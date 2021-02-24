Эти кабели опасны для жизни! Какие провода не стоит использовать

6 из 10 пожаров в жилых и общественных зданиях — это следствие проблем с электропроводкой. Иногда электрики нарушают правила применения кабелей, и это влечет за собой возгорания. Иногда лица, ответственные за закупку проводов и расходных материалов, плохо разбираются в продукции и не понимают, почему нельзя купить кабель в два раза дешевле, ведь с виду он ничем не отличается от более дорогих вариантов. В статье мы расскажем, какие провода лучше не покупать для обустройства электропроводки.



СИП провода

Самонесущие изолированные провода с алюминиевыми жилами выдерживают напряжение от 660 В до 1 кВ. Они предназначены для соединения частных жилых коттеджей и хозпостроек с магистральными линиями электропередачи.

Вокруг «нуля» в таком проводе навиты изолированные фазные жилы. В качестве материала изоляции СИП производители выбирают термопластичный полиэтилен, который не боится прямых солнечных лучей.

Проблема СИП в том, что эти кабели чрезвычайно горючие. Когда они перегреваются или случается короткое замыкание, провода начинают гореть как бенгальские огни — со снопом искр. Если СИП кабель по ошибке подвели вплотную к стене деревянного дома, в такой ситуации он точно загорится. Чтобы такого не происходило, СИП должен оставаться на некотором расстоянии от стены. Еще важно, чтобы изоляция провода была обработана специальным покрытием, которое не даст кабелю загореться и дополнительно защитит дом от возгорания.





Провода, изготовленные согласно ТУ 16.К13-020-93

До 1993 года советские и российские производители кабельной продукции выпускали по этому стандарту бытовые кабели: ПУНП, АПУНП, ППБН и многие другие. Проблема стандарта ТУ 16.К13-020-93 в том, что прописанное в документе электросопротивление провдов отличается от требований стандарта к жилам. Из-за этого некоторые производители изготавливали провода с сечением, на 25-30% меньшим, чем указано в маркировке. В 9 случаях из 10 это приводило к пожарам и другим проблемам.

В 2007 году стандарт ТУ 16.К13-020-93 аннулировали и запретили производство такой продукции. Взамен кабелей ПУНП, АПУНП и ППБН в 2021 году применяют круглые кабели для одиночной прокладки ВВГ-П, ВВГз и NYM — они не поддерживают горение. Если нужна групповая прокладка, применяют провода марок ВВГнг-LS.





Почему безопасный кабель становится пожароопасным

По нашему опыту, пожароопасность силовых проводов связана не с технологиями производства и используемыми материалами (хотя и то, и другое имеет значение), а с неправильным выбором кабеля под ситуацию. К типичным проблемам относится:

Перегрузки . Такое случается при неточном расчете нагрузки и сечения провода. Слишком тонкий кабель перегревается, и тепло от него может передаться горючему основанию — например, деревянной стене дома. Причина неисправности — в низкой квалификации электрика, которому было доверено проектирование и монтаж электропроводки.

Короткое замыкание . Замыкают обычно плохо скрученные контакты. В таких участках возникает переходное сопротивление, из-за которого кабель нагревается и может воспламенить изоляцию. Если при полном коротком замыкании срабатывает автомат, то при неполном КЗ он может не отреагировать, так как сопротивление в проблемном участке держит ток на уровне, которого не хватает для срабатывания защитного оборудования. Выход из ситуации — найм добросовестного электрика, который правильно соединит провода и проложит их так, чтобы минимизировать риск короткого замыкания.

Тепловое старение изоляции. Кабели имеют срок годности. Если проводка в многоквартирном доме старая — а это обычное дело в домах вторичного фонда — и к ней подключена мощная бытовая техника, провод с маленьким сечением будет перегреваться. Это чревато пожарами. Решение проблемы — замена проводки на новую с грамотным расчетом нагрузки и мощности электроприборов.





Как выбрать пожаробезопасный кабель

Чтобы закупить провода, которые не будут гореть, тлеть и распространять огонь на все вокруг, нужно обращать внимание на маркировку кабельной продукции. Вам подходят: провода с русскими буквами НГ в маркировке (негорючие), кабели типа LS (низкое дымообразование), HF (не выделяют токсичные галогенные газы), FR (не загорается в течение 180 минут), LTx (не испаряет в воздух вредные вещества при горении и тлении).