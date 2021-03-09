Электрический провод для наружной проводки на улице

Многие домашние мастера не утруждают себя выбором подходящего кабеля для прокладки коммуникаций на улице. Они выбирают первый подходящий вариант, в чем и заключается главная ошибка. Такие оплошности приводят к быстрому износу проводки. Ведь на улице присутствует множество негативных факторов – ультрафиолетовое излучение, осадки, влажность, риск обрыва из-за механических повреждений. Чтобы избежать такой ситуации, следует детально изучить разновидности кабелей, подходящих для монтажа электросети вне помещения.

Особенности конструкции и маркировка

Особого внимания при выборе подходящей продукции требует маркировка. Это буквенный код, который указывает при изготовлении провода производитель. При этом всю продукцию можно разделить на два основных типа – многожильные и одножильные.

Главным отличием является количество внутренних металлических проводов. Одножильные изделия состоят из единого металлического сердечника. Многожильные – из большого количества проволок небольшого сечения. Последняя разновидность обладает большой способностью к гибкости. Такие провода могут выдержать значительные перегибы без потери качества передачи электрического тока.





Для изготовления жил используют два разных вида металлов – меди или алюминий. Крайне редко встречаются провода, изготовленные из сплавов. Их применяют в особых условиях. В домашних условиях часто используют медные изделия. Они рассчитаны на большое значение входящего напряжения. Алюминиевые жилы редко встречаются в современном электрическом деле. Их главными недостатками являются восприимчивость к коррозии и ломкость.

В качестве изоляции часто используют резину, поливинилхлоридный полимер, полиэтилен, свинец.

Популярные значения маркировок

Главной и зачастую первой буквой в аббревиатуре является А. Она указывает на жилу провода, изготовленную из алюминия. Если ее нет в маркировке, значит в качестве сырья используется медь. Согласно условиям эксплуатации, провода имеют следующие буквенные обозначения:

Ш – установочный;

К – контрольный;

М – монтажный;

П – изоляция изготовлена из полиэтилена;

Б – присутствует дополнительная бронированная защита;

Н – изоляция создана из резины, которая не горит при контакте с открытым источником огня;

Г – без наличия металлических бронированных вставок в качестве защиты;

В – изоляционный слой создан из поливинилхлоридного полимера;

А – провод можно применять для прокладки под или в асфальте;

К – изоляционный слой изготовлен из капрона;

Пс – современный изоляционный материал – самозатухающий полиэтилен;

С – наличие изоляции из свинца;

Пв – полиэтилен, прошедший вулканизацию.

Помимо буквенных обозначений, производители часто указывают и цифровые обозначения. Чаще всего она состоит из трех цифр. Первая обозначает количество предусмотренных жил. Вторая – их сечение. Третья указывает на номинальное значение напряжения, которое можно проводить через изделие. При отсутствии первой цифры, провод состоит из одной жилы.





Лучшие варианты проводов для уличного монтажа

Провод, применяемый для прокладки электрической сети на улице, должен быть надежным и противостоять всем негативным факторам окружающей среды. Изделие не должно легко воспламеняться, обладать достаточной прочностью и не быть гигроскопичным.

К самым популярным маркам относятся:

СИП. Так обозначается стандартный силовой кабель, используемый за пределами помещения. Он способен выдержать напряжение до 1 000 В. В большинстве случаев его жилы изготовлены из алюминия, а каждая из них имеет дополнительный изоляционный слой. Ключевой особенностью считается наличие подвидов, которые маркируют различными цифровыми значениями. Продукция довольно популярна во многих странах мира. Это экономически выгодный вариант провода, который легко монтируется на высоте.





АВБбШв. Относится к разновидности многожильных кабелей, жилы которого изготовлены из алюминия. Ключевым отличием считается наличие дополнительного защитного слоя бронированной оболочки. Из-за наличия специфической защиты, провод теряет в гибкости, что существенно усложняет прокладку.





К иностранной продукции относится современный вариант с маркировкой NYY. Его можно использовать практически в любых условиях. Он надежен и прост в применении. В зависимости от производителя имеет алюминиевые или медные жилы. Допускается монтаж в воздухе или под слоем почвы. Нередко используется для монтажа электрической проводки внутри зданий. Ключевыми особенностями являются:

устойчивость перед влагой и огнем;

соответствие строгим международным стандартам качества;

присутствие разноцветной маркировки изоляции жил;

простота подключения на улице;

надежная и гибкая внешняя оболочка из поливинилхлоридного полимера;

устойчивость перед резкими перепадами и изменениями температурных показателей;

максимальный срок эксплуатации без необходимости замены или ремонта, равный 30 годам.

Это один из самых распространенных вариантов во всем мире.