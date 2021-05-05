Где лучше прокладывать кабель: в гофре или кабель-канале?

Если в квартире, доме, гараже или другом помещении проводится открытая электропроводка, необходимо обязательно спрятать провода. Для этого используют несколько способов. Среди методов востребованными является заключение проводов в гофру и специальные коробы – кабель-каналы. Что из них лучше? Давайте разбираться.

Кабель-канал: преимущества

Кабель-каналы представляют из себя специальные электромонтажные короба, в которые производится укладка слаботочных или силовых кабелей. Универсальность конструкции в том, что установить ее можно как на потолке, полу, так и на стене. Можно встретить короба, в которых внутренняя часть разделена на секции, что является весьма удобным в процессе укладки проводов. Среди преимуществ такого варианта монтажа следует выделить:

Свободный доступ к коммуникациям. Это дает возможность без проблем провести ремонт или модернизацию, если возникнет такая необходимость.

Привлекательный внешний вид. Такие кабель-каналы можно установить в любом помещении, и они отлично «вольются» в интерьер.

Высокая степень защиты. Короб препятствует проникновению влаги, что предупреждает возникновение замыкания.

Огнеустойчивость. Если произойдет воспламенение проводки, короб сдержит пламя.

Гибкость. Благодаря этой характеристике арматуру можно проложить на наклонных, изогнутых, полукруглых поверхностях.

Отдавая предпочтение коробам, важно уметь правильно рассчитать их размеры. Они зависят от того, какое количество кабелей планируется прокладывать.





Особенности гофры

Это еще один популярный способ скрыть провода при прокладке слаботочных сетей и проводки. Изделие – отличный диэлектрик, выступает в качестве изолирующего слоя и защищает провода от воздействия – термического и механического.

Гофротрубы для электропроводки пользуются действительно повышенным спросом ввиду их неоспоримых преимуществ и отличных характеристик. Среди основных достоинств следует выделить:

Длительный срок эксплуатации. Если гофра установлена правильно, а также отношение к конструкции бережное, прослужить гофрированные изоляционные системы способны не менее 50 лет, при этом совершенно все свойства материала сохранятся.

Небольшой вес. Это в значительной степени облегчает процесс транспортировки, а также монтажные работы.

Защита от влаги. Правда, о ней следует позаботиться дополнительно: установить резиновые уплотнительные прокладки в местах соединения деталей.

Термоустойчивость. Как и в случае с коробами, гофра изготавливается из материала, который является негорючим.

Также стоит отметить, что материалы, из которых изготавливаются гофротрубы, являются абсолютно экологически чистыми, не окисляются и не подвержены коррозийным явлениям. Широкий температурный режим работы – еще одно несомненное преимущество этих изделий. Им не страшны морозы до -20 градусов и жара до +60.





Гофра или кабель-канал: что выбрать?

Невозможно однозначно ответить на вопрос – что лучше: кабель-канал или гофра? Дело в том, что данные приспособления оба предназначены для максимальной защиты проводов от всевозможных повреждений, и у каждого при этом есть свои преимущества и недостатки. Главный «плюс» гофры перед коробом – более широкий спектр применения. Так, если короба в основном используются для внутренних монтажных работ, то гофру широко применяют для наружной прокладки электропроводки. Ее используют, укладывая кабель в траншею, при подводе электроэнергии к дому в качестве внешнего настенного крепления. Применяется гофра и для укладки проводки под навесными потолками.

Иногда производители в качестве дополнительного компонента в состав гофры добавляют специальное вещество, которое служит для выполнения противопожарной функции. Также, ввиду использования разнообразных материалов для создания гофры, можно выбрать наиболее подходящий вариант с улучшенными свойствами. К примеру, металлическая гофра способна выдерживать большое механическое воздействие, является самой прочной и износоустойчивой.





Заключение

Оба изделия – и кабельканал, и гофра – имеют отличные показатели гибкости, но у гофры они немного лучше. Используя последнюю, можно обойтись без применения дополнительных элементов монтажа, которые необходимы при обустройстве кабель-каналов на неровных поверхностях.

Что касается преимущества кабель-канала перед гофрой, то оно заключается в том, что на коробах можно разместить розетки и выключатели. Однако кабель-канал никак не уложить вглубь стенки, его используют только для наружного монтажа. В то время, как гофру без проблем можно скрыть от взгляда.

Объективно оценивая эти два средства монтажа, стоит сказать, что каждый из них подойдет в конкретном случае, выбирая, стоит учитывать характер и место применения.