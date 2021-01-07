На какую глубину можно закапывать электрический кабель?

Прокладка кабеля под землей: вопрос глубины

Перед тем как решить вопрос о глубине закапывания электрического кабеля, обязательно необходимо провести исследование об изучении характеристик грунта с погодными условиями региона. Основываясь на полученных сведениях, инженеры проектировщики смогут не только точно определить, на какую глубину прокладывать электрический кабель в земле, но и понять траншейную конструкцию, где будет проложена электрическая проводка.

Все критерии выполнения строительных, монтажных работ установлены по нормативной, технической документации. Здесь глубина под землей электрического кабеля является далеко не единственным параметром. Имеет значение расстояние кабелей с типом траншейной герметизации, типом насыпи под электропроводку, типом дренажной системы. Все это косвенным или прямым образом зависит от грунтовых характеристик и погоды конкретного региона.

Обратите внимание! Электромонтажную работу можно проводить только по полному соблюдению требований техники безопасности.

Какой электрический кабель можно закапывать под землю? Для понимания возможности прокладки электрического кабеля под землей, рекомендуется познакомиться с таблицей ниже. В ней указаны кабельные марки в порядке применения в конкретных условиях.





Общие требования

Возможно ли сделать прокладку электрического кабеля под землей? Этот вопрос основополагающий во время решения задачи, связанной с доставкой электричества из одной точки в другую. Отсюда можно сделать вывод о зависимости электрической проводки. Для примера необходимо привести требования к кабельной прокладке, по которому планируется передача электрического напряжения до 35 киловатта:

глубина электрической прокладки в земле при траншейном использовании составляет от 70 сантиметров и больше. Траншейная ширина выбирается по требованиям расстояния между кабелем и траншейной стенкой. Она должна составлять 250 миллиметров. В некоторых ситуациях дно со стенками траншеи обкладывается плитами из бетона и иного строительного материала. Толщина с типом зависит от погодных условий региона с состоянием грунта и другими критериями.

Данные требования справедливы, как для классического грунта с умеренной коррозией, влажностью, твердостью, так и для пучинистого грунта, который начинает сезонно вспучиваться, когда воздействуют отрицательные температуры.

На какую глубину можно закапывать кабель?

Во многом все зависит от того, какие среднегодичные температуры в регионе, какова толщина промерзания грунта и имеются ли такие явления как термокарст с солифлюкцией, морозобойными трещинами и наледью. Термокастом называется состояние почвы, когда грунт проваливается при оттаиваивании. Солифлюкцией называется сползающий грунт по оттаиванию. Морозобойными трещинами называются те, которые образуются во время неравномерного сжатия грунта при его охлаждении. Наледью называется выход с замерзанием речной или грунтовой воды на поверхности зимой.

Все работы, связанные с подготовкой трассы к вечной мерзлоте, выполняются до того, как начинает таять грунт. Прокладка кабеля выполняется в подверженном к промерзанию грунте весной или осенью. Глубина выбирается по проектной документации. Далеко не все кабели можно использовать в вечной мерзлоте. В таких ситуациях применяются кабели, имеющие круглую проволочную броню - ОСК, АПвКВ. Также годится электропроводка с ленточным типом брони. При этом при прокладке ленточной брони трасса обязательно подвергается обваловке, то есть она засыпается гравием и песком. В обеих ситуациях устраиваются дренажные каналы вдоль траншеи, чтобы отвести воду и возвести системы задержания снега.







При наличии скальной местности, глубина прокладки электрического кабеля зависит от возможности создания траншей в скальных породах. Для этого необходимо брать корчеватели с отбойными молотками или динамитом. Все будет зависеть от того, насколько твердая почва, какой у нее тип расположения. Минимально необходимо прокладывать кабель на глубину в 70 сантиметров, а оптимально - на 100 сантиметров. При этом траншею необходимо рыть на 30 сантиметров в ширину. Стоит указать, что если речь идет о скальной местности, необходимо использовать особые кабельные марки, имеющие проволочную броню, к примеру, АВКбШв, ПвКШп. Они устойчивы к механическому воздействию, блуждающему току, ржавчине и прочему внешнему воздействию.