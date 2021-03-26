Где у кабеля плюс и где минус? Как определить полярность кабеля

Полярность электроприборов имеет крайне важное значение. При неправильном подключении электроаппаратура в лучшем случае не будет работать, в худшем – выйдет из строя. Именно поэтому необходимо знать, где у кабелей «плюс» и «минус». Обычно эти значения указываются специальной маркировкой. Но что делать, если ее нет? Как определить полярность самостоятельно? Давайте разбираться.

Цветовые обозначения

Нередко пользователей интересует важный вопрос – какой цвет у провода с «плюсом» и «минусом». Чаще всего производители используют красный и черный цвет. Чтобы запомнить обозначение, достаточно воспользоваться ассоциацией с Красным крестом. Именно красный кабель означает «+». Соответственно, черный – «минус». Такая маркировка присутствует на аудио-, видеоприборах.

Соблюдать полярность крайне важно, в противном случае оборудование может утратить функциональность.





Другие разновидности маркировок полярности

Существуют общепринятые стандарты обозначения полярности, они обязательны не только для цепей переменного тока, но и переменного напряжения – одно- и трехфазного. Стандарты таковы:

красный или коричневый. Такая изоляция характерна для фазных проводов;

синий или черный. Означает «землю» или, проще говоря, ноль;

цветовая комбинация. Применяется для обозначения заземляющих проводников. Чередуются желтый и зеленый.

Вышеперечисленные цвета – базовые. Однако на практике встречаются и другие оттенки, что порой сбивает пользователей с толку.





Как проверить полярность?

Иногда возникают ситуации, когда перед подключением кабеля необходимо точно знать его полярность, но маркировка отсутствует или используются другие оттенки. Поэтому необходимо понимать, как это сделать правильно. Используются для этих целей специальные инструменты или подручные средства.

ВАЖНО! Если хотите определить полярность, обязательно сделайте соответствующие пометки на проводах, чтобы исключить дальнейшую путаницу. Для этого можно использовать, к примеру, цветной скотч или разноцветные фломастеры.

Вариантов проверки много, каким воспользоваться – решать пользователю. Главное – соблюдать меры безопасности и делать все правильно.

Проверяем полярность специальными приборами

Есть несколько специнструментов, которые помогут быстро и качественно определить «плюс» и «минус»:

Мультимер. Вариант, о котором пойдет далее речь, наиболее простой. Для этого используется специальный инструмент, на котором необходимо предварительно выставить режим замера постоянного тока до 20В. После этого в разъем «СОМ» подключается щуп, а в «VmA» – красный провод. При этом щуп выступает в качестве минуса, провод – плюса. После подготовительных манипуляций останется проверить провода щупами. В случае, если на экране высвечиваются цифры, щупы подключены правильно. Знак минус, засветившийся на экране, говорит о том, что подсоединение выполнено неправильно. Встречаются мультимеры со стрелками. При неправильном подключении стрелочка уйдет в противоположную сторону. Индикаторная отвертка. Если поднести отвертку к фазному проводу, в цепи произойдет замыкание, и контрольная лампа засветится. Инструмент простой, стоит недорого, служит долго. С ним вам не понадобятся дополнительные ресурсы, чтобы проверить полярность. Но есть и недостаток – вероятность неточного замера и даже ложного срабатывания.

Определяем полярность подручными средствами

Если под рукой нет специнструментов, а проверить кабель необходимо срочно, можно воспользоваться одним из нижеприведенных способов:

Лампа. Просто вкрутите ее в обычный патрон и подсоедините провод к известной нулевой линии, далее – по очереди проверьте все необходимые кабели. Если лампа загорится, значит, фаза присутствует. Батарейка. Способ простой и удобный, тем более, что на батарейках имеется привычная маркировка и обозначены «+» и «-». Проводки, которые проверяются, подключаются концами к разным сторонам батарейки, а второй конец буквально на пару секунд прикасается к выводу динамика. При движении диффузора наружу можно судить о правильном подключении, если же он «тянется» внутрь, необходимо поменять провода.

Есть два «дедовских» способа, которые придут на помощь в вопросе определения фазности. В первом случае используется сырой картофель, во втором – вода (непременно теплая). Итак, чтобы использовать картофель, его необходимо разрезать на две одинаковые половинки, в них воткнуть оголенные концы двух проводов. Другие концы подключаются к источнику тока. Далее останется включить прибор на 15-20 минут. Спустя указанное время на картофеле в том месте, где подключен положительный провод, появится зеленое пятно, около отрицательного образуются пузырьки – там выделяется кислород.

Последний вариант – использование теплой воды. Один конец кабеля необходимо подключить к источнику питания, второй – опустить в жидкость. Когда включится прибор, около отрицательного провода соберутся пузырьки.



