Кабель для ОПС. Как выбрать?

Кабель для ОПС

Условно выделяются несколько каналов передачи данных. Это канал датчика к приемному, контрольному устройству, канал к приемно-контрольному устройству до системы оповещения. Каждый канал создается по своим требованиям. Общими требованиями, которые предъявляются к любым кабелям, считаются следующие: огнестойкость, сохранение своих функций в определенный промежуток времени после возгорания и стойкость к воздействию высокой температуры.







Кабель должен иметь внутреннюю кремниеорганическую силиконовую оболочку, быть основанным из поливинилхлорида, огнестойкого композитного материала. Для сигнального шлейфа дополнительно должна быть создана экранирующая оболочка, способная защитить от внешней помехи.

Маркировка

Кабель для ОПС делится на негорючие и огнестойкие модели. Всего сегодня есть семь видов маркировки проводников для ОПС:

«НГ» - проводники, не поддерживающие горение при групповой укладке;

«НГ-LS» - негорючие, имеющие не задымляющую текстуру и практически не выделяющие вредных испарений при воспламенении;

«НГ-HF» - негорючие, не содержащие в изоляционном составе галогенов, не выделяющие токсины в окружающую среду;

«НГ-FRLS» - проводники, обладающие повышенной огнестойкостью, для групповой укладки, с низким газовыделением;

«НГ-FRHF» - проводники, устойчивые к действию огня, не выделяющие токсичные продукты во время тления, прокладываемые в группе;

«НГ-LSLTx» - не поддерживающие горение, малодымные и нетоксичные проводники;

«НГ-HFLTx» - негорючие кабели, токсины при тлении которых почти целиком не выделяются.

Проводники вида КПСВВ, КПСВЭВ, КПСЭнг, маркировка которых перечислена выше, работают при повышенной температуре, огне, обеспечивают передачу сигнала, электропитания к системам пожарного тушения, оповещения. Обладают оптимальным рабочим напряжением, нагрузкой и сечением по мощности. Проверяются, испытываются в условиях пожара в течение трех часов.





Критерии выбора по сфере применения

Применение определенного вида кабеля для ОПС обширно. Поэтому его выбор осуществляется, отталкиваясь от сферы использования. На промышленном объекте при одиночной прокладке электромонтажники рекомендуют использовать кабель, не имеющий исполнения. Для его защиты необходимо применять при этом отдельные виды специальных пассивных защитных средств.

Кабель, имеющий маркировку НГ, следует прокладывать только открытым групповым способом. Категорически запрещается его использовать внутри жилых, производственных помещений. Тем не менее, кабель, имеющий маркировку НГ-LS можно использовать в любом месте, в одиночной или совместной прокладке.

В помещении, где находится большое количество людей и компьютерной техники, рекомендуется отдать предпочтение кабелю НГ-HF. Во время горения он не выделяет опасных галогенов. Его можно использовать в групповой, одиночной прокладке.

Для детских садов, школ, магазинов и банков, необходимо использовать проводники НГ-LSLTx или НГ-HFLTx. Эти провода отличаются низкой токсичностью продуктов сгорания. Используются в одиночной, совместной прокладке.

В больницах, реанимационных отделениях необходимо прокладывать НГ-FRHF или НГ-FRLS. Это проводники, не поддерживающие горение, дополнительно имеющие тепловую защиту и гарантированно сохраняющие работоспособность в течение определенного времени при ЧС.

Бронированные, морозостойкие пожаробезопасные кабели следует применять в зданиях, где есть высокий риск возгорания и взрыва. Их также рекомендуется использовать в условиях Крайнего Севера. Они выдерживают температуру в -60 градусов, сохраняют функциональность и работоспособность.