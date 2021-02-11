Кабель АНРГ: исполнения и варианты использования

Кабель АНРГ — небронированный силовой кабель с алюминиевой жилой и изоляцией из резины, соответствующий ГОСТ ГОСТу 433-73. Его используют для питания стационарных установок под напряжением до 660 В.

В статье мы расскажем, как устроен кабель типа АНРГ, как его прокладывают и в каких сферах применяют.

Расшифровка

Аббревиатура АНРГ означает, что внутри кабеля находится Алюминиевая токопроводящая жила в фазной Изоляции из резины сорта РТИ-1, и он покрыт Резиновой оболочкой сорта РШН-2. Буква Г означает, что у провода нет защитного покрова.





Общее описание

Кабели АНРГ бывают одножильными и многожильными.

Однопроволочная алюминиевая жила может иметь сечение 2,5-50 мм2, многопроволочная — сечение 70-300 мм2. Производители защищают жилы кабеля слоем полиэтилентерефталатной пленки вида ПЭТ-Э и внешней резиновой оболочкой. Фазную изоляцию изготавливают из каучуковой резины сорта РТИ-1, а внешнюю оболочку — из резины класса РШН-2.

«Землю» обозначают нулем, ноль оставляют без специального обозначения, а токопроводящую проволоку маркируют цифрами от 1 до 4. «Землю» делают желто-зеленой, ноль — голубой, токопроводящие проволоки красят в разные цвета.

Также кабель получает обмотку из термоскрепленного материала. Благодаря продуманной конструкции и прочных материалов изоляции провод служит до 30 лет.

Сферы применения

Кабель АНРГ используют в таких целях:

прокладывают воздушные линии, которые не нужно защищать от механических воздействий;

монтаж силовых линий, которые должны быть защищены от короткого замыкания и резким коротким повышениям температуры до +180*С;

питание электрооборудования, расположенного в сухих или влажных тоннелях;

обустройство электропроводки в шахтах и коллекторах;

подключение отдельных промышленных станков и производственных линий.

Кабели типа АНРГ выдерживают контакт с коррозионными веществами. Их оболочка сохраняет целостность при взаимодействии с техническими маслами и нефтепродуктами.

Провод типа АНРГ хорошо переносит кратковременные скачки температуры до +200*С. Если длительность высокотемпературного воздействия не будет превышать 10 минут, кабель сохранит все первоначальные характеристики.

Эти провода можно использовать для прокладки вертикальных, наклонных и горизонтальных трасс. Они хорошо переносят вибрацию, сохраняют прочность при монтаже в стесненных условиях, где приходится изгибать кабели с маленьким радиусом.





Плюсы и минусы кабеля АНРГ с резиновой изоляцией

Основные преимущества этого провода таковы:

Не поддерживает горение. То есть, риск пожара при коротком замыкании в цепи минимален.

Он влагостойкий. Поэтому подходит для подключения электроприборов в сырых помещениях.

Он эластичный. Внешняя оболочка из резины типа РШН-2 остается гибкой в течение тридцати лет и дольше даже в условиях интенсивной эксплуатации.

У кабеля АНРГ есть и минусы:

Внешняя оболочка не рассчитана на постоянное воздействие прямых солнечных лучей: резина РШН-2 боится ультрафиолета.

Токопроводящие жилы — круглые, из-за этого внешний диаметр кабеля большой.

Этот провод не рассчитан на подвижную прокладку и предназначен только для электросетей с неподвижными кабелями.

Важно. При соединении алюминиевого кабеля АНРГ с медными проводами необходимо использовать клеммы. Переходник между разными металлами исключит короткое замыкание и пожары.



