Характеристики провода ШВВП

Расшифровка аббревиатуры

Является прочным и надежным, соответствует международным стандартам. Чтобы выбрать его, следует обращать внимание не только на характеристики, но и на состав изоляционных материалов, сечение токопроводящих жил.

Для того, чтобы разобраться с назначением провода ШВВП, сферой его применения, найти информацию о свойствах, для начала следует расшифровать аббревиатуру. Буква «Ш» означает «шнур», «В» – поливинилхлоридная оболочка жил, «В» – внешняя изоляция из поливинилхлоридного материала, буква «П» означает «плоский профиль».

Токопроводящие жилы изготавливаются из тонких медных проводников, которые скручиваются между собой. Благодаря такой особенности конструкции провод является гибким. Изолированные скрученные жилы дополнительно обрабатываются тальком, что способствует увеличению гибкости.

Характеристика изделия

Провод ШВВП можно использовать при температуре окружающей среды от -25 до +40 градусов по шкале Цельсия. Допустимое напряжение составляет до 380 В, значение тока – 20 А. При использовании шнура максимальный нагрев жил составляет 75 градусов.

Электрические параметры:

номинальное напряжение составляет от 220 В до 380 В;

предельная пропускная мощность составляет 1300 Вт;

на протяжении 15 минут шнур выдерживает шоковое напряжение 2000 Вт;

удельное электросопротивление может составлять до 270 Ом;

токовая нагрузка у провода с сечением 0,5 мм.кв составляет 3 А, провода с сечением 0,75 мм.кв – 6 А.

Механические свойства изделия:

провод обладает высокой гибкостью (5 класса);

жила изготавливается из меди, что позволяет обеспечить высокую стойкость к перегибам и изломам;

изделие отличается долговечностью и большим сроком эксплуатации;

провод выполняет функции при разных температурных условиях (до +80 градусов);

оптимальные температурные показатели для работы составляют от -40 градусов до +50 градусов.

Изделие не боится заломов и перегибов, производителем установлен десятилетний срок службы. Провод бывает двухжильный и трехжильный, с сечением 0,5 или 0,75 мм.кв. Для удобства технические характеристики можно разделить на электрические и механические.

Применение провода ШВВП

Изделие применяется не только для подключения различных электроприборов, но и при электрификации зданий. Благодаря своим свойствам, его можно использовать для монтажа освещения, электропроводки в частных домах, помещениях склада и прочих зданиях.

Шнур можно использовать для подсветки рекламных щитов, вывесок и прочих атрибутов. Также изделие подходит для прокладки под штукатурку, в трубах или кабельных каналах. Процесс монтажа упрощается тем, что провод имеет цветную маркировку. Синий цвет провода всегда подключается к «0», а в трехжильном можно увидеть желтую и желто-зеленую изоляцию. Обычно такой вид изделия используется, если необходимо подключить двухфазное устройство с заземлением.

Виды изделия

Провода ШВВП отличаются площадью сечения токопроводящей жилы, их количество и цветом изделия. В основном, изделия выпускаются в белом цвете, но в некоторых магазинах можно увидеть провод с черной наружной оболочкой. Они не имеют никаких различий между собой, и цена провода ШВВП от этого также не меняется.

В Государственных стандартах имеются требования, которые применяются к данному виду изделия. Площадь сечения проводника может составлять 0,5 и 0,75 мм.кв. В продаже имеются провода другого сечения, их также можно использовать, но на такую продукцию не выдается сертификат. Каталог содержит более подробную информацию и видах изделия и их технических характеристиках.





Преимущества и недостатки изделия

Основными положительными качествами провода ШВВП являются высокие токопроводящие свойства, надежное изоляционное покрытие, высокая гибкость, способность выдерживать деформацию, удобная цветовая маркировка для простого монтажа.

Недостатками изделия можно считать недостаточную мощность и необходимость дополнительной защиты при наружной прокладке. Провод не подойдет для подключения приборов с высокой мощностью, его можно использовать только для подключения к сети бытовых приборов, компьютерной техники, при монтаже систем освещения и настольных бытовых приборов небольших размеров.

Производители

Провода ШВВП выпускаются многими крупными производителями. Качественную продукцию, соответствующую стандартам, можно купить у одного из них. Одними из самых известных считается Верхнеокский кабельный завод, современное предприятие «Энергокабель» и «Кабель Электросвязь».

Заказать провод ШВВП можно, выбрав одного из лучших производителей. Эти предприятия оснащены высокопроизводительным оборудованием, благодаря которому выполняются все технологические операции по изготовлению, испытанию, маркировке и упаковке продукции.