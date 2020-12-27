Где используется полимерная изоляция кабеля?

Виды изоляции кабеля

Силовые кабели покрываются разными материалами: бумагой, фтором, резиной и полимерами. Бумажная изоляция в высоковольтных промышленных кабелях встречается редко, поскольку бумага не выдерживает определенную нагрузку. Ее можно эксплуатировать при нагрузке не выше 35 кВ. Бумагу для этого обрабатывают с помощью специальных растворов. Они предотвращают ее возгорание. Фторопластовая изоляция - одна из самых надежных и прочных. Она служит кабельной прослойкой. Изготовление такого защитного покрытия сложное. Резина - самый популярный материал изоляции. Изделие, получаемое из него, имеет водонепроницаемость. Оно легко поддается сгибанию. Но, резиновая изоляция с течением времени утрачивает свои технические характеристики. Работает только при температурном режиме в 65 градусов.

Использование изоляции для силового кабеля имеет важное значение. При этом каждая продукция применяется в определенных условиях. Покупку силовых кабелей необходимо осуществлять только с наличием качественной, надежной изоляцией, благодаря чему можно значительным образом увеличить срок их службы в домашней, производственной электропрокладке.





Полимерная изоляция кабеля

Наиболее распространена полимерная изоляция кабеля. К ней относят кабели с изоляцией из ПВХ, сшитого полиэтилена и с другими полимерными видами изоляции. От силового кабеля, используемого в разных рабочих условиях, требуются определенные технические и химические характеристики. Часто изоляционными материалами здесь выступают разные полимеры: полиэтилен и поливинилхлорид. Полиэтиленовое покрытие обладает несравненными преимуществами:

используется в большом диапазоне рабочих температур;

противостоит негативному действию агрессивных веществ;

имеет простой монтаж, не привязываемый к определенной среде (трассе, кабельному каналу);

обладает высокой прочностью, по сравнению с другой продукцией.

Поливинилхлоридная изоляция применяется в закрытом здании, поскольку вещество не противостоит перепаду температур и излучению солнечного света. Кабели такого типа отличаются прочностью, малым весом и большим радиусом изгиба.

Плюсы

Кабели из полиэтилена и поливинилхлорида популярны. Изоляция дает хорошие эксплуатационные характеристики. Она выдерживает высокотемпературные показатели, переносит большой нагрев. Каждый проводник таких типов переносит нагрев при коротком замыкании и имеет более легкий вес, чем резина. Это дает возможность прокладывать его быстрее. В строении кабеля из сшитого полиэтилена находится масло. Значит, он не высохнет и не потеряет электропрочность. Кроме того, он не загрязнится при открытой прокладке. Плюсами также служит большая пропускная способная, наименьшая емкость и вес. Каждый кабель из полиэтилена, кроме того, имеет большую строительную длину и высокую морозоустойчивость. При воздушной прокладке допускается протекания тока в большем количестве, чем под землей.

Кабель из ПВХ и полиэтилена обладает продолжительным сроком службы - от 30 лет. Проводник из ПВХ изоляции электромонтажниками используется в любой ситуации. ПВХ изоляция - надежная кабельная защита, поскольку материал выдерживает щелочную, кислотную реакцию. Не вступает в реакцию с маслом или химическим раствором. На ПВХ не влияют показатели температуры. Она надежно оберегает кабель при температуре от -15 до 70 градусов. Кабель, сделанный с использованием ПВХ изоляции, отличается легкостью монтажа. Для него не нужен предварительный или дополнительный нагрев. Он имеет малый вес, благодаря чему его можно применять на сложной трассе. Кабель, покрытый поливинилхлоридом, обладает большим сроком годности.







Минусы

ПВХ изоляция не приспосабливается к чрезмерно повышенным или пониженным температурным режимам. Ее сложно утилизировать. Перед процессом укладки кабеля необходимо составлять подробно план с отметками всех точек соединений, пересечений и прочего. При этом все необходимые металлические кабельные конструкции необходимо придавать заземлению. Не допускается соединять несколько разных кабелей в одной системе.

Кабели из полиэтилена стоят дорого. В них наблюдаются электропотери. Минусом служит ток в экране у одножильного проводника. Чтобы его уменьшить, необходимо делать транспозицию экрана.