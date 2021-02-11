    • Вход / Регистрация
    Поставщики Заказы Сервисы Характеристики
    blog-picture

    Кабель АНРГ: исполнения и варианты использования

    11.02.2021

    Кабель АНРГ — небронированный силовой кабель с алюминиевой жилой и изоляцией из резины, соответствующий ГОСТ ГОСТу 433-73. Его используют для питания стационарных установок под напряжением до 660 В. 

    В статье мы расскажем, как устроен кабель типа АНРГ, как его прокладывают и в каких сферах применяют.

    Расшифровка

    Аббревиатура АНРГ означает, что внутри кабеля находится Алюминиевая токопроводящая жила в фазной Изоляции из резины сорта РТИ-1, и он покрыт Резиновой оболочкой сорта РШН-2. Буква Г означает, что у провода нет защитного покрова.


    Общее описание

    Кабели АНРГ бывают одножильными и многожильными.

    Однопроволочная алюминиевая жила может иметь сечение 2,5-50 мм2, многопроволочная — сечение 70-300 мм2. Производители защищают жилы кабеля слоем полиэтилентерефталатной пленки вида ПЭТ-Э и внешней резиновой оболочкой. Фазную изоляцию изготавливают из каучуковой резины сорта РТИ-1, а внешнюю оболочку — из резины класса РШН-2.

    «Землю» обозначают нулем, ноль оставляют без специального обозначения, а токопроводящую проволоку маркируют цифрами от 1 до 4. «Землю» делают желто-зеленой, ноль — голубой, токопроводящие проволоки красят в разные цвета.

    Также кабель получает обмотку из термоскрепленного материала. Благодаря продуманной конструкции и прочных материалов изоляции провод служит до 30 лет.

    Сферы применения

    Кабель АНРГ используют в таких целях:

    • прокладывают воздушные линии, которые не нужно защищать от механических воздействий;

    • монтаж силовых линий, которые должны быть защищены от короткого замыкания и резким коротким повышениям температуры до +180*С;

    • питание электрооборудования, расположенного в сухих или влажных тоннелях;

    • обустройство электропроводки в шахтах и коллекторах;

    • подключение отдельных промышленных станков и производственных линий.

    Кабели типа АНРГ выдерживают контакт с коррозионными веществами. Их оболочка сохраняет целостность при взаимодействии с техническими маслами и нефтепродуктами.

    Провод типа АНРГ хорошо переносит кратковременные скачки температуры до +200*С. Если длительность высокотемпературного воздействия не будет превышать 10 минут, кабель сохранит все первоначальные характеристики.

    Эти провода можно использовать для прокладки вертикальных, наклонных и горизонтальных трасс. Они хорошо переносят вибрацию, сохраняют прочность при монтаже в стесненных условиях, где приходится изгибать кабели с маленьким радиусом.


    Плюсы и минусы кабеля АНРГ с резиновой изоляцией

    Основные преимущества этого провода таковы:

    Не поддерживает горение. То есть, риск пожара при коротком замыкании в цепи минимален.

    Он влагостойкий. Поэтому подходит для подключения электроприборов в сырых помещениях.

    Он эластичный. Внешняя оболочка из резины типа РШН-2 остается гибкой в течение тридцати лет и дольше даже в условиях интенсивной эксплуатации.

    У кабеля АНРГ есть и минусы:

    • Внешняя оболочка не рассчитана на постоянное воздействие прямых солнечных лучей: резина РШН-2 боится ультрафиолета.

    • Токопроводящие жилы — круглые, из-за этого внешний диаметр кабеля большой.

    • Этот провод не рассчитан на подвижную прокладку и предназначен только для электросетей с неподвижными кабелями.

    Важно. При соединении алюминиевого кабеля АНРГ с медными проводами необходимо использовать клеммы. Переходник между разными металлами исключит короткое замыкание и пожары.


    < Назад