкий кабель в резиновой изоляции. Дополнительно необходимо купить трос для надежной фиксации незакрепленного участка кабеля управления или приобрести кабель с встроенным тросом.
Стоимость и сроки выполнения монтажных и пусконаладочных работ существенно снижаются при использовании кабелей управления, имеющих достаточное количество основных и резервных токопроводящих жил.
Покупая кабель управления нужно особое внимание уделить состоянию покрывной изоляции. На всю приобретаемую кабельно-проводниковую продукцию должна предоставляться сопроводительная документация. Обязательным условием качества изделия является наличие сертификата.