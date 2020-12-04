Кабель для ввода в дом под землей - один из самых востребованных видов кабельной продукции, поскольку он применяется, чтобы обеспечить электрическое снабжение зданий с сооружениями, декоративным, уличным и ландшафтным освещением. Сделать электрическое снабжение бытовок с палатками. До начала работ необходимо определиться с кабельной маркировкой. Зачастую лучшим вариантом является бронированный кабель, поскольку он надежно защищен от механического повреждения. Может быть выполнена кабельная прокладка другими проводниковыми марками без брони, но тогда следует обеспечить укладку проводников в асбестоцементые со специальными трубами. Электромонтаж проводить только по требованиям техники безопасности.

Виды кабеля для подземного электромонтажа

Важный фактор, который определяет длительность срока эксплуатации проводника с его характеристиками, служит изоляционный материал. Бумажная изоляция гарантирует получение отличных электротехнических характеристик, длительный эксплуатационный срок во время низкой цены. Недостаток такой изоляции это низкая влагоустойчивость для полной герметичности оболочки. Существенная разница состоит в глубине прокладки. На разных кабельных участках может происходить стекание пропитывающего состава к находящемуся ниже участку. Это снизит изоляционную прочность и сократит эксплуатационный срок.

Изоляция из поливинилхлорида с полиэтиленом поможет сделать прокладку кабеля в агрессивной среде, во время повышенной влажности или пожарной опасности.

Прокладывая проводник в почве, где повышенное действие коррозии, необходимо использовать кабель, имеющий свинцовую или алюминиевую оболочку. При риске получения механического повреждения проводника, необходимо использовать кабель, имеющий стальную броню ПвКШп.





Марки кабеля для подземной прокладки

Чтобы прокладывать кабель в пониженном коррозийном действии грунта, необходимо использовать кабель АВВГ, АСПл и ААБл с их разновидностями. Если грунт имеет среднюю коррозийную активность, следует отдать предпочтение ААШв, АСБ, ААШп, АСПл и другим проводникам. Если почва обладает повышенной коррозийной активностью, стоит покупать ААШв, ААШп, ЦААП2лШв

Чаще всего, для подземной прокладки используется бронированный кабель ВБШв с аналогом АВБбШв. Благодаря наличию защитной стальной брони его можно прокладывать, не используя защитных труб. Благодаря поливинилхлоридной изоляции, его можно использовать в тех местах, где особенно много влаги, но не выше 98%. При этом следует сделать заземление стальной брони. Это правило описано в ПУЭ.





Нередко для подземного электромонтажа применяется бронированный кабель, обладающий бумажной изоляцией и его свинцовый аналог: СБ, СБл, СКл. В конструкции указанных кабелей есть металлическая оболочка. Она защищает бумажную изоляцию от влаги. Тем не менее, они менее надежны, чем проводники с церезиновой пропиткой - ЦСП, ЦСБ и ЦСКЛ, которые также применяются при подключении электричества в дом под землей.

Третьими по частоте использования являются кабели ПвБбШп, ПвВ, ПвПг. Это проводники, которые используются для осуществления монтажа при отрицательной температуре окружающей среды, отсутствии необходимости в прогревании. Недостатком их является завышенная цена. Тем не менее, высокая стоимость компенсируется повышенной надежностью, долговечностью, практичностью, эффективностью и экономичностью содержания, простотой монтажа кабелей под почву.

Какие кабели нельзя прокладывать в земле?

Не рекомендуется прокладывать в земле для подключения света в дом ВВГнг, ВВГ, СИП, КГ. ВВГнг не рекомендуется к подключению без дополнительной защиты от механического действия. Но, прокладывать такие провода в ПНД трубах можно. ВВГ не обладает защитными свойствами, как и аналогичный выше проводник. Его нельзя укладывать в землю незащищенным. Допустимо его монтировать в трубах.

СИП в почве нельзя прокладывать, поскольку этот вид предназначен для воздушного электромонтажа по общепризнанным рекомендациям ПУЭ. КГ нужен, чтобы подключать подвижные механизмы. Его также нельзя в открытую прокладывать в почве по ПУЭ. Чтобы защитить небронированные источники, необходимо использовать двустенный вид гофрированных труб и технических полиэтиленовых труб. При этом по ПУЭ вне комнат нельзя использовать стальные трубы для защиты кабелей.