Кабель для наружной прокладки

Особенности уличной прокладки кабеля

На кабельные линии, которые прокладываются на открытом воздухе, действуют следующие негативные факторы:

лучи солнечного света;

холодный, горячий воздух улицы;

ветер, град, снег, дождь;

гололед.

Солнечный свет пагубным образом влияет на проводниковую изоляцию. Негативное воздействие на проводник длительное и трудно контролируемое. По этой причине рекомендуется выбирать изделия, сделанные из материала, устойчивого к действию ультрафиолетовых лучей.





Низкая, как и высокая температура воздуха приводит к растрескиванию изоляционного слоя. Поэтому, выбирая кабель и проводник, необходимо выявить его диапазон рабочих температур. Также рекомендуется учитывать температуру монтажа. Как правило, она равна 20 градусам.

Сильный ветер повреждает кабельную оболочку линии и жил внутри. При прокладке проводника на улице, следует учитывать, в каком климатическом районе производится электромонтаж.

Гололед - еще один негативный фактор, который влияет на кабель. Если проводник покрывается льдом, он становится тяжелее и под своим весом рвется.

Прокладывая кабель на улице, следует учесть плюсы и минусы каждого способа наружной прокладки:

По воздуху - один из самых быстрых способов электромонтажа, который требует надежного прикрепления тросов. Недостаток такой электропрокладки заключается в том, что кабельные линии подвергаются негативным влияниям погодных условий.

По стенам - еще один популярный способ прокладки кабеля, для которого нужно правильно выбрать проводник. По стенам трудно делать монтаж кабеля, такой способ прокладки нарушает внешний вид здания и негативно влияет на проводник температуры окружающего воздуха с солнечным светом.

По земле - способ электромонтажа кабеля, сопряженный со множеством проблем. Внешний вид здания не нарушается. Кроме того, на проводник не влияет солнечный свет и другие погодные условия. Недостаток состоит в трудозатратности монтажа, привлечения стройтехники для подкопки кабельной траншеи.





Какой кабель подходит для наружной прокладки?

Чтобы делать прокладку на открытом воздухе в однофазной и трехфазной электрической сети, необходимо использовать СИП, ПВС, ВВГ, ВБбШв и разновидности этих проводников.

СИП считается самонесущим изолированным проводом, жилы которого выполнены из алюминия. Нередко встречается со стальными, алюминиевыми жилами или голыми несущими нейтралями. Проводник используется, чтобы организовывать воздушные линии электрических передач. Их изоляция делается из сшитого полиэтилена. Она отличается прочностью, устойчивостью к ультрафиолетовым лучам, по этой причине используется без гофры. СИП протягивается воздушным способом от столба электрических передач. СИП стойкий кабель к ультрафиолетовым лучам, отличается высокой изоляционной прочностью и не требует дополнительных тросов для подвески.

ПВС - гибкий провод соединительного типа, имеющий виниловую изоляцию, медную, многопроволочную конструкцию жил с разным сечением. Главным его назначением служит подключение садовой техники, электрического инструмента. Из-за своей конструкции его можно прекрасно использовать для садовой газонокосилки. Поскольку срок его годности составляет 6 лет, его нельзя использовать в качестве домашней электропроводки.

ВВГ - универсальный уличный проводник с виниловой изоляцией жил, оболочкой и отсутствием брони. Прокладывается по зданиям, сооружениям, подвешивается на тросе и укладывается в земле в траншее. Отличается универсальностью, большим сроком эксплуатации. Не требует использование защиты во время открытой прокладки. Обладает модификацией ВВСГ. Буква С обозначает стальной самонесущий трос. Такой проводник подходит для подключения объектов по воздуху.

ВБбШв - уличный проводник, который не нуждается в защите при прокладке. Обладает виниловой изоляцией жил, броней без подушки и виниловым шлангом. Его плюсами служит повышенная устойчивость к механическим повреждениям и отсутствие дополнительной защиты, а недостатками - вес и неудобство в монтаже.

В заключение стоит указать, что для уличного электромонтажа также подходит любой телефонный кабель, ПРППМ, модификации ВВГ. При этом последние проводники следует прокладывать только в гофре.