Зачем нужен кабель в свинцовой оболочке?

Сфера применения свинцового кабеля

Кабель в свинцовой оболочке применяют для создания линии электрического питания в районной и городской сети, на промышленном предприятии, для энергоемких линий класса напряжения до 220 киловольт. Проводник в таком случае служит для линии связи, телевидения и обладает хорошей химической стойкостью к окружающей среде. Его кабельное исполнение позволяет его применять в любой макроклиматической зоне: умеренной, холодной и тропической.

Прокладку кабеля в свинцовой оболочке можно осуществлять в траншее, подземном кабельном канале, прямо в грунте с разной степенью воздействия, в помещении, где применяются различные кабеленесущие системы. Также ее осуществляют по воздуху при соблюдении требуемой защиты от пагубного влияния атмосферной среды. Телефонные с радиочастотными кабелями прокладывают в трубах с тоннелями и в местах, которые не подвергаются влиянию электромагнитной среды.





Конструкция

Токоведущая жила в силовых кабелях в свинцовой оболочке выполняется из алюминиевой, медной проволоки с конструкцией первого или второго класса. Часто применяют жилы секторного сечения, что позволяет плотно расположить кабельные элементы и уменьшить его диаметр. Для кабелей связи и радиочастотных моделей используется круглая медная проволока с небольшим диаметром. В качестве изоляции для жил силовых кабелей применяется кабельная бумага, которая пропитана с помощью изоляционного состава. Кабели связи имеют обмоточную изоляцию с помощью пластмассового корделя. Поверх него накладывают бумажные с пластиковыми лентами. В качестве изоляции коаксиальных пар применяются изолирующие виды полиэтиленовых шайб. Поверх них накладывается внешний проводник трубка из медного типа мягкой ленты.

Силовые кабели на 3кВ напряжение имеют экран. Его выполняют из электропроводящей бумаги или полиэтилена. Кабели коаксиального магистрального типа обладают стальным экраном. Кабельные жилы обязательно скручиваются, а потом формируются в пучки, обматываются нитями. Коаксиального типа проводники скручиваются вместе с четверками. Поверх изоляции укладывается свинцовая оболочка, а на нее добавляется защита по ГОСТу от 1972 года.

Маркировки кабеля в свинцовой оболочке

Российские с зарубежными изготовителями выпускают много кабелей связи для различных эксплуатационных условий. В том числе они прибегают к свинцовому защитному покрытию. Одними из самых распространенных российских марок кабелей в свинцовых оболочках являются АСБ, АСБл, СБ, СБГ, СБл, ТЗГ, ТГ, ТБГ и другие:

АСБ - кабель, имеющий алюминиевые жилы, свинцовую оболочку, броню из двух стальных лент, перекрывающих друг друга. Проводник используется в сетях с переменным напряжением до 10 тысяч вольт при 50 герцевой частоте. Обладает 25-800 кв. метровым сечением однопроволочного или многопроволочного типа. Выпускается в следующих подтипах: АСБл и АСБ2л. Отличаются они битумными лентами и броней.

- кабель, имеющий алюминиевые жилы, свинцовую оболочку, броню из двух стальных лент, перекрывающих друг друга. Проводник используется в сетях с переменным напряжением до 10 тысяч вольт при 50 герцевой частоте. Обладает 25-800 кв. метровым сечением однопроволочного или многопроволочного типа. Выпускается в следующих подтипах: АСБл и АСБ2л. Отличаются они битумными лентами и броней.

СБ - кабель из меди, который аналогичен по конструкции АСБ и предназначен для сети в 1000, 6000 и 10000 вольт. Обладает пропитанной бумажной изоляцией и бронирующим слоем из двух стальных лент, которые перекрывают друг друга. Применяется при укладке с разностью трассы до 25 метров. Выпускается в подтипах СБл и СБГ. Первый подтип имеет броню из битума, а во втором нет защиты.

ТЗГ - телефонный кабель со свинцовой оболочкой, кордельно-бумажной изоляцией и отсутствием внешнего покрова. Он применяется для организации линии связи и обустройства соединений у АТС. Эксплуатируется кабель при напряжении в 300 и 420 вольт. Имеет подтип ТЗБ, в котором есть стальная броня.

ТГ - телефонный кабель без защиты, который используется в телефонной сети с переменным 145 вольтным напряжением и постоянным 200 вольтным напряжением. Служит аналогией ТБГ. Прокладывается в канализации и кабельном коллекторе.

КМГ-4 - кабель коаксиального типа для соединения станций ГТС. Служит аналогом КМБ-4. Не имеет защиты, но имеет свинцовую оболочку.

Кабельные изделия со свинцовой оболочкой не ограничиваются перечисленными марками. Они делятся на виды по эксплутационным условиям и сферам применения. Тем не менее, они все надежны, долговечны и практичны в применении, поэтому пользуются спросом у пользователей.