Кабели для наружной, внутренней и внешней прокладки – в чем отличия?

Существует несколько разновидностей кабелей, используемых для различных типов монтажа. Одни изделия применяют для наружной прокладки. Другие разновидности для внутренней. А третьи – для внешней. При этом каждый вид запрещено использовать для монтажа каких-либо иных коммуникаций.

Наружная прокладка

Наружный вариант монтажа подразумевает прокладку электрически кабелей поверх стен, пола, или потолка помещения. В домашних условиях такой способ встречается очень редко. Никто не желает видеть нагромождение проводов у себя в квартире или дома.

Наружный вариант часто используют для монтажа электрической сети на производствах или в специальных зданиях. Для этого варианта прокладки используют любые марки, которые, согласно действующим ГОСТам, разрешено использовать внутри помещений.

Для наружной прокладки используют медные и алюминиевые кабели. Последний вариант начинает терять свою популярность из-за минимальных технических параметров. При выборе подходящего изделия следует учитывать такие характеристики как:

пластичность;

устойчивость перед механическими и физическими повреждениями;

температуру, при которой кабель сможет продолжать эффективно подавать электричество.

Кабели для наружной проводки отличаются типом обмотки. Она должна быть не только устойчивой перед механическими нагрузками, но и перед колебаниями температуры. Допускается применение одножильного и многожильного кабеля.





Внутренняя прокладка

Согласно действующим официальным ПУЭ, внутренний монтаж проводки, как в жилых, так и производственных зданиях, возможен только при использовании кабеля с медной жилой. Алюминиевая продукция не способна справиться с нагрузками и существенно уступает по следующих характеристикам:

меньшая проводимая способность;

быстрое окисление оголенных контактов;

краткий срок эксплуатации из-за хрупкости;

повышенная сложность прокладки;

меньший показатель гибкости.

Для внутренней проводки часто используют кабели с поливинилхлоридной обмоткой. Она позволяет изгибать провод под разными углами, продолжает обеспечивать защиту при снижении и повышении температуры, противостоит незначительным механическим нагрузкам. Ключевую роль при выборе уделяют сечению жил. Чем выше этот показатель, тем большее напряжение способна выдержать проводка без поломки.

Наиболее популярными вариантами считается ВВГ, ПВС, ШВВП, ППВ, ПВ1 и ПВ3.





Внешняя проводка

Внешняя проводка подразумевает прокладку линий связи. Наиболее распространенным вариантом считается витая пара. Это стандартный телефонный кабель, который широко использовался до конца прошлого века. Постепенно его начал вытеснять современный 4-парный провод, применяемый для подключения сети интернет.

Главным критерием выбора подходящего кабеля на сегодня считается скорость передачи информации. Основным отличием является отсутствие классификации изделий по конструкции и применяемых материалах. Современная витая пара имеет 7 категорий:

САТ1;

САТ2;

САТ3;

САТ4;

САТ5;

САТ6;

САТ7.

Ключевыми особенностями является частота, которая колеблется в пределах от 0,1 Гц до 700 МГц. При этом кабель САТ1 использовали еще во времена СССР, где он получил разговорное название «лапша». А САТ7 до сих пор остается утвержденным только в международных стандартах.





Исходя из выше представленной информации, можно смело утверждать, что разница между кабелями, применяемых для внутренней, внешней и наружной прокладки, заключается в предъявлении разных требований. Первостепенными являются температурный диапазон, влагоустойчивость, светоустойчивость, горючесть и распространение огня. Для наружной прокладки идеально подходит обмотка из полиэтилена, так как материал прекрасно удерживает влагу. Для внутренней – используют поливинилхлоридные полимеры, так как они выдерживают механические нагрузки. А внешняя прокладка кабеля требует совершенно иного подхода в выборе, так как ключевым параметром является скорость передачи данных.