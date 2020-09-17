Гибкий кабель КГ. Что это и для чего нужен

Применение гибкого кабеля КГ

В данной статье разберемся что это и для чего нужен. Ведь именно ему среди всего многообразия чаще всего отдают предпочтение благодаря высокой гибкости и стойкости в экстремальных условиях.

Гибкий кабель КГ широко применяется и эксплуатируется. Его используют как в зонах с умеренным, так и в местах с тропическим или холодным климатом. Также изделие используют в открытых и закрытых помещениях и даже в кораблестроении.

Он предназначен для подключения передвижных механизмов между собой (его установка помогает увеличить скорость движущейся части) или подключения их к сети. Например, для сварочных аппаратов, экскаваторов, кранов и так далее.

Расшифровка маркировки

Кабель промаркирован аббревиатурой «КГ». Расшифровывается следующим образом: «К»- кабель, «Г» обозначает принадлежность к классу гибких. Дополнительно может быть промаркирован такими символами:

«Н» ставится, когда наносят дополнительный защитный слой, исключающий горение;

«Т» для кабелей с возможностью эксплуатации в тропическом климате;

«ХЛ» наносят, если кабель применим в условиях холодного климата.

Технические характеристики кабеля КГ

У КГ есть отличительные характеристики, которые делают его достойным и конкурентным на фоне других кабелей и влияют на его стоимость. К ним относится высокая гибкость, возможность использования при высокой влажности и повышенном уровне вибрации.

При установке стоит учитывать и ограничения, такие как температура окружающей среды для эксплуатации (от -50 °C и до +70 °C), потребляемая мощность и максимальное напряжение в электросети.

При соблюдении всех условий и грамотной эксплуатации срок службы может доходить до четырех лет.

Гибкий кабель КГ состоит из следующих элементов:

Токопроводящая жила. Она выполнена из большого количества медных проволок, имеющих круглое сечение. Жилы выполняются строго в соответствии с нормами ГОСТ.

Пленка из синтетического материала, которая играет роль разделителя.

Вулканизированный каучук. Его используют для изоляции. Цвет покрытия выбирается в зависимости о предназначения жилы.

Скрутка.

Еще одна синтетическая пленка, которая также применяется в качестве разделителя. Её наносят на поверхность скрученных жил.

Внешняя оболочка из бутадиенового каучука.

Жила является одним из важных элементов, поскольку она определяет его характеристики. Количество жил может варьироваться от одного до пяти. Сечение характеризует мощность нагрузки. Также диаметр сечения влияет на длину кабеля. Чем оно меньше, тем больше должна быть длина.





Модификации

Каталог гибких кабелей КГ достаточно широк. Это обусловлено тем, что у изделия есть несколько модификаций. Провод КГВВ с изоляцией из поливинилхлорида обладает увеличенным сроком службы. В КГН применяется негорючая резина. Данная модификация является одной их самых популярных. Существует также модификация РКГМ, в которой применяется кремнийорганическая изоляция и медное сечение.

Все перечисленные характеристики определяют, какой будет цена. Купить гибкий кабель КГ можно у отечественных производителей. Его изготавливают такие предприятия как ОАО «Электрокабель» Кольчугинский завод, ООО «КамКабель», ОАО «РыбинскКабель». Аналоги кабеля можно заказать у зарубежных производителей из Германии и Китая.

Прокладка изделия КГ

Наиболее неблагоприятный вариант, чтобы проложить гибкий кабеля КГ, – это провести его в земле, поскольку так он может повредиться из-за слабой собственной защиты. Кабель может быть проложен внутри труб, которые герметично стыкуются друг с другом, дабы избежать попадания чего-либо во внутрь из окружающей среды. Широко применима прокладка в желобах. В зависимости от факторов окружающей среды КГ может быть натянут в воздухе или установлен открытым способом.

Гибкий кабель КГ обладает рядом преимуществ, поэтому пользуется широким спросом среди профессионалов своего дела.