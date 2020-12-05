Какой кабель нужен для подключения дома к электросети на 15 кВт?

Чтобы увеличить мощность электрической сети в частном доме, необходимо заменять провода. По этой причине следует разобраться, какой кабель нужен для подключения дома к электрической сети на 15 киловатт. Ниже представлена подробная информация, какой провод лучше применять, как его вводить в дом и какие бывают его разновидности.

Правила подключения к электросети на 15 кВт

Для ввода электричества в дом, необходимо знать законы электромонтажа и обладать соответствующими навыками. Классическая мощность подсоединенной сети для домашнего ввода на частных участках равна 4-6 киловатт, но если владелец имеет разрешение на строительство индивидуального жиль, он может подключать кабель на 15 киловатт. Это нужно, чтобы удобнее использовать электрические приборы с повышенной мощностью.

Электропитание должно проводиться по проекту, сделанному по индивидуальным техническим условиям. По этой причине, чтобы подключать электрические сети с новыми мощностями, необходимо подавать заявление поставщику и указывать требуемую мощность с напряжением (15 киловатт и 400 вольт). Эти параметры можно получить, посчитав суммарное количество потребляемой электроэнергии.

В новой технической документации компания-поставщик должна указать разрешенную мощность с величиной кабельного сечения, маркой, типом и требованиями к защите, подключение энергетической сети к дому.

Самостоятельное подключение без предварительного проектного согласования и допуска от энергопоставщика приведет к получению штрафа. При этом прокладывать алюминиевый кабель по конструкциям запрещено, поскольку они могут воспламениться. Прокладку медного кабеля следует делать на расстоянии в 1 метр от незащищенных кабелей, 30 сантиметров от стен. Неизолированного типа воздушные электролинии запрещено проводить над строениями, чтобы соблюсти требования безопасности.

Это важно! Любые действия с ЛЭП необходимо проводить, полностью отключив нужный участок и наложив переносное заземление.

Виды сетевого кабеля на 15 киловатт

Необходимо знать вид использования кабеля для ввода в частный дом: есть трехфазный и однофазный проводник. Трехфазные устройства обладают большим размером. Но такие типы вводного кабеля дают возможность подключения к дому асинхронных электроустройств, котлов, электроплит или отопительных систем.

Поскольку в трехфазной сети напряжение составляет 380 вольт, то чтобы защитить необходимо использовать трехполосный вид автомата до ввода сети в дом. Он поможет избежать появление пожара, токопоражения. Сможет дать защиту от короткого замыкания электрической сети. Провода различны по материалу. Медные кабели обладают меньшим сопротивлением, по сравнению с алюминиевыми, но стоят больше.

Кабель для проведения электрической сети различен по типу ввода:

Воздушный проводник АВК, СИП, АВВГ или ВВГ. Они передают ток до 1 киловатта и выдерживают температурный режим в -50-50 градусов. Недостаток воздушного ввода составляет в применении перемычек, которые нужны, чтобы кабель и щиток нормально функционировали. В электромонтажных правилах указывается, что такого рода перемычки не допустимо использовать, но при согласовании этого момента через компанию-поставщика, все возможно, поскольку на соединения установится пломба.

Подземный провод АВБбШв алюминиевого типа или ВБбШв медного типа, имеющий бронированное покрытие, оцинкованные ленты и защитный шланг. Это нужно, чтобы защитить кабель от пробоя и механического повреждения.





Для каждого подключения есть свои нормы соединения с прокладкой. Если неправильно установить кабель со всеми электроприборами, можно привести ситуацию к короткому замыканию. Также может поломаться электрооборудование из-за перепадов напряжения, поскольку неправильное мощностное распределение ведет к неэффективному использованию сети.

Расчет кабеля при подключении дома к электросети

Нужно знать сечение для 15 киловатт, поскольку при использовании алюминиевого и медного кабеля оно разное. Также оно разное при воздушном и подземном подключении. Для открытого способа монтажа на 15 киловаттной мощности необходимо использовать медную жилу с 4 миллиметровым сечением в квадрате и алюминиевую жилу в 10 миллиметров в квадрате. Для закрытого способа монтажа необходимо сечение в 10 и 16 квадратных миллиметров, соответственно. Длина кабеля будет зависеть от промежутка ввода до электростолба, дополнительных крепежей и подпорок.