Кабель для взрывоопасных зон

Стоит понимать, что понятие взрывоопасной зоны дано в ГОСТе от 1999 года в ПУЭ. По ПУЭ выделяются 6 зон. Они отличаются друг от друга концентрацией взрывоопасной смеси на отрезки времени. Подробную характеристику каждой зоны необходимо учитывать, выбирая кабель.

Общие требования

Есть несколько видов кабелей, которые разрешается использовать во взрывоопасных участках. Это бронированные и небронированные источники. Бронированные кабели можно использовать в любой зоне. Небронированные кабели можно применять в первой и второй зоне при отсутствии вероятности их физического и химического повреждения. Однако небронированные источники можно укладывать в открытую или в закрытую во всех зонах.

В первой зоне можно применять только кабели с медными жилами, а в остальных - с алюминиевыми. Для взрывоопасных зон следует выбирать кабели, которые устойчивы к бензину и маслу, имеют поливинилхлоридную оболочку и кабельную изоляцию и обладают негорючей структурой. Разрешается по ПУЭ монтировать кабели с бумажной изоляцией, если выполняются соответствующие требования по оболочке изделий. Во всех зонах запрещается использовать проводку, лишенную изоляции.

Марки кабеля для взрывоопасных зон

Чтобы делать кабельную прокладку во взрывоопасной зоне, необходимо использовать следующую марку кабеля:

ВБбШв - проводник, который полностью способен удовлетворить потребности пользователей в безопасности. Он может пригодиться, чтобы подключать стационарные устройства к сетям до одного киловатта во взрывоопасных зонах разного типа. Это промышленный объект с шахтой, метро, другим подземным туннелем и каналом любого типа.



Контрольный кабель КВБбШв с разрешенными по ПУЭ аналогами. Эту марку можно использовать в первой и второй зоне. Она рекомендуется для использования в первой зоне. Этот контрольный кабель помогает передавать управляющие сигналы в так именуемые вторичные цепи, которые позволяют контролировать машины и другие электроустройства. Можно монтировать источник на открытом воздухе, в помещении, канале, туннеле, траншее и земле. Марка имеет хорошую защиту от агрессивной внешней среды и блуждающего тока. Она часто встречается около трамвайного, железнодорожного пути. Такой контрольный кабель можно увидеть в карьере. КПГН относится к гибким кабелям, которые преимущественно используются тогда, когда человеку нужно подключать передвижные машины и электрооборудование, к примеру, грузоподъемную технику. Проводник можно применять, чтобы организовывать прокладку во взрывоопасном участке. Он рекомендуется для применения в остальных классах, вне зависимости от эксплуатационных внешних условий. Он не боится воды, других химических жидкостей. ВБВ - еще один проводник, который можно использовать для прокладки во взрывоопасной зоне. Он обеспечивает стойкость изделий к форс-мажорным ситуациям, которые характерны для любой взрывоопасной зоны. Они прекрасно способны справляться с любыми видами нагрузок, работать на длительном воздействии в повышенных температурах. АВБВ - провод, который можно применять во взрывоопасных участках для неподвижных установок по допустимым требованиям ПУЭ во взрывоопасных зонах. Следуя советам ПУЭ, проводник следует прокладывать открыто в лотках, непременно защищая кабель от теплового и солнечного излучения. Можно монтировать кабели этой марки в несколько рядов, но не более трех из-за того, что токовые нагрузки существенным образом падают.





В заключение следует сказать, что выбирать кабель нужно, отталкиваясь от ПУЭ. Выбирать лучше всего кабель с пожарными инспекторами и надзорными органами с полным соответствием проекту.