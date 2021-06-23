ГОСТ и ТУ в кабельной промышленности

Любой кабель изготавливается по техническим условиям, которые устанавливает завод-производитель. Эти требования сокращенно и называются «ТУ».

ГОСТ – это определенные стандарты, разработанные государством. Их соблюдение обеспечивает безопасное использование продукции. Кабель, разработанный по ГОСТу, соответствует всем техническим требованиям. При правильной эксплуатации он не вызовет короткого замыкания или пожара.Нужно помнить, что ТУ и ГОСТ не всегда совпадают. Например, многие заводы изготавливают кабель, сечение которого намного меньше, чем предусмотрено в государственных требованиях. Поэтому и стоимость изделия будет ниже. Это не значит, что кабелем совсем пользоваться нельзя. Просто он изготовлен для конкретных целей и требует определенных условий эксплуатации.

Обычно изделия, изготовленные по ГОСТ и ТУ можно отличить внешне. Достаточно взять в руки два разных кабеля. Изделие, изготовленное по техническим условиям, имеет маленький диаметр. Такая разница будет хорошо заметна. Кабель, выполненный по государственным стандартам, более толстый и массивный.

Многие производители не учитывают государственные требования только потому, что хотят сэкономить. Они закупают дешевые материалы, вследствие чего уменьшается себестоимость. А потом пытаются продать товар дороже.

Производители и реализаторы ни от кого не скрывают, что им намного выгоднее продавать изделия, сделанные по ТУ. Люди, которые не разбираются в электрике, покупают кабель там, где дешевле. Они не обращают внимания на маркировку и соответствие стандартам.

Кроме этого, сейчас в магазинах редко встречаются изделия, изготовленные по ГОСТам. Их просто не закупают. Поэтому качественную проводку можно купить, только связавшись с производителем и заказав большую партию.

Для монтажа в домах и квартирах чаще выпускают кабель по ТУ. По ГОСТу их делают только для крупных предприятий. Но лучше обращать внимание на этот показатель. Для монтажа электропроводки в жилище желательно все же использовать качественные материалы, соответствующие государственным стандартам.

ТУ или ГОСТ: что лучше выбрать?

Для монтажа электропроводки потребуется кабель. При покупке недостаточно ориентироваться только на ГОСТ и ТУ. Нужно обращать внимание на маркировку, цвет изоляции, количество жил, сечение и другие характеристики.





При выборе следует получить информацию о производителе. Лучше сотрудничать только с известными заводами, которые изготавливают качественную продукцию. Необходимо потребовать сертификаты и другую документацию, где будут указано, что товар соответствует техническим или государственным условиям.

При выборе необходимо соблюдать некоторые правила:

Нужно посмотреть на внешний вид кабеля. Если он имеет повреждения изоляции или трещины, то лучше воздержаться от покупки. Желательно проверить изделие на прочность. Для этого необходимо согнуть его. Если на месте сгиба останется трещина или след, это свидетельствует о некачественной изоляции. Необходимо взять штангенциркуль и измерить диаметр. По этому показателю можно высчитать сечение и определить, подходит ли оно.

Конечно же, лучше покупать кабель, изготовленный по ГОСТу. Он будет полностью соответствовать всем требованиям безопасности. Изоляция и жилы в таких изделиях изготавливаются из качественных материалов, которые не будут сильно греться и не загорятся.

Это не значит, что кабель, выполненный с учетом ТУ, использовать нельзя. Он тоже пригоден для эксплуатации. Но для него необходимы особые условия. Такие изделия монтируют в технических помещениях, где отсутствуют высокие нагрузки.

Выводы

Кабель по ТУ стоит в несколько раз дешевле. Это связано с использованием материалов низкого качества для изготовления. Сечение и сопротивление таких проводов снижено. Несоответствие характеристик государственным стандартам может привести к возгоранию. Пострадает имущество и, возможно, жильцы дома. Поэтому, если нужно качественное и безопасное изделие, берите кабель, изготовленный по ГОСТу.

Проводка по ТУ быстро приходит в негодность. Жилы начнут окисляться и рваться. Полностью менять электропроводку придется уже через 5-7 лет. Кабель по ГОСТу прослужит 20-30 лет.

Приобретать изделия нужно в проверенных местах. Лучше заранее узнать, с какими производителями сотрудничают магазины. А перед покупкой необходимо попросить у продавца сертификат на продукцию, а также обратить внимание на маркировку. Чтобы обеспечить себе безопасность и сохранить имущество, нужно ответственно относиться к выбору кабелей для электропроводки.