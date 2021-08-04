Кабель для сварки: обзор популярных марок и сечений

Чтобы дальнейшая комплектация была максимально выгодной, удобной и надежной, важно знать параметры, на которые необходимо обращать внимание при выборе провода. Особое значение имеют марки и сечения.

Общие требования

Кабели применяются в работе с электротоком, поэтому к ним предъявляется ряд серьезных требований. Такие изделия, непременно, должны соответствовать нормам безопасности. Выбирая изделие, обратите внимание на то, чтобы оно было максимально устойчиво к ударам, разрывам, а также к воздействию агрессивной среды.

Еще одно требование – гибкость кабеля. Чем этот параметр выше, тем лучше. Это обеспечит возможность изменения положения провода и не станет причиной его быстрой порчи. Также стоит учитывать, что многократные сматывания-разматывания не должны сказаться на эластичности шнура, поэтому лучше отдавать предпочтение износостойким покрытиям.

В зависимости от сфер применения сварочного аппарата шнуры должны быть стойкими относительно воздействия внешних факторов, таких как влага, солнечные лучи, мороз, загрязнения.

Какую марку выбрать?

Современный рынок предлагает огромный ассортимент изделий, использующихся в оборудовании, предназначенном для сварки. Все они отличаются уникальными тех характеристиками.

Выбирая, стоит четко понимать. Для каких целей будет применяться агрегат. Разделение происходит по количеству жил. В зависимости от этого провод бывает:

Одножильным. Используется для компактной сварки. Изготавливается из меди или сплавов на ее основе.

Многожильным. Сфера применения такого изделия достаточно широкая, применяется не только для сварочных работ, но и с целью резки металла.

КОГ1. Схож с предыдущим вариантом, но в нем применяются жилы уменьшенного диаметра. В результате шнур отличается максимальной гибкостью, что особенно актуально во время работы сваркой в труднодоступных местах.

КНГ. Буква «Н» в маркировке является свидетельством негорючести изделия, а это означает, что изоляция выделяется жаростойким покрытием. Это особенно актуально для тех, кто работает в местах с повышенной вероятностью возгорания.

КГ-ХЛ. Если видите подобную маркировку, знайте. Провод предназначен для эксплуатации в суровых условиях холода, ведь в его составе есть каучук. Да при температуре -60 градусов гибкость кабеля не изменится. Отличный вариант для тех, кто часто вынужден делать сварочные работы на холоде.

КПЭС. Вместо жилы здесь используется спиралевидная трубка. Внутри – пропущена проволока, замыкающая цель и возбуждающая электродугу. Сфера использования – полуавтоматы. Стоимость изделия может варьироваться и зависит от диаметра. Стоит также учесть «минус» провода: из-за полой внутренности срок его эксплуатации минимален и равен примерно 1,5 года.

КВС. В изоляции изделия присутствует полихлорвинил, и об этом говорит данная маркировка. Оболочка отличается устойчивостью к истираниям, что особенно актуально, когда сварщику необходимо слишком часто перемещаться, а кабель при этом волочится по земле или по полу.

КГТ. Предназначен для применения при высоких температурных режимах. Это оптимальный вариант, который подходит для использования в сверхжарких условиях.

Выбираем сечение и длину

Что касается самой маркировки, то она представлена буквенно-цифровым сочетанием. При этом цифры расскажут о том, какое количество жил присутствует. Главные маркировки.КГ. Одна из наиболее распространенных разновидностей кабеля гибкого. Используя такой провод, можно подсоединить аппарат к сети или присоединить держатель электродом, а также зажим массы.

Сечение сварочного кабеля может быть самым разным, главное – правильно определить, какое именно необходимо. Выбор основывается на силе тока, которая будет применяться. Чтобы оценить возможность применения того или иного сечения, воспользуйтесь нижеприведенной таблицей:





Что касается необходимой кабельной длины, вокруг этого параметра ведутся постоянные споры. Так, если увеличить длину, но оставить сечение, будет отмечаться рост сопротивления и индуктивности. Если провод будет слишком длинным, придется постоянно собирать его в катушку поблизости самого аппарата. Если же шнур будет недостаточно длинный, аппарат необходимо будет постоянно перемещать, что доставит дополнительные неудобства во время работы.

Многие специалисты сходятся во мнении, что оптимальным значением длины будет 5-10 м. Это при условии, что вы не варите постоянно слишком большие объемы. При необходимости аппарат можно будет подключить к сети с помощью удлинителя.