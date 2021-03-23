Кабель для сауны: инструкция по выбору маркировки термостойкого кабеля

При строительстве сауны нужно учитывать не только комфорт находящихся в ней людей, но их безопасность. В первую очередь это правило касается обустройства электрической проводки. Ведь в каждом помещении необходимо установить светильники, подключить водонагреватель, прочие бытовые приборы. Так как в помещении будет постоянная влажность и повышенная температура окружающей среды, для монтажа идеально подходит кабельная продукция, относящаяся к категории термостойких изделий.

Для создания электрической проводки выбирают кабели с разным видом изоляции и обмотки, а также с различными параметрами.





Виды термостойких кабелей

В современных строительных магазинах можно отыскать множество различной термостойкой кабельной продукции. Самыми популярными разновидностями считаются:

ПВС. Это медный многожильный кабель. Оболочка создана из поливинилхлоридных полимеров. Его можно монтировать в помещениях, где температура окружающей среды не превышает значения в +400С. Применение в парно комнате недопустимо. РКГМ. Термостойкий провод, который способен выдержать значительное повышение окружающей среды до +1800С. Он отлично функционирует при постоянной высокой влажности воздуха. Медная жила внутри обработана силиконом, который исполняет роль дополнительной изоляции. Оплетку создают из стекловолокна. ПВКВ. При изготовлении оболочки в нее добавляют некоторое количество кремния. Этот материал способен выдержать значительное повышение температуры и противостоит проникновению влаги. Кабель, ни при каких условиях не проржавеет и не воспламенится. ПРКА. Изготавливается с медной жилой. Относится к категории жаропрочных кабелей. Идеально подходит для монтажа проводки в парных комнатах и сушках. Обладает повышенным параметром твердости. Единственным недостатком считается чувствительность к механическим деформациям. При частых изгибах быстро приходит в негодность. ПНБС. Используется в помещениях, где температура может повыситься до +1500С. ПАЛ. Обмотка кабеля изготовлена из асбеста, который во избежание контакта с влагой покрывают слоем лака. Сохраняет свою функциональность при температурах внутри помещений до +2000С. Если показатель увеличится до +3000С, начнет выделять токсичные компоненты, но не разрушается. ПМТК. Идеально подходит для монтажа электрической проводки в банях и саунах. Жаропрочное изделие подходит для подключения мощного оборудования, например, водного нагревателя. ПРКС. Имеет такие же параметры как ПМТК, но отличается повышенной гибкостью и устойчивостью перед влажной средой.

Выбирают подходящий кабель в зависимости от целей, которые преследует монтажник.





Освещение в мойке

Комната, в которой проводят водные процедуры, называется мойкой. Здесь практически всегда присутствует большая влажность воздуха. Поэтому следует выбирать кабель с повышенной влагоустойчивостью. К таким маркам относятся ВВГнг и зарубежный аналог NYM. Выбирают сечение жилы от 1,5 до 2 мм2.

Освещение в предбаннике

Предбанник – комната, которая считается своеобразным коридором. Здесь практически нет повышенной влажности и высокой температуры окружающей среды. Для монтажа проводки выбирают кабель, который соответствует стандартам пожарной безопасности. Самыми распространенными марками считаются ВВГнг-LS и ВВГнг-FRLS. Сечение выбирают не более 2,5 мм2.





Подключение водонагревателя

Согласно общепринятым нормам и стандартам, в бане или сауне используют стандартный проточный водонагреватель, получающий питание от электрической сети. Его устанавливают непосредственно в мойке. Если же используется накопительное оборудование, его монтируют в предбаннике.

Для сауны подходит модель с мощностью от 1,5 до 2,5 кВт. Они подключаются к стандартной сети в 220 В. Поэтому для монтажа проводки подходит обычный кабель ВВГ, ВВГнг. Сечение будет равно максимум 2,5 мм2. Расположенный в мойке агрегат запрещено подключать к розетке. Их здесь вообще не должно быть. Поэтому кабель подключают напрямую к клеммам оборудования.