Кабель для сварочного аппарата: самые популярные маркировки

Сварочные работы – это отличный способ соединения нескольких деталей в одну цельную конструкцию. Для проведения работ используют специальное оборудование, к которому нужно подобрать правильные сварочные кабели. Выбрать провода для сварки бывает трудно из-за большого разнообразия моделей. Рассмотрим подробнее популярные маркировки кабелей для сварочного аппарата и условия, при которых их стоит использовать.

Сварочный кабель – какие выдвигаются требования

Кабель в сварочном аппарате используется для зажима массы и в виде держателя электрода. Перед покупкой определенной модели стоит ознакомиться с общими требованиями, предъявляемыми к кабелям:

повышенная гибкость – требуется для того, чтобы во время сварки не возникало проблем с горелкой или электродом;

устойчивость материала – модель должна выдерживать механическое воздействие, скручивание, не допуская появления разрывов;

сечение провода – лучше выбирать большое сечение, оно поможет снизить влияние нестабильной работы электрической сети;

возможность регулярно скручивать и раскручивать кабель, не вызывая повреждений;

эластичная изоляция – она не должна твердеть даже в условиях низких температур.

Приобретая кабеля, подходящие под указанные характеристики, можно быть уверенным, что сварочные работы пройдут на высшем уровне.

Особенности маркировки: популярные модели сварочных кабелей

Маркировка на любом сварочном кабеле – это сочетание определенных цифр и букв, которые при расшифровке помогают понять, для каких работ и условий предназначен провод. Например, если в технических параметрах указано сочетание букв «КС», то при расшифровке это означает «кабель сварочный». Рассмотрим популярные виды маркировки, которые считаются универсальными и применяются чаще остальных вариантов.

Самая распространенная маркировка. КГ означает кабель гибкий – такие модели зарекомендовали себя, как универсальные провода, способные работать с постоянным током до 1000В, переменным до 600В, подходят для подключения на частоте до 400Гц. С их помощью получится подключить массу к держателю или сварочный аппарат к сети с напряжением 220-380В.





Считается аналогом гибкого провода, но имеет выше класс гибкости. Расшифровывается аббревиатура, как кабель особо гибкий 1, где 1 – это класс гибкости. Модель отличается тем, что имеет уменьшенные по диаметру жилы, что делает провод тоньше и гибче. Такой вид подходит для работ, где требуется провести кабель под странным углом (острым, развернутым), идеален для работ под потолком, когда провод требуется держать мастеру в руках. Выдерживает нагрузку на 220В с частотой 50Гц.





Маркировка «Н»: КГН

Если на проводе нанесена пометка с буквой «Н», то это означает, что оболочка модели выполнена из негорючих материалов. Изоляция в таком случае жаропрочна, она способна выдерживать до 200 градусов и не начинать плавиться. Такие модели используются в сварочных работах, применяемых в условиях возгорания – они востребованы службами пожарных, МЧС, ремонтными организациями и другими.





Буква «Т» в маркировке кабелей означает «тропический». Подобные модели предназначаются для работы в условиях повышенной температуры. Их изоляция выдерживает до +80 градусов по Цельсию, менее подвержены грибкам и плесени.





Нанесенный индекс «ХЛ» на проводе говорит о том, что провод может использоваться при пониженных, холодных температурах. Такие кабели отлично выдерживают морозы, их оплетка выполнена с добавлением каучука, что не позволяет им трескаться. Используются мастерами в холодных регионах, на Крайнем Севере.





Кабели с маркировкой КВС – это провода, в составе изоляции которых есть поливинилхлорид. Такие модели имеют увеличенный срок эксплуатации, менее подвержены стиранию. Могут использоваться в разных температурных режимах – выдерживают от -40 до +10 градусов. Главный минус такой модели в отсутствии гибкости, что не позволяет использовать его в качестве проводника для электродержателя.





Провод КПЭС – это кабель с полой конструкцией, не отличающийся длительным сроком службы, но предназначающийся для полуавтоматического вида сварки. У такой модели внутри установлена спиралеобразная труба, с помощью которой легко пропускать проволоку, замыкающую электрическую дугу. Применяется для работы с постоянным или переменным током



Сварка происходит путем плавления сварочной дуги, но для ее проведения важно разбираться во многих тонкостях: подобрать полярность, ток, электроды и кабель. Последний считается одной из важнейших деталей, так как именно с помощью правильно подобранного кабеля происходит подключение сварочного инвертора к источнику питания. Разбираясь в маркировке, нанесенной на провода можно быстро и правильно подобрать модели, подходящие под определенные рабочие условия.